Мошенники шантажируют владельцев пропавших животных. За нежелание платить угрожают подкинуть труп

Владельцы пропавших домашних питомцев оказались под атакой мошенников. Аферисты находили объявления о «потеряшках» и звонили по указанным там номерам с требованием выкупа. Получив деньги злоумышленники переставали выходит на связь. Своих жертв мошенники находят на специализированных сайтах. Найти аферистов практически невозможно.

Выкуп за питомца

Одной из пострадавших от действий вымогателей стала жительница Санкт-Петербурга Наталья, которая подала объявление на сайте Foundpets.ru о пропаже любимой кошки, которая сбежала во время поездки на дачу. В объявлении женщина написала, что готова заплатить любые деньги, только бы вернуть своего питомца.

В беседе с «Фонтанкой» Наталья рассказала, что звонок ей поступил спустя полчаса после того, как она опубликовала объявление. Неизвестный мужчина заявил, что кошка находится у него. Вернуть он ее готов, но для этого придется заплатить пять тысяч рублей, которые нужно положить на счет, привязанный к номеру, а чеки сфотографировать и прислать.

«Он нервничал, торопил, орал просто. Говорил, что работает сторожем и его время дорого. Якобы он видит меня из „Газели“», — рассказала женщина. После того, как Наталья перевела деньги ей позвонили с другого номера и потребовали еще 3,5 тысячи рублей. Когда владелица кошки снова перевела деньги и попыталась позвонить сама, то ей отвечал только автоответчик.

История Натальи закончилась хорошо. Кошку нашли спустя несколько дней на соседней закрытой даче. Наталья написала заявление в полицию и сообщила о транзакциях в банк. Перевод в 3,5 тысячи успели заблокировать.

По словам других пострадавших, мошенник использует для звонков два номера. Каждый раз представляется охранником или сторожем, требуя денег за возврат животных. Тем, кто не соглашался с первого раза грозил, что убьет питомца и подкинет труп.

На удочку афериста не попался житель Челябинска Евгений. Во время беседы его собеседник начал путать названия улиц, чем себя выдал. Журналисты пробили номера злоумышленников и выяснили, что зарегистрированы они в Иркутске. Еще один номер привел к неизвестному пьяному мужчине, который отказался от общения.

Безнаказанный шантаж

Подать заявление в полицию с номером телефона злоумышленника для заведения уголовного дела недостаточно. Нужны какие-то доказательства. Об этом в беседе с «360» заявила президент Центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова.

Она пояснила, что сама с подобными мошенниками не сталкивалась, но аферисты постоянно изобретают новые способы, чтобы под любым предлогом выманить деньги у владельцев домашних питомцев.

«Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, можно попытаться пробить номер самостоятельно. Мне самой это часто удается просто, забив в поиск», — рассказала Ирина Новожилова.

Она пояснила, что писать заявление в полицию по таким случаям бесполезно. Нужно доказать связь, что владельца номера и то, что именно он звонил.

«Правоохранительные органы не работают по подозрению. Нужно доказать, что есть причинно-следственная связь между этими людьми, которые звонят. Заявление пишется по факту правонарушения, когда уже есть вещественные доказательства», — пояснила она.

При этом эксперт отметила, что когда человек начинает угрожать животному убийством и требует денег, то это попадает под статью вымогательство. Но это также надо доказать.

Информация о вымогателях, требующих денег от владельцев потерявшихся животных начала появляться в СМИ еще в 2013 году. Мошенники используют разные сайты, где размещаются объявления о сбежавших собаках и кошках. Специалисты советуют не переводить деньги шантажистам, а назначать личные встречи или прислать фотографию питомца.