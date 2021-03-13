Москвичка больше года не видела дочерей. Их похитил бывший муж: он бегает от приставов и настраивает детей против матери

Жительница Москвы Екатерина Лукашова годами добивается возможности жить со своими детьми. Двоих дочерей удерживает бывший гражданский муж, несмотря решения судов. Приставы приезжают к особняку мужчины, но дальше забора пройти не могут, рассказала Лукашова «360».

Девочкам пять и восемь лет. Их отец Олег Николенко — бизнесмен, в прошлом работавший в полиции. Его фирма предоставляет в аренду башенные краны и другую строительную технику.

Прошлое в органах помогло Николенко избежать наказания, когда 7 марта он устроил пальбу в центре Москвы, считает собеседница.

В тот день отец отвез дочек в театр. На входе мать попыталась забрать их и сбежать, но Олег, по ее словам, достал пистолет и начал стрелять в воздух. В итоге все семейство оказалось в отделении полиции на Арбате. Там бывшего сотрудника не стали задерживать. Детей он передал «третьим лицам», а сам написал объяснительную записку и покинул отделение, рассказала Екатерина.

Пара рассталась в 2016 году. Тогда мать ушла с младшей дочерью, которой в то время было меньше года.

«Старшую мне просто физически не дали забрать», — уточнила она.

Женщина прошла несколько судов и в августе 2019 года смогла перевезти к себе и старшую дочь. Вскоре она подписала с бывшим гражданским мужем мировое соглашение и график общения с детьми. Но после очередных выходных, проведенных с девочками, Олег отказался их возвращать. Это произошло в октябре 2019 года.

«С того момента я практически не вижу детей. У меня было с ними несколько встреч, очень коротких», — сообщила мать девочек.

В один из таких визитов, когда Екатерина собиралась увезти детей, их «затолкали в дом», а ее «избили, забрали телефон и вышвырнули за забор». Бывший муж «близко не подпускает» ее к детям, не давая им общаться с матерью даже по телефону.

«По всем бумагам, по документам обе девочки должны проживать со мной. Но по факту они у отца, у меня нет возможности с ними общаться, нет возможности с ними видеться и детей очень сильно настраивают против меня. Они сейчас находятся уже в такой статьи отчуждения, что при виде меня начинают плакать и капризничать, кричать, что они хотят жить с папой, что меня они боятся, что я их буду избивать», — описала она ситуацию.

По словам Екатерины, органы опеки и комиссия по делам несовершеннолетних закрывают глаза на ее жалобы, присылая отписки о том, что женщина все выдумывает и ей «никто ничего не препятствует».

Чтобы не выполнять решения приставов, отец девочек придумал простую, но действенную схему — он регулярно меняет место жительства, и исполнительное дело кочует по разным районам Москвы и Подмосковья.

«Он меняет адреса — это раз. Во-вторых, у приставов такая позиция, что „у вас написано ‚обязать передать ребенка‘. Мы не можем его просто забрать, а пытаемся обязать и делаем все, что можем“», — пояснила она.

Николенко закрыли выезд за границу, а также аннулировали права, но он все равно продолжает водить свой внедорожник. Последними адресами, которые указал Олег, были дома в частном секторе в Нарофоминске и Одинцове. Приставы, по словам Екатерины, «приезжают, смотрят на ворота и говорят: „Все, дальше мы пройти не можем, дальше частная территория. Мы не вправе взламывать ворота“».