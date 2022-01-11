Мост между людьми. Как волонтеры восстанавливали связь с родственниками из Казахстана

В ряде регионов Казахстана отключали интернет и не работала мобильная связь на время беспорядков. Из-за этого многие остались оторваны от родных и не могли дозвониться им или оставить сообщение. Но даже в таких нелегких условиях удавалось найти способы поговорить с родственниками. «360» собрал рассказы людей, которые пытались связаться с близкими в Казахстане.

«Я понимаю, что чувствует человек, который не может связаться с мамой»

Рассказывает Алуа Есшан, 21 год, волонтер

Сейчас я проживаю в Ташкенте и занимаюсь координацией волонтеров. По завершению вчерашнего дня в нашей системе было 5400 обращений. Пять тысяч мы зафиксировали позавчера, а вчера было около 300-400 человек, которые оставили заявку, и которым позвонили наши волонтеры.

У нас несколько раз менялась механика. Когда нас было немного, мы просто писали в чат, но людей стало больше и мы создали первую форму в Google, куда поступали заявки. Потом волонтер отправлял данные в чат, другие волонтеры звонили и отписывали статус. Буквально вчера мы запустили бота, с его помощью человек оставляет данные родных и просит передать сообщение. Волонтер звонит, и после этого в боте указывается сообщение от близких. В истории человек может посмотреть другие заявки и узнать, дозвонились ли волонтеры. Сейчас у нас довольно автоматизированная механика, которая позволяет обзванивать еще больше людей.

Проблема в том, что в Казахстане нет интернета. Часть волонтеров в Казахстане, у них есть VPN, и они могут каким-то образом связаться с местными людьми. У них есть обычная сотовая связь и доступ к интернету, благодаря этому они могут позвонить тем, кто находится в Казахстане. Но таких немного, большая часть людей за границей, чаще всего это США, Россия, Киргизия, Узбекистан и многие люди из Европы, которые используют какие-то сервисы наподобие Skype, Yolla, Rebtel для звонков. Вторая проблема заключается в том, что эти программы работают не во всех странах.

Когда начались эти происшествия в Казахстане, я так же потеряла связь с родными, которые находятся в Алма-Ате. Одна моя знакомая с VPN смогла позвонить моей маме и просто передала от нее, что все хорошо. Я смогла связаться с ней через семь-восемь часов, но были знакомые, которые не могли связаться по два-три дня.

После этого подруга предложила участвовать в волонтерской помощи, и я подумала, что это единственное, что я могу сделать, чтобы как-то облегчить ситуацию — я сама понимаю, что чувствует каждый человек, который не может связаться со своей мамой.

Сейчас у нас около 100 активных волонтеров, которые могут звонить, поэтому все заявки обрабатываются очень быстро. И если со связью все нормально, то дозвониться до родственников в Казахстане можно за 10-15 минут. Важный момент — это то, какая мы дружная страна. Дело не в национальности, потому что у нас в чате и русские, и казахи, и узбеки и киргизы, а в том, что очень много людей хотят помочь.

«Надеюсь, что в ближайшем будущем ситуация стабилизируется»

Рассказывает Арина Кленина, Казахстан

8 января пришлось покинуть Казахстан в срочном порядке из-за тех событий, которые там происходят на сегодняшний день. Уехала в Москву. До этого я уезжала в западный Казахстан, в Уральск — к своим родителям на новогодние праздники, которые к сожалению, были омрачены. Дело в том, что с ними все равно было тяжело связаться, потому что интернет работает с перебоями, его подключают на два-три часа в сутки, а родителям можно позвонить только по WhatsApp. Все остальное — связь, мессенджеры — не работает.

Благо, из-за того, что мы живем на западе, тех событий, которые происходят в Алма-Ате, нет, но сохраняется паника. Сохраняется комендантский час, по ночам воет сирена, которая об этом предвещает, всем страшно. Надеюсь, что в ближайшем будущем ситуация стабилизируется.

«Полностью со всеми родственниками удалось поговорить только сегодня утром»

Рассказывает Миргуль Гайниденова, город Палласовка, Волгоградская область

У меня получилось связаться с родственниками, но связь была только до 5 января. После 5 января связаться не удавалось. На следующий день я обнаружила у одного блогера ссылку на Telegram-канал, зашла туда, и там была подробная огромная инструкция, как можно связаться с родственниками. С их помощью заполнила свои данные, данные родственников, и у нас получилось поговорить буквально несколько секунд. Я спросила, как дела, и они ответили, что все хорошо. Полностью со всеми родственниками удалось поговорить только сегодня утром.

Есть два принципа работы — либо мы пишем заявку, и они сами каким-то образом звонят и обновляют статус. Также были инструкции на разные приложения, одно из них было бесплатным. С его помощью мы дозвонились на несколько секунд, но потом оно отключилось, для продолжения звонка нужно было внести сумму денег.

Все, с кем мы созванивались, были из Алма-Аты. У нас родственники проживают и в Атырау, им звонили 5 января, но они сидят дома и никуда не выходят. После этого связи не было. Мы отправляли сообщения, писали на WhatsApp, и сегодня утром они нам ответили. А с Алма-Атой связи не было, наверное, с 4 января.