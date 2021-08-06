Москвички стали больше рожать во время пандемии. В этом увидели тревожный сигнал

Несмотря на разгул пандемии, москвички не отказались от желания завести ребенка. Во время ограничений звучали разные предположения о будущем демографии. Но врачи зафиксировали увеличение количества рожениц. По словам психолога, на ситуацию повлияли условия локдауна и отсутствие общих интересов.

«Желание стать мамами, несмотря на ковид, не угасло. <…> Они реализуют это свое право, и локдаун сыграл однозначно свой, на мой взгляд, существенный вклад», — заявила главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Она добавила, что во время пандемии в роддоме медицинского учреждения стало больше женщин, чем было раньше. С наблюдениями главврача согласилась акушер-гинеколог Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Юлия Кубицкая.

«То, что их стало больше я вижу по числу родов, которые проходят в нашем центре. Их действительно стало больше», — сказала она «360».

При этом произошли некоторые изменения в работе больниц. Теперь при поступлении в приемное отделение или перед плановой госпитализацией необходимо сдавать ПЦР-тест. Посещение в медучреждениях тоже отменили.

«При желании и анализах я думаю, что мужу можно пройти к женщине или совместно находится в палате с ней. На роды я думаю, что маловероятно попасть. Женщины, как и все пациенты, должны находиться в маске, когда они выходят в коридор. Если они в палате находятся со своим ребенком, то могут быть без маски», — рассказала Кубицкая.

Причины беби-бума

Количество будущих мам выросло во время пандемии из-за ограничительных мер, считает психолог и сексолог Марина Гладышева. Она отметила, что при самоизоляции люди стали больше времени находиться вместе.

«Когда люди понимают, что у них мало общего, они заводят в том числе детей. Я не могу сказать, что это прям статистика, но в том числе есть такой момент», — подчеркнула специалист.

Психолог пояснила, что женщина может пойти на рождение ребенка, если в отношениях появляются какие-то проблемы или они вовсе могут рухнуть. Когда люди работают, то у них меньше свободного времени и они не замечают какие-то моменты. Но во время ограничений многие поняли, что им и говорить особо не о чем. В этом случае, по словам Гладышевой, пары заводят детей для сохранения семьи.