Московский регион ночью заморозит. Советы тем, кому придется сесть за руль

В Москву и Подмосковье снова вошла классическая зима с трескучими морозами и снегом. Синоптики обещают похолодание, но при этом обнадеживают: конец февраля может принести оттепель. Автомобилисты тоже могут не нервничать — достаточно лишь соблюдать некоторые правила.

«Тяжелый» снег

Снег вернулся в московский регион 4 февраля, а к вечеру и вовсе обещают метель. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова подтвердила «360», что скоро Москва покроется снегом, видимость ухудшится до 800 метров. Короткая передышка между снегопадами закончилась.

К границам столичного региона приближается циклон, который идет из Варшавы через Украину. В четверг в Москве может выпасть один-два сантиметра снега, это будет так называемый тяжелый снег, так как температура воздуха слабоотрицательная — от 0 до -1 градуса.

Но вслед за этим произойдет понижение температуры ночью, также обещают и существенный снегопад.

«За ночь на город может выпасть в среднем два-четыре сантиметра снега. В юго-западной части столицы отметка дойдет до шести-восьми сантиметров, а на юге Подмосковья — до девяти сантиметров. К утру температура воздуха опустится в городе от -10 до -12 градусов, днем — от -8 до -10 градусов, снег ожидается лишь местами и небольшой», — сказала метеоролог.

В выходные погоду будет определять область повышенного атмосферного давления при переменной облачности. Существенных осадков не ожидается, а вот морозы будут нарастать. В ночь на субботу в столице ожидают от -15 до -17 градусов, по области столбик термометра может опуститься до до -20 градусов. Днем температура будет от -12 до -14, по области до -17. Также ждут довольно плотный северо-западный ветер с порывами 5-10 метров в секунду.

В воскресенье понижение температуры продолжится: в Москве и Подмосковье станет еще на пару градусов холодней, чем в субботу. Показатели опустятся ниже климатической нормы градусов на 8-9. Холодная погода сохранится в регионе всю первую половину следующей недели.

Татьяна Позднякова призналась, что синоптики пока не знают, как скоро придет весна. Но расчеты показывают: вторая декада февраля будет более теплой, и не исключено, что температура повысится до оттепели.

Ехать, куда глаза глядят

Автоэксперт и журналист, ведущий программ на «Авторадио» и «Автоплюс» Петр Баканов уверен, что россиянам не стоит бояться снежной погоды. В зиме ничего страшного нет, просто современные водители привыкли ездить расслабленно и как бы не задумываться о процессах управления автомобилей. А зимой самое важное — концентрация на дороге.

Он напомнил, что для безопасного вождения человек должен постоянно думать о том, что он делает. «Езду по снегу можно сравнить с тем, как вы гладите кошку — все движения должны быть мягкими и плавными, все нужно делать заранее. Не стоит ожидать, что машина сразу сможет среагировать на ваши действия», — отметил эксперт в разговоре с «360».

Для безопасной зимней езды водителям стоит помнить несколько нехитрых правил. Например, глаза должны смотреть туда, куда мы хотим попасть. Кажется, что это звучит смешно, но наша психика и психосоматика устроены именно так: если взгляд водителя направлен туда, куда он хочет попасть, руки и автоматика сделают для этого все, что нужно.

«На механике нужно стартовать со второй передачи, поскольку коэффициент сцепления очень низкий, старт должен быть со второй передачи, чтобы не вызывать пробуксовку. На современных машинах зачастую бывают „зимние режимы“ для автоматических коробок передач — стоит их также включить и воспользоваться», — напомнил Петр Баканов.

Несколько советов для поездок по льду

Баканов также рассказал, что нужно уметь тормозить двигателем.

«Машина на любом покрытии управляется не только рулем, но им педалями газа и тормоза. Когда мы убираем ногу с педали газа, двигатель не получает топливо-воздушную смесь и начинает гасить скорость, потому что он жестко соединен с колесами. На механике это делать сложнее, на „автомате“ чуть проще. Делать это не резко, а плавно и заранее», — отметил он.

Эксперт призвал не забывать, что одна из самых распространенных ситуаций зимой — водитель не вписался в поворот. Поэтому на зимних дорогах всегда нужно помнить о том, что входить в поворот нужно на «загруженных» передних колесах. Перед входом в поворот стоит притормозить и когда уж погасили скорость до нужной, «загрузили» колеса — делать поворот руля и входить в поворот. Это актуально для любого типа привода машин.

Важно помнить о давлении в шинах. На скользком покрытии езда на перекаченных колесах ведет к ухудшению сцепления с покрытием. В некоторых ситуациях лучше как раз приспустить колеса, стравить до полутора атмосфер, чтобы большая часть колеса соприкасалась с поверхности. Это может привести к более скорому износу, но зато добавит безопасности поездке.

«И последнее — очень важно соблюдать дистанцию. И мерить ее нужно не в метрах, а в секундах. Как? Видим, что машина впереди нас поравнялась с каким-то неподвижным объектом — фонарным столбом или дорожным знаком — и начинаем отсчитывать время, пока сами не поравняемся с этим же объектом. Сколько секунд получится — это и есть наша дистанция. Оптимально — 3 секунды, для зимы — 5 секунд», — сказал эксперт.