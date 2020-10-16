Мошенники начали представляться прокурорами. Какие еще есть распространенные способы обмана россиян

Есть миф, что на мошенников по телефону ведутся только «бабушки». Но статистика показывает, что среди обманутых и офисные работники. Мошенники постоянно в поисках новых схем, сейчас, например, стали представляться прокурорами. Эксперты назвали основные методы преступников и рассказали, что на звонки с незнакомых номеров никогда нельзя отвечать «Да».

Сбербанк рассказал о новом способе мошенничества. Все чаще злоумышленники звонят вкладчикам якобы из прокуратуры. А затем, сообщают РИА «Новости», людей убеждают перевести деньги на другой счет.

«Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже „представитель прокуратуры“ убеждает клиента перевести деньги на „специальный счет“, который, естественно, принадлежит мошеннику», — рассказал представитель Сбербанка.

Подозрительные переводы и соцвыплаты

Самой популярной байкой мошенников остается рассказ о якобы подозрительном переводе денег со счета. В этом случае людей просят назвать данные карты или перевести средства на «безопасный» транзитный счет, сообщил «360» эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. Несмотря на постоянные разъяснения банков и СМИ, россияне продолжают «вестись» на такие аферы.

«Второе — это мошенничества связанные с установкой или поверкой газовых, водяных или электросчетчиков. И третье — различные социальные выплаты. Сейчас эта тема очень обострилась. Рассказывают, что вам положены выплаты, просят назвать номер карты для перевода денег от социальной службы», — добавил Власов.

Во всех этих случаях мошенники используют методы социальной инженерии. Чаще всего обманывают пожилых людей, не всегда адекватно оценивающих звонки по стационарному телефону. Еще одна категория жертв — загруженные делами и работой молодые люди, которые из-за занятости, в спешке, могут случайно сболтнуть важную информацию злоумышленникам.

«Для звонков отбирают людей с предельной голосовой харизмой. У них написано какие слова произносить, что говорить. Ну и третье, [им верят] в силу общей безграмотности. Несмотря на то, что по нескольку раз на дню предупреждают о том, что делать нельзя. Но некоторые отчего-то думают, что они самые умные и их это не касается», — пояснил Власов.

Подмена голоса и кредиты

После появления в Сбербанке голосового управления, рассказал «360» банковский эксперт Дмитрий Голубовский, мошенники стали чаще звонить для записи голосов клиентов. Это происходит, если они уже знают часть реквизитов счета или карты. Вопросы строят таким образом, чтобы человек произнес «да».

«Запись будет использоваться для подтверждения голосовой транзакции. Я лично при общении по телефону с незнакомыми людьми этим словом не пользуюсь. Когда я беру трубку, например, я всегда говорю: „Слушаю“», — пояснил эксперт.

С совершенствованием технологий развиваются и способы обмана. Поэтому, посоветовал эксперт, нужно быть предельно внимательным в телефонных беседах с любыми незнакомцами. Еще одна неприятная ситуация возникает, когда мошенники получают паспортные данные клиента банка. Иногда человек сам неосмотрительно где-то их оставляет. Иногда базами данных торгуют сотрудники кредитных организаций. А потом при попытке отдохнуть за рубежом люди случайно узнают о повешенных на них кредитах.

«Причем узнаете, что по нему вы уже полгода не платите, там набежали штрафы. Поэтому его уже передали службе судебных приставов, в приказном порядке принято решение взыскивать долги и кто-то уже ищет ваше имущество. Это, конечно, вещь крайне неприятная, потому что непонятно, как от нее защититься. Чтобы быть в курсе таких ситуаций, почаще просматривайте сайт госуслуг, смотрите, есть ли у вас неоплаченные долги», — рекомендовал Голубовский.

Автоштрафы и коронавирус

Количество мошенничеств с использованием социальной инженерии будет расти, считает Власов. Все остальные виды обмана — взломы и прочие хищения — слишком дороги. А здесь можно за копейки нанять людей для звонков или вообще платить им по результатам «работы». Из-за этого, как минимум, число обманов не будет снижаться.

Популярность набирают аферы со штрафами. Мошенники сообщают о выписанном штрафе и высылают реквизиты, пугая, что потом придется платить вдвое больше.

«Следующее мошенничество: „На всех вакцины [от коронавируса] не хватает, а у нас очень дешевая вакцина“. Есть уже известные варианты со справками от коронавируса, были справки для перемещения. Мне кажется, в связи с пандемией будет нарастать число мошенничеств, связанных с прививками, со справками и так далее. И по телефону будут звонить, и SMS рассылать. И кто-то все-таки перейдет по ссылке», — заключил Власов.