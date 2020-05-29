Московский регион затопило дождем. Но потерпеть осталось недолго

В пятницу в течение всего дня в Москве и некоторых городских округах Подмосковья шел сильный дождь. По мнению метеорологов, ливень в столице рекордный. Река Яуза вышла из берегов и даже затопила тоннель на улице Народного Ополчения. Лето начнется с дождей?

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на днях оценил количество осадков, которые выпадут в московском регионе к концу недели, как «четыре ведра воды на квадратный метр», то есть 42-44 миллиметра осадков за сутки. Действительно, в пятницу прошел ливень, оставив в столице месячную норму осадков. Машины фактически тонули в тоннеле на улице Народного Ополчения. А в Отрадном из берегов вышла Яуза.

Так в Москве выглядел съезд с проспекта Мира на Сельскохозяйственную улицу:

Ливень прошел по большинству городов Московской области. В Мытищах затопило улицы. Подмосковные электросети заранее перевели в режим повышенной готовности.

В Долгопрудном тоже потоп.

Дождь был таким обильным, что даже пруд вышел из берегов.

Потерпеть пару дней

Судя по прогнозам, в субботу уже таких сильных дождей не будет. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с «360» объяснила, что в пятницу московский регион находился в довольно мощной зоне облачности и осадков. Специалист не стала отрицать, что сегодня в столице может быть установлен не только суточный рекорд по осадкам, но и месячный, который составляет 39 миллиметров.

Завтра днем мы окажемся уже в теплом секторе этого циклона. Температура в городе повысится до градусов 23-24, но погода будет более облачной. Завтра будет усиление ветра, он будет достигать 12-17 метров в секунду, поэтому ощущения яркого летнего тепла завтра не будет Татьяна Позднякова.

В воскресенье, 31 мая, погоду будет определять уже следующий циклон. На холодном фронте этого циклона тоже может выпасть значительное количество осадков. Тогда возможны сильные дожди с грозой, сильный ветер, а температура не превысит +17 градусов.

Понедельник и вторник на следующей неделе будут холодными — ночные температуры в московском регионе +7…+9 градусов, а дневные не поднимутся выше +14.