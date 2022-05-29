Москва провожает май грозами с градом и ветром. Синоптики обещают, что тепло уже близко

Вторая половина недели совсем не радует погодой жителей Москвы и Подмосковья. Идут дожди, громыхают грозы. Ко всем этим «прелестям» добавляется порывистый сильный ветер. В воскресенье в Москве снова объявили «желтый» уровень погодной опасности. А в Сети уже появилось много видео с последствиями непогоды. Особенно сильное впечатление на горожан, конечно, производит град.

По прогнозам синоптиков, воздух сегодня должен прогреться до +14…+19 градусов, что немного ниже климатической нормы. Хотя до лета остаются считаные дни, пока на улице все еще достаточно свежо.

Об ухудшении погоды столичный главк МЧС предупредил еще с утра. Спасатели сообщили, что с полудня и до 20:00 по городу местами ожидаются дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

В связи с этим жителей попросили быть аккуратнее за рулем, снижать скорость, увеличивать дистанцию на дороге и избегать обгонов, перестроений, опережений. Парковать машины в ненастье желательно вдали от деревьев. А пешеходов попросили держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций и не укрываться от дождя под деревьями.

Прогнозы сбылись. Днем в нескольких районах прошел ливень с градом. Вот так, например, было в Царицыне.

Многие любят гулять под дождем, но в такие моменты, безусловно, приятнее наблюдать за происходящим из окна.

Засыпало градом и Новую Москву.

Тем, кто планировал прогуляться в выходной, вероятно, все-таки пришлось изменить свои планы.

Изрядно поливало в Подмосковье. Сильный ливень с градом накануне прошел в Химках.

Это было очень не кстати, учитывая, что 28 мая ФК «Химки» играл со «СКА-Хабаровск». Зеленый газон футбольного поля тоже местами побелел — спасибо «ласковой» майской погоде.

Правда, это все равно не помешало подмосковной команде сохранить прописку в РПЛ. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу «Химок».

Так когда же в Москву уже придет тепло? Главный специалист Метеобюро столицы, метеоролог Татьяна Позднякова рассказала «360», что летнюю погоду можно ждать уже с 30 мая.

«К норме температура вернется 30 и 31 мая. Мы считаем, что 30 числа, в понедельник, мы будем в центре антициклона», — пояснила эксперт.

По ее словам, вся следующая неделя будет под влиянием циклонов, которые принесут в московский регион теплый воздух вместе с дождями. Днем температура будет подниматься до +22…+23 градусов.