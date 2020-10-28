Москвичи меньше всех в России хотят детей. Все из-за инфантильных мужчин и пандемии

Москва, Екатеринбург и Краснодар возглавили топ городов России, где люди не хотят заводить детей. Независимый опрос показал, что больше половины бездетных мужчин в России не планируют иметь детей в ближайшие 10 лет. Виной тому — пандемия, кризис и обновляющиеся социальные установки, которые позволяют мужчинам оставаться инфантильными и стремиться только к удовольствию.

В октябре 2020 года исследовательское агентство Zoom Market опросило более 2,5 тысячи россиян, чтобы узнать, планируют ли они иметь детей в ближайшие 10 лет. Оказалось, что 64% мужчин не планируют заводить детей в ближайшее десятилетие. Бездетные женщины оказались не так категоричны — только 38% из них не планируют рожать в ближайшие 10 лет.

В топе городов Москва, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск и Санкт-Петербург. На другой стороне рейтинга — Махачкала, Волгоград и Брянск.

Психологическая бездетность

Из всех опрошенных, которые заявили, что хотят детей, мужчин оказалось всего 16%. Психолог Евгений Фомин уверен, что такую статистику можно объяснить «затянувшимся пубертатным периодом» у многих современных мужчин.

«Есть сильная инфантильность, которая поддерживается новыми социальными правилами. То есть мужчина может позволить себе застрять в каком-то возрасте — в плане интеллектуального развития, интересов, сферы деятельности и эгоцентричного поведения», — объяснил врач.

Такому поведению мужчин зачастую способствуют привилегии жителя развитого города, где закрыты все базовые потребности. Мужчине не нужно охотиться, чтобы защищать себя или семью, кормиться, ему не нужно самому строить жилье, большинство мужчин в мегаполисах (как и большая часть женщин) заняты интеллектуальным трудом или трудом, не требующим физической силы.

Во многом из-за этого мужчины позволяют себе оставаться в эмоциональном подростковом возрасте, где они не берут на себя ответственность за других, не задумываются о продолжении рода. Тем более что жизнь в мегаполисе даже со средним достатком очень комфортна.

И мужчина думает: «А зачем мне дети — этот балласт с плачем, памперсами, коликами, да еще и жена, с которой наверняка придется взрослеть?» Евгений Фомин психолог, психиатр, психотерапевт и гипнотерапевт.

Пандемия и непостоянство

Основные причины того, что люди в России не хотят иметь детей в обозримом будущем, — желание пожить для себя (36%), отсутствие партнера или супруга (23%), трудности с жильем (18%), планы построить карьеру (13%), нестабильная финансовая ситуация (9%) и состояние здоровья (1%).

При этом, хотя отсутствие постоянного партнера не стало первым фактором, именно оно очень сильно влияет на решение. Например, среди опрошенных замужних или женатых россиян 78% планируют рожать в ближайшие 10 лет, среди тех, кто состоит в отношениях, 38% планируют завести ребенка. Бездетные и одинокие не отстают — 47% таких респондентов собираются родить детей в ближайшие 10 лет.

Заведующая лабораторией исследований демографии и миграции РАНХиГС Алла Макаренцева рассказала «360», что при анализе социологических опросов важно понимать, что люди склонны менять свои решения, особенно когда у них меняются жизненные обстоятельства, например, появляются стабильные отношения.

Если сейчас в ближайшие 10 лет они не планируют иметь детей, то это не значит, что даже через месяц они ответят то же самое Алла Макаренцева заведующая лабораторией исследований демографии и миграции РАНХиГС.

Тем не менее Макаренцева считает, что в последние годы рост установок на бездетность действительно растет — не только в России, но и во всем мире. Однако пока речь идет только о развитии более лояльного отношения к концепции чайлдфри, а не о реальной бездетности.

Кроме того, сильно влияет на мнение людей и неблагоприятная ситуация в стране и мире — эпидемическая, экономическая, социальная.

«Этот год очень сильно отличается неопределенностью в отношении будущего, и многие люди в целом вообще не готовы загадывать какие-то глобальные планы. Многие свои репродуктивные планы просто отложили на потом», — уверена Макаренцева.