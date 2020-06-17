Москвичей захотели чипировать? Но закон об искусственном интеллекте ничего не изменит

С 1 июля в столице начнет действовать экспериментальный режим тестирования искусственного интеллекта. Глава СПЧ уже связал это с риском чипирования. Разбираемся, так ли это и что в действительности ждет москвичей.

Как будут тестировать искусственный интеллект

Технологии искусственного интеллекта — вовсе не новость для Москвы, да и для России вообще. Еще в октябре прошлого года была утверждена целая стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года.

Некоторые технологии, включая, например, хранение и обработку персональных данных жителей на электронных ресурсах, возможность онлайн-записи используются уже достаточно давно. Теперь к этому добавилось еще и онлайн-голосование, чуть раньше — «Социальный мониторинг». Однако, по мнению президента, страна все же развивается в этом направлении недостаточно быстро, поэтому в июне Путин потребовал ускорить разработку плана государственной поддержки IT-отрасли.

Другой вопрос, что до сих пор использование искусственного интеллекта фактически никак законодательно не регулировалось — а значит, риск нарушения права частной жизни и защиты личных данных серьезно возрастал. Поэтому одним из первых шагов к «цифровому будущему» стало принятие федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в Москве». Этот закон устанавливает правовые рамки использования правительством, а также частными компаниями, технологий искусственного интеллекта и обработки личных данных.

Поэтому для жителей Москвы со следующего месяца принципиально ничего не изменится — будут использоваться те же технологии, что и раньше. Естественно, постепенно будут разрабатываться и новые. Просто теперь это будет происходить с учетом строгих законодательных ограничений.

Чего опасается глава СПЧ

Тем не менее, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев уже выразил обеспокоенность новыми мерами. По мнению Фадеева, использование искусственного интеллекта таит в себе угрозу массовой чипизации. Глава СПЧ выделил два негативных пункта московской системы: первый — это огромное количество датчиков и камер, отслеживающих передвижения граждан. Во-вторых, Фадеева беспокоит, что все данные отправляются в единый федеральный регистр.

Глава СПЧ сравнил это с проектом Билла Гейтса «Системы криптовалюты, использующей данные активности тела». В связи с этим возникает вопрос: насколько велика опасность ограничения цифровыми технологиями свободы и личной жизни граждан?

Что говорят специалисты

Своим мнением с «360» поделился директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта Роман Душкин. По его словам, массовой чипизации опасаться точно не стоит, так как «мы все уже давно чипированы».

Сейчас вся приватность заканчивается, как только человек подключается к Интернету. Вся медицинская история, данные об образовании, кто где живет — все это уже есть в информационных системах. Роман Душкин директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта, системный архитектор, разработчик, эксперт в области систем искусственного интеллекта в различных отраслях.

Что касается единого информационного регистра — то это тоже не новость для Москвы. Уже несколько лет все данные с камер видеонаблюдения, включая дорожные камеры, отправляются в единое цифровое хранилище данных (ЕЦХД). По мнению Душкина, эта система поспособствовала тому, что практически все мелкие уличные преступления стали оперативно раскрываться.

Если же говорить о федеральном законе, который начнет действовать с 1 июля, то пока что он носит в основном декларативный характер. То есть в нем прописаны само понятие искусственного интеллекта и порядок его использования, но как это будет работать на практике — пока сказать сложно.

Пока что закон скорее «рамочный», декларативный. Чтобы он начал работать на практике, он должен обрасти огромным количеством подзаконных актов, которые до сих пор не выпущены Роман Душкин директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта, системный архитектор, разработчик, эксперт в области систем искусственного интеллекта в различных отраслях.

В частности, Душкин выделил только две процедуры, более-менее четко прописанные в законе: это изменение закона о персональных данных, которые сделали процедуру обработки еще строже, а также включение в особый реестр предприятий, которые имею право использовать искусственный интеллект и обработку персональных данных для своей работы.

Но и здесь имеются неточности: до сих пор непонятно, что нужно сделать компании, чтобы попасть в этот реестр. В законе написано, что нужно отправить заявку в Департамент инвестиционных технологий. Но какой она должна быть и на каком основании принимается решение относительно включения предприятия в реестр — этого, по словам Душкина, не знает пока даже сам ДИТ.

Есть и другие спорные моменты: закон гласит, что центр обработки данных должен находиться в Москве. Чем это мотивировано, учитывая, что информационные технологии не привязаны к определенной территории — непонятно.

И все же, самое главное, опасаться, что всех резко чипируют, пока точно не стоит. Персональные данный будут обрабатываться ровно в той же степени, что и раньше — но теперь на законных основаниях.