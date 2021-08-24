Москвич написал заявление в полицию из-за заражения ВИЧ. Его случай далеко не первый

Житель Москвы написал заявление на бывшую жену за то, что та заразила его ВИЧ. За такое преступление положено наказание в виде тюремного заключения до пяти лет. Такие дела расследуются с осторожностью, а огласке их почти не предают.

Москвич написал в полицию заявление на свою жену, которая заразила его ВИЧ, написал «Московский Комсомолец». С женщиной он начал жить с 2015 года и во время совместной жизни стал замечать за возлюбленной странности. Сначала частые перепады настроения, затем алкоголь, а позднее и запрещенные вещества.

А после этого женщина неожиданно призналась, что она ВИЧ-инфицирована. При этом муж не замечал никакой профилактики с ее стороны, а о статусе его жены знали ее мать и бывший муж.

ВИЧ-инфицированная жена попыталась откупиться от мужа суммой в размере 10 миллионов рублей, но муж вернул ей деньги с требованием пожизненно оплачивать его терапию в клинике. Вскоре после этого отчисления на лечение прекратились, и мужчина отправился в полицию, где против бывшей пассии возбудили дело.

Наказание за заражение

Действия бывшей жены уголовно наказуемы в России. Адвокат, член коллегии адвокатов «Комаев и партнеры» Алишер Захидов напомнил «360», что такое преступление регулирует статья 122 УК РФ.

Здесь безальтернативное наказание сроком до пяти лет лишения свободы. Она могла принять все меры, чтобы обезопасить здоровье своего мужа, но тем не менее отнеслась к этому безразлично Алишер Захидов.

По словам юриста, есть все основания для возбуждения уголовного дела. Если же человек заражает другого из чувства обиды, то он может получить и максимальный срок.

Расследование таких дел происходит уже после того, как человек узнает о заболевании, после физического недомогания или когда сдает анализы. В некоторых случаях об инфекции узнают от второй половины, которая решила заразить возлюбленного либо добровольно, либо из мести.

Но в некоторых случаях виновата не вторая половина. Алишер Захидов отметил, что иногда мужчины имеют связь с маргинальными женщинами или женщинами легкого поведения.

«Если это произошло и выяснилось, что она была больна и знала об этом, то есть основания для возбуждения уголовного дела по статье 122 УК РФ», — добавил Захидов.

Юрист отметил, что иногда такое преступление совершают в отношении несовершеннолетних, а также двух и более лиц.

Как расследуют дела

Тем не менее не всегда ВИЧ-инфицированного наказывают за заражение. Специалист по уголовному, гражданскому и арбитражному праву Владимир Постанюк объяснил «360», что больной освобождается от уголовной ответственности при обязательном наличии одновременно трех условий.

Во-первых, он поставил под угрозу заражения или заразил не более одного взрослого человека. Во-вторых, зараженное им лицо знало о наличии у ВИЧ-инфицированного этой болезни. В-третьих, потерпевший добровольно согласился совершить действия, которые могли привести к заражению Владимир Постанюк.

Поэтому следственные органы по таким делам устанавливают возраст ВИЧ-инфицированного на момент преступления. По словам Постанюка, если ему исполнилось 16 лет, то для него наступает уголовная ответственность за это преступление.

Следователи также выясняют, знал ли ВИЧ-инфицированный о своем статусе и в какой момент узнал о нем — до или после заражения другого человека. Необходимо также узнать, сколько людей и какого возраста он успел заразить или поставил под угрозу.

Владимир Постанюк также отметил, что следственные органы должны узнать о том, знал ли сам потерпевший о наличии такого заболевания у партнера и добровольно ли он согласился совершить действия, которые привели к заражению.

Истории инфицированных

В СМИ можно редко найти истории о намеренном ВИЧ-инфицировании, и это неудивительно. Ни подсудимые, ни жертвы не хотели публичной огласки. Тем не менее о ВИЧ-террористах все же узнают.

В 2010 году в Томской области 24-летняя местная жительница сознательно заражала партнеров ВИЧ. Она таким образом мстила за то, что когда-то мужчина заразил ее. Жертвами стали шесть молодых людей, написало РИА «Новости».

В 2012 году похожий случай был в Магнитогорске. 30-летний житель знал о своем диагнозе и заражал партнерш. Таким образом он мстил за свое инфицирование.