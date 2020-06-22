Москва как река. Почему улицы и переходы тонут во время каждого ливня

20 июня в столице бушевала непогода — ливень был таким сильным, что затопил южные районы города. Москвичи снимали тонущие машины, затопленные подземные переходы и другие последствия стихии. И этим летом такая ситуация повторяется постоянно — ливневки почему-то не справляются с потоками воды. С одной стороны, осадки действительно аномальные. С другой — систему канализации давно пора переделать. Но с этим никто не спешит.

Сильный ливень 20 июня подтопил в Москве отрезок Варшавского шоссе рядом со станцией метро «Южная», позже потоп настиг район станции метро «Ленинский проспект», станции Бирюлево-Товарная. Еще спустя некоторое время вода стала быстро подниматься на Дмитровском шоссе на севере столицы.

Из-за природных катаклизмов часть дорог пришлось перекрыть, однако десятки машин успели утонуть в начавшемся наводнении. Глохли не только легковушки, но даже автобусы.

Ошибка властей

Руководитель Центра прикладной урбанистики, эксперт по городским сообществам, брендингу территорий и социальному проектированию Святослав Мурунов уверен, что подобная катастрофа, парализовавшая часть Москвы, произошла по вине властей.

«Устройство Москвы идет не с целью благоустроить город, а с целью реализации как можно большего бюджета. Развитие ливневой канализации — это дорого, сложно, это длительный проект, а перекладывание плитки — это короткий проект», — сказал он «360».

Мурунов добавил, что сегодня все реже к городским делам стали привлекать урбанистов из-за сложности предлагаемых ими проектов. Но именно современные и инновационные решения помогают справиться с такими ситуациями, как затопленные шоссе.

Причем под водой оказались не только дороги, но и подземные переходы. В «Мосводоканале», который занимается подобными происшествиями, объяснили, что ситуация возникла из-за «сверхнормативных осадков и перегрузки водосточных сетей».

Святослав Мурунов уверен, что сейчас Москва сталкивается с последствиями слишком примитивных решений относительно городской инженерии и хозяйства.

«Проблема, скорее всего, комплексная, потому что ливневая канализация — это не просто дырка в асфальте, это целая система инженерных решений», — сказал Мурунов.

Для предотвращения подобных ситуаций в будущем, уверен урбанист, необходимо менять подходы к развитию инфраструктуры: пересматривать ее эффективность и перестраивать то, что не работает должным образом.

Катаклизм городского масштаба

Сооснователь фонда Городские проекты, урбанист Максим Кац не согласен с коллегой. За сутки в Москве выпало порядка 70% месячной нормы осадков — это крайне необычная ситуация, в которой нельзя винить администрацию города.

«Это довольно необычное явление, и ожидать, что при выпадении 70% месячной нормы с городом случится то же, что и при обычном дожде, невозможно», — уверен Кац.

По его мнению, жители должны с пониманием отнестись к произошедшему, так как предусмотреть подобный катаклизм практически невозможно.

«Никакой город не может пережить, как будто ничего не случилось, такое событие, когда выпадает 70% месячной нормы осадков. Иначе придется строить огромную убыточную инфраструктуру, которая все остальное время будет стоять без дела», — заключил он.