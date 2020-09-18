В «Москва-Сити» до 2024 года возведут пять новых башен. Урбанисты к этой идее относятся скептически. По их мнению, это нецелесообразно с точки зрения как логистики, так и финансов.

Источник фото: РИА «Новости»

Московский международный деловой центр (ММДЦ) «Москва-Сити» — грандиозный комплекс из стеклянных небоскребов на Пресненской набережной. До 2024 года к нему добавятся еще пять башен, одна из которых достигнет 444 метров в высоту и станет, таким образом, самым высоким зданием всего делового центра. Об этом сообщил на недавнем совещании мэр столицы Сергей Собянин. Отмечается, что строить новые объекты будут за счет частных инвесторов.

Вот только нужно ли еще расширять деловой центр — тем более в условиях кризиса на фоне пандемии?

Для чего нужен «Москва-Сити»?

Изначально территория Пресненского района казалась перспективной для строительства бизнес-центра и, соответственно, привлечения туда предпринимателей — как российских, так и зарубежных. Огромные площади были никак не задействованы. Кроме того, там проходило Третье транспортное кольцо.

Однако со временем выяснилось, что у района есть масса препятствий для такого грандиозного проекта и в первую очередь слаборазвитая транспортная инфраструктура. Об этом урбанисты говорят в один голос. В частности, Олег Васильев, специалист по территориальному развитию и планированию города, в разговоре с «360» особенно отметил, что «Москва-Сити» не имеет прямой связи с транспортными объектами междугороднего и международного уровня. Это делает комплекс далеко не таким привлекательным для бизнеса, каким он мог бы стать.

Главный недостаток — недостаточное обеспечение района транспортной инфраструктурой. У того же «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге гораздо более выгодное расположение — от аэропорта Левашово можно будет доехать за 20 минут Олег Васильев архитектор, урбанист, специалист по территориальному развитию и планированию города.

Тем не менее «Москва-Сити» все-таки стянул в столицу серьезную долю бизнеса. В том числе и иностранный капитал: 22% арендаторов — это зарубежные компании. Для российского бизнеса важную роль играет статус делового центра: иметь офис в «Москва-Сити» престижно, это показатель финансового благополучия компании.

Однако это дало и негативный эффект: урбанист Виктория Мальцева отметила, что состав арендаторов очень неоднозначный. По ее словам, среди них есть компании, которые не ведут прозрачную экономическую деятельность, а просто гонятся за статусом.

Но помимо всего прочего, деловой центр обладает и туристическим потенциалом. «Москва-Сити» уже стал точкой притяжения туристов. Эта локация очень нравится и иностранцам, и россиянам, многие фотографируются на ее фоне. Кроме того, огромные стеклянные башни поддерживают образ современного мегаполиса. Именно туристическая функция, по мнению Виктории Мальцевой, сейчас является основной для ММДЦ.

Источник фото: РИА «Новости»

Новый экономический центр

Есть у комплекса «Москва-Сити» и другая, более глобальная функция: создать альтернативный экономический центр и таким образом разгрузить исторический центр Москвы. И вот тут к проекту значительно больше вопросов. По мнению Виктории Мальцевой, Пресненский район для такой роли изначально не подходил из-за неподготовленной инфраструктуры.

«Сейчас во многих городах строят такие отдельные деловые центры, но обычно это делается не в структуре высокоурбанизированной территории. Напротив, их стараются вынести на территории со слабой коммерческой активностью, но высокой плотностью населения, чтобы перераспределить городские потоки, уйти от моноцентричности. Но Москва пошла не по этой модели — сам район, где расположен комплекс, оказался не готов к роли нового центра. Так что столица как была моноцентричной, так и остается. Более того, из-за слаборазвитой транспортной инфраструктуры оказались загружены те районы, которые вообще не было смысла дополнительно загружать», — заявила Мальцева.

Пока что у меня большие сомнения, что «Москва-Сити» в ближайшее время сможет перетянуть офисы из центра Москвы. На мой взгляд, ММДЦ — неудачная копирка французского проекта «Новый Париж», когда правительство захотело создать отдельный экономический центр Виктория Мальцева урбанист, научный сотрудник ВШЭ.

Источник фото: РИА «Новости»

Олег Васильев, в свою очередь, отмечает, что почти все современные крупные города-миллионники не имеют единого центра. Развитие центров внутри города, создание конгломерата из районов — это очень важная тенденция, которая в конечном итоге приводит к разрушению города. Вокруг «ядер притяжения» — крупных бизнес-центров — формируются собственные районы, в которых люди могут жить годами, вообще не выезжая за их пределы.

И с этой точки зрения, по мнению урбаниста, у «Москва-Сити» огромный потенциал — статус, яркий архитектурный облик, но есть и существенные недостатки. Например, какой смысл создавать альтернативный экономический центр в такой близости от центра исторического? Было бы логичнее строить такие бизнес-центры вокруг Москвы с привязкой к международным аэропортам.

Тем не менее, по его мнению, такой центр нужен. Но он не должен быть единственным.

Москва, безусловно, должна разделиться. Но запихивать еще небоскребы в эту ограниченную локацию неправильно. На мой взгляд, Москве нужен еще один комплекс, подобный «Москва-Сити», но уже в другом районе Олег Васильев архитектор, урбанист, специалист по территориальному развитию и планированию города.

Расширение и кризис

Источник фото: РИА «Новости»

Учитывая, что в последние годы отмечается рост инвестиционной активности, расширение бизнес-центра выглядит логичным. Этому способствует и переезд в «Москва-Сити» ряда государственных учреждений. Однако кризис на фоне пандемии не может не вызывать опасений. Особенно если вспомнить, как тяжело выбирался деловой центр из кризиса 2014 года.

Незадолго до того кризиса также построили несколько новых башен, в результате чего доля ничем не занятых площадей в «Москва-Сити» достигла 41%. Чтобы исправить ситуацию, арендодатели вынуждены были понизить ставки почти вдвое. Это касалось и коммерческих помещений, и апартаментов.

С жилыми помещениями аналогичная ситуация была и на фоне кризиса 2008 года. До этого в «Москва-Сити» пользовались спросом апартаменты премиум-класса — под 200 квадратных метров и ценой в районе 100 миллионов. Но после кризиса значительно уменьшилось количество людей, готовых себе это позволить. Поэтому для жилья начали сдавать площади в 32 квадратных метра и не дороже 40 миллионов.

Теперь же на фоне посткоронавирусного кризиса можно прогнозировать серьезный отток арендаторов. Из-за этого решение о строительстве новых башен выглядит очень спорным.

Из-за кризиса арендаторы уходят из Центрального округа — не только из «Москва-Сити», но и из исторического центра. Очень много появилось вакантных площадей даже в местах с гораздо лучшей инфраструктурой, чем в «Сити» Виктория Мальцева урбанист, научный сотрудник ВШЭ.

По мнению Мальцевой, тот факт, что значительная часть помещений была отдана под апартаменты, уже выглядит симптоматичным. Это значит, что потребности в таком количестве коммерческих помещений не было изначально. И тем более нет ее сейчас, когда из-за кризиса количество вакантной площади только увеличивается.

Поэтому урбанист предполагает, что большая часть новых зданий также будет отдана под апартаменты и квартиры, а к такой дополнительной нагрузке Пресненский район не готов.

«Жилье на этом месте вообще не предполагалось. Теперь же в „Москва-Сити“ есть апартаменты, которые де-юре не считаются жильем, но по факту именно им и являются. При этом у людей, живущих там, остается потребность в больницах, школах, детских садах. А по нормативам сейчас нет необходимости обеспечивать „Москва-Сити“ этой инфраструктурой. Это создает дисбаланс в городе. Такое неграмотное планирование приводит потом к еще большим затратам», — заявила Мальцева.

Между тем в новой башне One Tower — самой высокой — по проекту предполагается 1507 квартир. До этого квартир в «Сити» еще не было. Но будут ли они пользоваться спросом с учетом вероятной кризисной ситуации и всех недостатков инфраструктуры района — пока вопрос открытый.