Москвичи заплатят за проезд лицом. Работу системы распознавания в метро назвали небезопасной

В 2021 году в Москве хотят внедрить систему распознавания лиц в общественном транспорте, чтобы с помощью Face ID пассажиры могли оплачивать проезд. Несмотря на относительно хорошо развитую биометрическую идентификацию, в автобусах или метро такое внедрять пока рано.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов анонсировал, что с 2021 года в общественном транспорте Москвы заработает Face ID, с помощью которого можно будет оплатить проезд. Об этом Ликсутов сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«На всех турникетах метро и МЦК уже стоят камеры, которые распознают лица. Наша система позволит распознавать лицо, а если вы подсоединены к банковской карте, где есть ваши биометрические данные, то вы пройдете с открытым турникетом», — сказал Ликсутов.

Москва не готова

Руководитель аналитического подразделения по информационной безопасности ООО «ТСС» Илья Шарапов в беседе с «360» объяснил, что распознавание лиц и оплата будут корректно работать только в идеальных условиях — когда хорошее освещение, лицо человека не прикрыто, нет маски, очков. Только в таком случае можно точно распознать человека. Но в сложившейся ситуации люди ходят в капюшонах, шарфах, масках, то есть открыта только область глаз. Камеры и системы распознавания пока не такие умные, чтобы по разрезу глаз определить личность человека. А это значит, что пассажир просто не сможет зайти в общественный транспорт.

Со временем такие системы научатся захватывать изображения в лучшем качестве, но на текущий момент такая система будет работать со сбоем, человеку при входе, если он будет идти в маске, головном уборе, придется показывать свое лицо. Если вдруг человек резко изменил внешность, это может внести вклад в распознавание Илья Шарапов эксперт по информационной безопасности.

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Подобные системы работают на искусственном интеллекте, который обучается на распознавании тех или иных объектов. Чем больше будет фиксаций изображения того или иного человека на улице, в помещении, в том числе под разными углами, типами освещения, в маске, без нее, тем «умнее» будет сама система. Впоследствии она научится лучше распознавать человека и однозначно идентифицировать. Но это, по словам Шарапова, вопрос «времени и технологий».

По мнению Шарапова, в Москве пока рано повсеместно внедрять систему распознавания с возможностью лицом оплатить проезд. О людях собрано недостаточное количество данных, а есть те москвичи, которые вообще далеки от технологий, например пожилые.

«Если с завтрашнего дня систему внедрят, случится транспортный коллапс везде. Люди не смогут попасть ни в метро, ни в автобус. Либо просто бесплатно поедут <…>. Такую систему пока никто не испытывал в стране и не знает, с какими сложностями может столкнуться», — сказал Шарапов.

Собеседник «360» считает, что более знающим в информационных технологиях людям не захочется жить в городе, где для входа в транспорт нужно показывать лицо. Сейчас даже паспорта людей можно получить за определенную сумму, хотя они всегда спрятаны глубоко в сумках и карманах. А если речь про показ своего лица, то тут задача для мошенников упрощается.

Другими словами, нужно тщательно проработать сценарий, по которому будут хранить, использовать и защищать биометрические данные людей.