Москвичи не оценили новую скульптуру на Болотной набережной. Ее сравнили с кучей экскрементов

На Болотной набережной появилась новая скульптура швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4». Инсталляция москвичей, мягко говоря, не обрадовала. По мнению людей, она больше напоминает кучу экскрементов, чем глину.

В Москве напротив Дома культуры «ГЭС-2» установили гигантскую скульптуру, символизирующую комки глины. Ранее инсталляция художника Урса Фишера несколько лет находилась во Флоренции.

Председатель городской комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский заявил «360», что композиция временная и будет стоять перед входом в музей лишь определенное время, а потом ее демонтируют. Почему решили выбрать именно инсталляцию Фишера, он не знает, но уверен — о художнике теперь точно узнают в России.

«Я не буду оценивать художественную ценность <…> А сама идея выставлять различные работы авторов перед выставочным залом — это мировая практика. Я считаю, что это хорошо. А какие работы — это уже дело вкуса кураторов, их ответственность. Сегодня они выставили Фишера, завтра выставят еще кого-то», — сказал народный художник России и скульптор Георгий Франгулян.

Он подчеркнул, что такое бывает интересно зрителю. Люди смотрят и сравнивают разные произведения. На этот раз кураторы музея решили, что для открытия им нужен Фишер, и у них есть на это право.

«Если это не носит порнографический характер, то это вполне возможно. Разные возможности у галеристов, разные деньги вкладываются. Когда бюджет большой — привозят большие скульптуры. Когда бюджет неограничен — берут известного скульптора», — добавил Франгулян.

По его словам, чем богаче художественная жизнь в городе, тем интереснее.

Стопка г....

В социальных сетях мнение Франгуляна почти никто не разделил. Например, первым внимание на скульптуру обратил Максим Галкин. Своими эмоциями он поделился у себя в Instagram.

«Да простит меня Урс Фишер и фонд, который это ставит. Я так понимаю, это не за деньги налогоплательщиков, это частные инвестиции в развитие современного искусства, но это не отменяет того, что это просто выглядит как 12-метровая стопка не очень аккуратного дерьма. Это кошмар!» — заявил артист.

По мнению Галкина, такие художники — это бездарные люди, прячущие свою бесталанность за какой-то свободой формы. Вместо того, чтобы ставить подобные скульптуры на площади, он предложил поддержать талантливых российских скульпторов.

Пользователи Instagram поддержали артиста в комментариях под постом.

«Вот и показатель того, как с каждым столетием люди деградируют! Даже по статуям и картинам это заметно», — написала одна пользовательница. Другая подметила, что выходит быть модным скульптором совсем не сложно.

«Оказывается, что собака у наших соседей очень модный скульптор. Она таких может наворочить в любых параметрах», — заявила другая подписчица Галкина.

Многие поблагодарили артиста за то, что он осветил тему и высказался.

«Лично я вам благодарна, что освещаете эту тему и выражаете свое мнение, так как оно совпадает с мнением большей части людей вообще. Я как искусствовед, живописец и даже скульптор (всему этому я отдала девять лет учебы) не могу понять и принять, где здесь искусство и какая идея была у скульптора», — гласил один из множества комментариев под постом.

Впрочем, были и те, кто к инсталляции отнеслись с пониманием. Некоторые пользователи Сети посчитали, что скульптура провоцирует людей на диалог, заставляет запускать мозг, и это хорошо. Вступились за художника и другие деятели искусства.

Главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова заявила BMF, что это произведение рассчитано на то, что люди, смотрящие на него, тоже обладают хотя бы минимальной креативностью и могут вообразить совершенно разные образы из того, что перед ними находится.

«Это такой образ скульптуры как таковой: есть какая-то масса, из нее должно что-то родиться. <…> В этой скульптуре заключен образ всех таких классических скульптур. Это та самая глина, из которой может что-то родиться», — подчеркнула она.

Директор музея современного искусства «Гараж» Антон Белов объяснил, что в России пока нет культуры восприятия современного искусства в городском пространстве. Однако он выразил надежду на то, что это изменится и поддержал проект.

Впрочем, по словам Белова, такая неоднозначная реакция на скульптуру Фишера была не только в России. Во Флоренции и Нью-Йорке люди тоже обсуждали, возмущались и считали, что их собака может сделать такое же. И это нормально, потому что современное искусство должно порождать дискуссию.

Кто такой Урс Фишер?

48-летний Фишер родился в семье врачей в Цюрихе. Свою первую выставку в родном городе он провел в 1996 году. Сейчас он проживает с женой и дочерью в Нью-Йорке, где у него есть собственная студия.

Швейцарский художник известен тем, что успел попробовать себя во всем: живопись, коллажи, инсталляции и скульптуры. В своих работах он использует не только классическую глину, воск или дерево. Он прибегает к фруктам, стеклу и даже хлебу. Часто его произведения саморазрушаются во время выставок. Фишера интересует процесс трансформации материалов.

Фишер старается делать акцент не на эстетике, а на инттелектуальной части. Ему важно, чтобы его работы провоцировали людей на размышления. Инсталляция в Москве — это далеко не самая его эпатажная выходка. На некоторых своих выставках он и стены ломал, и ямы выкапывал прямо посреди галереи, не предупредив об этом владельца.

«Искусство Фишера, как и его самого, легко запомнить, но трудно определить», — заявил арт-критик Кельвин Томкинс, описывая работы художника.

Возможно в Москве швейцарский скульптор оказался не понят, но в мировом сообществе его оценили. Иначе как объяснить то, что Фишер трижды выставлялся на Венецианской биеннале.