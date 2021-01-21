Мошенники начали продавать «вакцины» Pfizer россиянам. Они играют на доверчивости и незнании

Россиян предупредили о мошенниках, которые продают в стране иностранные вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna. Это не только незаконно, потому что препараты не зарегистрированы, но также опасно. Да и стоит ли доверять свое здоровье иностранным вакцинам?

Вакцины-нелегалы

Предупреждение о покупке иностранных вакцин выпустило Роскачество со ссылкой на главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину. Она заявила, что за первую половину 2021 года в Сети заметили более тысячи фейков и объявлений, связанных с коронавирусом. Часть из них касалась продажи справок об отсутствии COVID-19, а другая предлагала купить иностранные вакцины.

Мошенники пользуются недоверием россиян к отечественному продукту, активно продавая «зарубежные вакцины». Например, Pfizer и Moderna.

«В Россию эти вакцины пока не поставляются, и любое предложение в интернете по продаже такой вакцины является фейком. Даже если пользователя не обманут, а он реально получит какую-то „вакцину“, никто не может гарантировать, что это не будет бесполезное или даже вредное для здоровья вещество», — говорится в сообщении Роскачества.

Такая покупка может и ударить по кошельку. Особенно опасно что-либо покупать по ссылкам в мессенджерах и социальных сетях.

Почему вакцины нельзя покупать

Еще в августе появлялись фейки о продаже препарата Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Тогда российский Минздрав предупредил, что никакого официального предзаказа не существует. Специалисты компании Group-IB не исключили всплеска кибермошенничества.

С иностранными вакцинами, в частности Pfizer, сейчас происходит то же самое. Иностранные журналисты заметили, что мошенники предлагают препарат в даркнете за огромные деньги: 1336 долларов (почти 100 тысяч рублей). Обещают привезти его в любую страну из США.

Источник фото: объявление из даркнета

Почему этим объявлениям нельзя доверять? Они на 100% мошеннические. В России ни Pfizer, ни Moderna не зарегистрированы. То есть их использование незаконно, а значит, продавцы этих препаратов совершают преступление.

Во-вторых, нет гарантий, что в ампуле с надписью Pfizer будет безопасный и эффективный препарат. В ноябре Bloomberg сообщил, что одна из главных проблем Pfizer —особые условия хранения.

Вакцина после производства замораживается и должна храниться при температуре не выше -70 градусов. Когда препарат доставляют в центр вакцинации, его нужно разморозить и использовать в течение пяти дней, иначе он может испортиться. Для формирования иммунитета требуется повторная инъекция через месяц, то есть весь процесс перевозки придется повторять.

По мнению агентства, чтобы транспортировать препарат, нужно создать сложную и дорогостоящую систему, предполагающую наличие складов в аэропортах. Это значит, что странам придется с нуля создавать системы производства, хранения и транспортировки, для чего будут нужны огромные инвестиции, а также строгая координация.

Другими словами, продавцу вакцины нужны собственный самолет и система, которая способна держать необходимую температуру в контейнерах, самолете и на складе в аэропорту.

«Хотят загнать свое»

Заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с «360» сказал, что в вакцинации очень важна юридическая сторона, которая защищает интересы пациента и врача. А для этого препарат должен быть зарегистрирован в России. Потому за использование неразрешенного препарата медик или любой другой человек, кто ставил прививку, понесет ответственность. Плюс для самого пациента нет гарантий — он не получит компенсации, если что-то пойдет не так.

Почему иностранцы не хотят нашу вакцину — потому что она плохая? Нет. Они хотят загнать свою. А люди у нас психически по-другому настроены: все, что за бугром, — все лучше, а все, что наше, — плохое. Наоборот, сейчас Россия выходит на первое место в мире. Есть летальные исходы на отечественные вакцины? Нет. А на зарубежные есть Михаил Костинов.

Костинов уточнил, что пока летальные исходы от Pfizer изучают, ведь не исключено, что привитые люди имели другие заболевания, которые могли стать причиной смерти пациентов. Собеседник обратил внимание, что создать условия хранения иностранной вакцины довольно сложно. Недостаточно простого холодильного контейнера, который можно купить в магазине. Ведь препарат, если его хранить неправильно, может потерять свои свойства.

«Это контрабанда. Никто не знает, кто и что будет везти. Здесь иммунно-биологический препарат. Он требует правил транспортировки, хранения и так далее. Препарат может превратиться в воду или разлагаться, получая другую реакцию», — подчеркнул Костинов.

Проблемы с Pfizer

Смертельных случаев от зарубежных препаратов достаточно много, причем в разных странах. А побочные эффекты заставляют задуматься.

Сайт The Epoch Time со ссылкой на отчеты медицинских учреждений и комментарии родственников заявил, что после вакцинации от коронавируса препаратами производства Pfizer/BioNTech и Moderna умерли 55 жителей США. Они скончались спустя несколько дней после прививки.

А 14 января стало известно о смерти 23 человек в Норвегии после вакцинации тем же Pfizer. Прививочная кампания началась в стране 27 декабря 2020 года.

В тот же день в Германии сообщили о 10 смертях после прививки Pfizer. У некоторых вакцинированных наблюдали серьезные побочные эффекты. К тому времени в Германии сделали более 600 тысяч прививок. Глава отдела безопасности лекарств и препаратов Института Пауля Эриха Бригитта Келлер-Станиславски сообщила, что люди умерли скорее из-за основных заболеваний, чем из-за вакцины.

Побочные эффекты наблюдались и у 100 жителей Нидерландов. В двух случаях это была сыпь, а в других — отеки глаз. К 14 января прививку получили около 47 тысяч человек.

В Ирландии тоже зафиксированы побочные эффекты, хотя они быстро прошли и не потребовали врачебного вмешательства. Всего 81. У людей наблюдались тошнота, ломота в суставах, головокружение, зуд и сыпь.

У 13 жителей Израиля, по данным газеты The Times of Israel, развился временный паралич лица после прививки Pfizer. В стране вакцину поставили двум миллионам человек. Первыми о побочных эффектах сообщили 1127 пациентов.

Почему же от российского «Спутника V» нет таких эффектов? Все дело в том, что российская и американская вакцины изначально сделаны на разных платформах. Создатели Pfizer пошли революционным путем, в то время как российские вирусологи опирались на надежную и проверенную временем технологию.