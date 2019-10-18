Основатели Mossack Fonseca подали в суд на Netflix за сериал с Бандерасом. И зря, ведь это искусство
Юрген Моссак и Рамон Фонсека заявили, что сериал «очернил» их, выставив «безжалостными юристами, которые вовлечены в отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, взяточничество и/или другие преступные деяния». Так сказано в заявлении. Теперь юристы хотят, чтобы поставщик фильмов и сериалов ответил за клевету.
Mossack Fonseca оказалась в центре скандала три года назад. Тогда в СМИ появился архив компании. Документы свидетельствовали о причастности мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. В 2018 контору закрыли.
А в сентябре этого года на Венецианском кинофестивале появилась картина «Прачечная», в ее основе — расследование мошеннических схем. Юргена Моссаку и Рамона Фонсеку в фильме сыграли Гари Олдман и Антонио Бандерас. Компанию на съемочной площадке им составила Мерил Стрип. Публика встретила работу аплодисментами.
Художественные фильмы на то и художественные, что показывают не всю правду о персонажах. Так считает вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.
«Мы должны понимать, что художественное кино может быть основано на реальных событиях, но экшн в целом будет интересен, когда продюсер добавит в него определенные элементы, интересные потребителю фильма», — заявил собеседник «360».
По его словам, было много прецедентов, когда люди, которых отождествляли с некоторыми персонажами, пытались осветлить свою репутацию. Они подвали в суд, но проигрывали его, потому что все-таки это кино и данные персонажей изменены.
С юридической точки зрения в США действует достаточно суровое право. Но сам по себе иск, на мой взгляд, будет бесперспективным. Куча денег будет потрачена на адвокатов зряАлександр Ионов.
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Но само дело Ионов считает интересным. Он полагает, что иск привлечет к себе внимание широкого круга людей еще раз доказав, что все теневые финансовые схемы уже требуют повышенного внимания со стороны общества и компетентных органов.
«Через фильмы можно привлечь внимание к этой беде. Коррупция стала сегодня, к сожалению, трансграничной. И от нее страдают очень многие по всему миру. Сам фильм не смотрел, но читал сценарий и смотрел трейлер. Там просто добавили много экшна, потому что потребителю неинтересны сухие цифры бухгалтерии и транзакции», — отметил правозащитник.
Ионов видит задачу «Прачечной» не в очернении конкретных юристов, а в привлечении внимания людей к вопросам отмывания денег налогоплательщиков, которые думают, что вкладываются в развитие своей страны.