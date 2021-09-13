Московские власти снесли часть старейшего трамвайного депо. Его годами обещали реконструировать

В Москве снесли вагонный корпус самого старого в Москве трамвайного депо — имени Петра Апакова на Шаболовке. Строения обещали отреставрировать не один год. Теперь вопрос — что будет с исторической территорией и оставшейся частью постройки. «360» узнал, чем борьба столицы с трамваями может обернуться для ее жителей.

В Москве 8 сентября уничтожили часть старейшего в городе трамвайного депо имени Петра Апакова на улице Шаболовка. Снос исторического вагонного корпуса первой заметила директор Центра авангарда Александра Селиванова и выложила кадры в Facebook.

До этого о сносе депо уже говорили любители трамваев в группе «Трамвайное депо имени П. Л. Апакова» во «ВКонтакте». Работы по демонтажу вагонных корпусов шли еще летом.

В 2020 году на сайте мэрии Москвы появилось объявление о том, что депо будут реконструировать. Сообщалось о начале ремонта. Вот только он закончился полным сносом вагонного корпуса, часть которого строилась еще до революции. В 2019 году вагонному корпусу депо исполнилось 120 лет.

Культурное наследие

Историк железнодорожного транспорта, координатор общественного движения «Архнадзор» Юрий Егоров рассказал «360» об истории депо имени Петра Апакова. Первые 22 канавы вагонного корпуса для трамваев построили еще в 1909 году, во времена Российской империи. Вторую часть достраивали уже в 1933-м. Уникальность депо была в том, что с самого 1909 года оно не прекращало своей работы и до последних дней оставалось действующим трамвайным предприятием.

«У нас есть более старые трамвайные депо по году постройки, но они перестали быть депо или вообще транспортными предприятиями, а Апаковское депо строилось для трамваев и для трамваев же продолжало работать», — объяснил Егоров.

Технологическое оснащение Апаковского депо было очень современным на момент его строительства. В вагонном корпусе была своя котельная, так что даже зимой вагонные «стойла» не мерзли. Там же, на территории депо, размещались служба путей и служба контактных сетей.

Архитектурный краевед Денис Ромодин написал в Facebook, что пока депо функционировало, Музею Москвы удалось провести две экскурсии по исторической постройке. Судя по кадрам оттуда, сохранность объекта была хорошей. О полном сносе вагонного корпуса эксперты не могли и подумать.

Стратегическое значение

Большую роль Апаковское депо играло и для всей трамвайной промышленности с начала Советского Союза, а затем и России. Начиная с послевоенных лет предприятие стало полигоном для испытаний всей трамвайной техники — даже той, которая не планировалась для запуска в столице.

Новые вагоны — не важно, собирались ли их эксплуатировать в Москве, — приходили в депо имени Апакова, там им делали испытания, обкатки, пробные поездки. По рекомендациям депо вагоны либо шли в серийное производство, либо на доработки. Именно Апаковское депо давало такую путевку в жизнь Юрий Егоров.

Предприятие не раз признавали лучшим в своем роде во всем СССР, а его специалисты выпускали многочисленную техническую литературу — от учебников по эксплуатации вагонов до пособий по организации трамвайного движения, которые расходились по всей стране.

Апаковское депо до сих пор является ключевой точкой для всего юга и юго-запада Москвы — отсюда трамваи уходят как в центр, к Чистым прудам, так и к станциям метро «Университет», «Чертановская», «Улица Академика Янгеля» и другим. В дептрансе добавили, что депо обслуживает и восток, и юго-восток в том числе. На время «реконструкции» трамваи будут выходить на линии с площадки Трамвайно-ремонтного завода недалеко от станции метро «Площадь Ильича».

В департаменте транспорта города на вопросы «360» о причинах сноса и будущем старейшего в Москве трамвайного депо ответили, что в рамках реконструкции будут расширять проезд в депо и увеличивать канавы, так как «будущие поставки новых вагонов требуют полной модернизации».

«Мэр поручил вести работы по всем правилам бережного отношения к истории: обновлять инфраструктуру, реконструировать постройки, но сохранить в абсолютно первозданном виде административный корпус — культурное наследие России», — привели в пресс-службе слова руководителя ведомства Максима Ликсутова.

При этом, по словам Юрия Егорова, снесенный вагонный корпус представлял едва ли не большую культурно-историческую ценность, ведь именно он был построен в 1909 году.

Борьба с историческим депо

По словам Юрия Егорова, войну с Апаковским депо начал еще Юрий Лужков в 2004 году. Тогда мэр якобы выпустил секретное распоряжение о закрытии трамвайного предприятия и его сносе для строительства элитного ЖК. Но в защиту трамваев выступили многочисленные активисты движения «Москвичи за трамваи» и простые горожане.

«Это вызвало огромный протест со стороны жителей, потому что есть места в сети, где трамвай работает практически в режиме метро, и заменить его на автобус просто невозможно чисто технически», — объяснил Егоров.

В итоге, рассказал эксперт, решение о закрытии и сносе несколько раз откладывали, а в 2011 году распоряжение все же отменили. Однако вернуть все на круги своя в полной мере не удалось. Егоров уверен, что мэрия сняла с депо охранный статус, чтобы выпустить распоряжение о сносе. После 2011 года статус культурного наследия удалось сохранить только у административного здания, а вагонный корпус остался без защиты.

После отмены распоряжения мы задали вопрос Мосгорнаследию — здание сняли с охраны с кучей нарушений. И раз распоряжение отменено полностью, давайте вернем депо то, что у него было отнято незаконно: охранный статус. И город неожиданно отказал Юрий Егоров.

При этом процедура подачи заявки о присвоении статуса культурного наследия, по словам Егорова, в Москве своеобразная: если однажды заявку отклонят, это навсегда. Все последующие запросы будут отклонять автоматически.

В качестве компромисса, рассказал Егоров, в Москве предложили построить новое трамвайное депо в Бирюлеве, которое бы заменило Апаковское. Еще в 2006 году портал «Мой район Москвы» сообщал, что к 2012-му депо будет готово. Однако сроки постоянно отодвигались, да и перед открытием депо должны появиться новые трамвайные линии.

Районная интернет-газета «Бирюлево Восточное» писала о том, что скоростную трамвайную линию начнут строить в 2015–2016 годах, сдать ее обещали в 2018-м. В 2017-м выяснилось, что тянуть трамвайную ветку планируют из Западного Бирюлева, а начнут строительство только в 2018 году с планами закончить его к 2020-му. Причем Архитектурный совет города Москвы сообщал, что план для этого строительства был утвержден еще в 2014-м.

«Сергей Собянин у власти уже 10 лет, за это время он построил только кусочек трамвайных путей у „Белорусской“ протяженностью около 400 метров. Нам обещали и по шоссе Энтузиастов скоростную линию, и в Бирюлеве. И в Новой Москве [обещали] скоростные трамваи. Но при огромных декларациях [, кроме обновленных вагонов,] нового почти ничего нет», — подчеркнул Юрий Егоров.

С тем, что Апаковское депо, возможно, необходимо реконструировать, Егоров не спорил: в ворота действительно не пролезали новейшие модели «Витязь», так что инфраструктура нуждалась в обновлении. Но с методами — полным сносом вагонного корпуса — эксперт категорически не согласен.