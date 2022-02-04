Мост XIX века в Роттердаме разберут из-за яхты Безоса. Город от этого выиграет, но жители недовольны

В Роттердаме на время разберут старинный мост Koningshaven. Построенная в конце XIX достопримечательность мешает проходу 40-метровой яхты основателя Amazon Джеффа Безоса. Взявшаяся за строительство судна голландская компания ошиблась в расчетах, за что теперь поплатится переправа. Американский миллиардер пообещал возместить все расходы, но с недовольством местных жителей ему не совладать.

Мост Koningshaven построили в 1878 году. Это государственный исторический памятник и один известных символов города, напомнило агентство Bloomberg. Изначально середина конструкции была поворотная, но затем ее заменили на подъемную.

Во время Второй мировой войны мост сильно пострадал. В 2017 году его реконструировали. Историки попросили не трогать переправу. Городские власти дали им такое обещание, которое теперь придется нарушить.

Ошибка конструкторов

Демонтировать часть моста будут летом 2022 года, уточнила газета The New York Times. Причиной стала новая парусная трехмачтовая яхта Y721, которую несколько лет назад заказал у компании Oceanco основатель Amazon Джефф Безос. Ее стоимость — порядка 485 миллионов долларов.

Специалисты голландской верфи неправильно рассчитали высоту яхты. Ее оценивают в 127 метров, и под мостом судно не пройдет. Чтобы обеспечить Y721 проход, среднюю часть огромного моста со стальными балками уберут, уточнил The Guardian.

Еще один вариант — перевезти недостроенную яхту на буксире на другую верфь и достроить — сочли менее практичным решением.

Власти города обещают восстановить Koningshaven буквально в этот же день. В пресс-службе мэрии Роттердама пояснили, что расходы на демонтаж лягут на судостроителя. Конструкция моста не изменится.

«Это единственный путь к морю», — отметили власти, добавив, что Безос тоже будет оплачивать процедуру.

В Oceanco не стали комментировать для NYT проект судна для основателя Amazon «из соображений конфиденциальности». По данным Boat International, Y721 должна стать самой большой парусной яхтой в мире. По своим параметрам она превзойдет 109,5-метровую Sea Cloud. Ее построили в 1931 году для одного из богатейших брокеров с Уолл-стрит — Эдварда Хаттона — и спустили на воду под именем Hussar.

Спорная выгода

Строительство яхты, по словам властей Роттердама, принесло городу экономическую выгоду и обеспечило многих рабочими местами. Для демонтажа Koningshaven потребуются специалисты, а платить придется американскому миллиардеру.

«Для города это отличный способ забрать часть его денег», — процитировал NYT позицию члена городского совета Денниса Така.

Однако с его мнением согласны не все. Писатель Сибе Тиссен назвал мост лицом Роттердама. В 1990-х Koningshaven уже пытались снести, поскольку он не использовался. И из-за этого начались серьезные протесты. Тиссен заметил, что жители города задаются вопросами, почему Джеффу Безосу позволят снести часть переправы ради яхты.

Местный политик Стефан Левис тоже раскритиковал инициативу, сообщила телекомпания Rijnmond.

«Этот человек заработал свои деньги, выжимая все силы из сотрудников, уклоняясь от налогов и правил. И теперь мы должны снести наш прекрасный национальный памятник?» — спросил он.

Левис также поинтересовался, заключил ли город договор с миллиардером. По словам политика, на демонтаж не должно уйти ни цента государственных средств.

«Понимаю, что расходы на строительство и демонтаж согласованы и оплачиваются судостроителем и Безосом. Я хотел бы увидеть эти соглашения», — подчеркнул он.

Деннис Так увидел в происходящем возможности развития морского сектора в регионе и заметил, что голландцы могли бы гордиться строительством яхты.

«Судостроительный сектор в последние годы переживал тяжелые времена. В Нидерландах больше не строят корабли. Все контейнеровозы теперь прибывают из Азии. Этот проект предлагает много рабочих мест», — сказал член городского совета в беседе с Rijnmond.

Тем не менее около 500 пользователей Facebook уже заявили, что намерены закидать Y721 яйцами. Участников для мероприятия под условным названием «Бросание яиц в суперхяту Безоса» набирают в соцсети. Указанный в качестве организатора человек предпочел не отвечать на просьбы о комментариях.