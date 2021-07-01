Москва осталась без двух вакцин от коронавируса. Виноваты мошенники и сложное производство

В Москве больше не записывают на прививку от коронавируса «ЭпиВакКороной» и «Ковиваком» — обе вакцины в столице закончились. Одна из причин заключается в сложности производства этих препаратов. Свою роль сыграли и те, кто предпочел обзавестись поддельным сертификатом. Созданную с трудом вакцину в таких случаях просто выливают.

Разработанный центром имени Чумакова препарат «Ковивак» закончился в столице 28 июня. Запись на прививку им приостановили. Аналогичная ситуация была и 22 июня: вакцина стала доступна через три дня в пяти столичных прививочных пунктах.

С 1 июля в Москве перестали прививать и «ЭпиВакКороной». Жителей города предупредили, что записаться на вакцинацию препаратом центра «Вектор» пока нельзя. Ожидается поставка следующей партии вакцины.

Лабораторные работы

Вакцины от коронавируса столице на самом деле хватает. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил за это в эфире телеканала «Россия 1» Минздрав, который своевременно поставляет препараты в город.

Загвоздка заключается в другом: из-за особенностей производства сложно сразу выпустить большую партию вакцин. Например, «Ковивак» является цельновирионным препаратом. Он содержит в себе цельный, но убитый вирус SARS-CoV-2.

Производство таких вакцин, напомнила «Российская газета», требует выполнения особо строгих требований к безопасности. Сначала препарат выпускали только на производственных мощностях центра имени Чумакова. С 1 июля начнется его промышленное производство на заводе «Нанолек» в Кировской области.

«У центра имени Чумакова есть стандартизированный вирус. Это живой вирус, он соответствует второму уровню патогенности, и чтобы работать с ним, должно быть разрешение и допуск, так как он опасен и заразен», — пояснил первый заместитель генерального директора завода Максим Стецюк.

Сначала вирус размножают в биореакторах, потом «убивают» живой объем патогена, очищают и отбирают непосредственно активную субстанцию. Практически готовую вакцину проверяют на безопасность и качество, после чего с ней можно работать в условиях стандартного фармацевтического производства.

По плану, до конца 2021 года «Нанолек» выпустит пять миллионов доз препарата. В перспективе речь пойдет о 40 миллионах флаконов вакцины в год — по пять доз в каждом.

Масштабирование производства

По данным на 25 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на Минпромторг, в обращение выпустили почти 1,5 миллиона комплектов «ЭпиВакКороны».

«Для обеспечения вакцинации населения к производству каждой из вакцин подключаются новые производственные площадки, например, сейчас формируются планы по производству „Герофармом“ вакцины „ЭпиВакКорона“», — подчеркнул заместитель гендиректора компании Максим Стецюк.

В центре «Вектор», писала «Газета.ru», разбирались с производственными задачами, что позволило бы выпускать «не сотни тысяч, а миллионы доз вакцин в месяц». Процесс требовал «небольших изменений», в результате которых появилась «ЭпиВакКорона-Н». Документы на ее регистрацию уже поданы.

Вакцину «ЭпиВакКорона» с апреля начали производить в объеме одного миллиона доз, писало РИА «Новости». Процесс масштабирования продолжается. Созданный «Вектором» препарат — пептидный, то есть искусственно синтезированный. Его достоинство заключается в безопасности для людей с аллергией.

Уничтоженные дозы

Вакцинация от коронавируса в России проводится бесплатно. Любой желающий может записаться на прививку удобным способом, в том числе и онлайн. Однако некоторые предпочли заботе о здоровье собственном и окружающих обходной путь.

В России с начала года по требованию Генеральной прокуратуры заблокировали 220 сайтов по продаже медицинских документов, в том числе сертификатов о вакцинации от коронавируса. Только в столице с 22 июня полиция задержала пять курьеров, доставлявших поддельные справки.

Широкое распространение фиктивных сертификатов о вакцинации может привести к ухудшению эпидемической обстановки. Кроме того, продавцы обещают клиентам «официальное» оформление. А значит, в некоторых случаях предназначавшуюся человеку дозу препарата просто выльют в раковину. Забыв, что производство вакцины требует денег, производственных мощностей и времени.

Медики не устают напоминать, что единственной эффективной защитой от COVID-19 является именно вакцинация.