10 декабря скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он руководил городом 18 лет — с 1992 по 2010 год. За это время столица сильно изменилась. «360» рассказывает о 10 самых крупных, ярких и значимых преображениях Москвы.

МКАД и ТТК

После развала СССР количество автотранспорта в столице увеличилось почти в шесть раз. Существующие дороги с нагрузкой уже не справлялись. При Лужкове «дорога смерти», а именно так из-за частых смертельных ДТП в начале 90-х называли МКАД, подверглась масштабной реконструкции.

Трасса заметно расширилась, стала намного светлее, появились барьерные разделители. На ней построили 76 путепроводов и мостов, в том числе через Москву-реку и канал имени Москвы. Соорудили 53 пешеходных перехода, 47 развязок, четыре из них трех- и четырехуровневые.

При Лужкове замкнулась еще одна большая кольцевая дорога — Третье транспортное кольцо. И было начато строительство Четвертого кольца, которое стало частью Северо-Восточной хорды.

Метро

За 18 лет количество станций столичной подземки увеличилось на два десятка — до 182. Арбатско-Покровскую линию продлили до «Митина». На этом отрезке появилась станция «Мякинино» — первая, которую построили на частные деньги. Люблинско-Дмитровская линия удлинилась от Курского вокзала до «Марьиной Рощи».

В 1992–1994 годах север Серпуховско-Тимирязевской линии протянули до «Альуфьева», а чуть менее 10 лет спустя юг «серой» ветки продлили до Южного Чертанова (станция «Аннино»). В конце 2002 года метро впервые вышло за МКАД («Бульвар Дмитрия Донского»). Северное и Южное Бутово связала ветка легкого метро, в то время полностью находившаяся за МКАД.

Храм Христа Спасителя

Источник фото: РИА «Новости»

31 мая 1994 года столичная мэрия и Московская патриархия приняли решение о восстановлении храма. Его разрушили для возведения Дворца Советов, но в итоге построили бассейн. Работы вели пять лет. Для обучения художников утраченным в советское время навыкам росписи при Петербургском институте живописи имени Репина открыли отделение церковно-исторической живописи.

Во времена Лужкова напротив ГУМ на Никольской улице восстановили собор Казанской иконы Божией Матери. А рядом с Историческим музеем и Красной площадью — двойные Воскресенские ворота. Те самые, возле которых можно бросить монетку на удачу из точки, символизирующей самый центр города и «нулевой километр».

Манежная площадь

Источник фото: РИА «Новости»

В 1993 году Манежную площадь сделали пешеходной и начали ее реконструкцию. Под землей расположили торговый комплекс «Охотный ряд». В центре установили комплекс из 12 фонтанов с бронзовыми скульптурами. Кстати, памятник маршалу Жукову у Исторического музея установили только в 1995 году, хотя кажется, что он стоит там не один десяток лет. Позднее отреставрировали и само здание Московского Манежа.

Гостиница «Интурист»

Источник фото: РИА «Новости»

Если идти по Тверской от Манежки к бульварам, слева можно увидеть отель Ritz-Carlton, открытый в 2007 году. Здание гостиницы выстроено в соответствии со стилистикой улицы. А ранее на этом месте возвышался бетонный прямоугольник «Интуриста». В нем располагалось одноименное ведомство, обслуживающее зарубежных гостей. Гостиница прославилась первым в стране фан-клубом The Beatles, а в 80-е — спекулянтами и валютными проститутками.

Гостиница «Россия»

При Лужкове снесли еще одну расположенную в центре Москвы гостиницу — «Россия». Сначала на ее месте хотели построить гостинично-офисный центр, потом предлагали возвести парламентский центр и пересадить туда депутатов и сенаторов. В итоге уже при новом мэре Сергее Собянине там открыли парк «Зарядье».

Петровский путевой дворец

В марте 2009 года после масштабной реконструкции на Ленинградском проспекте открылся обновленный Петровский путевой дворец. Во время работ реставраторы восстановили утраченные шпиль, элементы ротонды и декоративные украшения. Купол Круглого зала укрепили, а его роспись восстановили. В итоге фасадам и интерьерам вернули их первоначальный облик.

Парк «Царицыно»

В 2005 году столичные власти начали работы по восстановлению и благоустройству музея-заповедника «Царицыно». Полностью восстановили постройки, некоторые из которых сильно разрушились, в частности, Большой Царицынский дворец. Сейчас на месте фактически заброшенных территорий располагаются дворцово-парковый ансамбль и музейно-выставочный комплекс.

Парк Победы

Источник фото: РИА «Новости»

Еще одно излюбленное место прогулок москвичей — парк на Поклонной горе. Его открыли в 1995 году к 50-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. В нем располагаются Монумент и Музей Победы с экспозицией военной техники, памятник защитникам земли Российской, фонтанный комплекс «Годы войны» и другие достопримечательности.

ТЦ вместо рынков

Источник фото: РИА «Новости»

Кроме всего прочего, при Лужкове закрыли некоторые популярные в 90-х вещевые базары. Например, Черкизовский рынок, где в свое время продавали все что только можно — от сапог до оружия. Территория старого «Черкизона» пока не застроена, но для торговцев рядом возвели ТЦ «Новочеркизовский».

Другое легендарное место — «Горбушка», где продавали аудио- и видеокассеты, позднее диски — чаще, конечно, пиратские. После его закрытия часть продавцов переехала в ТЦ «Горбушкин двор» в корпусах завода. С открытого воздуха под крышу ТК «Митинский радиорынок» переехала и одноименная «толкучка» у железнодорожной платформы Трикотажная.