Мошенники наживаются на Олимпиаде. Где следить за спортивными состязаниями, чтобы не рисковать деньгами и данными

Group-IB нашла 140 мошеннических ресурсов, которые вымогали у пользователей деньги или данные, прикрываясь трансляциями Олимпийских игр. Уберечь себя от такого жульничества легко. Достаточно знать, кто показывает соревнования легально и в каких ситуациях персональными данными лучше не делиться.

Эксперты компании из сферы кибербезопасности Group-IB нашли порядка 140 ресурсов, на которых мошенники под видом прямых трансляций Олимпиады-2022 маскировали ссылки на фишинговые сайты. На момент публикации большая часть ресурсов уже заблокирована. Об этом рассказал ТАСС.

Чтобы привлечь пользователей на мошеннические ресурсы, злоумышленники размещали анонсы прямых трансляций зимних Олимпийских игр в Пекине на взломанных страницах университетов, благотворительных фондов и известных онлайн-магазинов.

Когда человек нажимал на анонс в виде окна видеоплеера с официальной символикой Олимпиады, якобы для просмотра трансляции предлагали зарегистрироваться — ввести номер телефона, а затем получить код доступа, ссылка на который вела на фишинговый сайт.

По другой схеме пользователям предлагали поучаствовать в розыгрыше бесплатного доступа к трансляциям. После «победы» человеку предлагали ввести реквизиты карты, чтобы получить выигрыш или же сразу оплатить небольшую комиссию, чтобы получить деньги. Таким образом мошенники либо сразу получали доступ к карте доверчивых зрителей, либо просили отправить СМС на нужный номер, а сами подключали людей к платным сервисам или подпискам.

Деньги здесь и сейчас

Эксперт в цифровой экономике, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин подчеркнул в разговоре с «360», что, если вы сомневаетесь в том, что предлагающий трансляцию сайт легальный, можно просто забить его домен в поисковике в браузере.

«Если хотя бы несколько человек попались в эту мышеловку, то они обязательно напишут, что этот сайт создали недоброжелатели», — уверен он.

При этом эксперт отметил, что если домен сайта с трансляцией вам мало знаком и вызывает подозрения, то вполне возможно, что никакого содержимого, которым вас завлекли, — трансляции олимпиады — на нем нет. Главной же задачей организаторов таких мошеннических сайтов является мгновенный заработок, объяснил Щельцин.

Цель номер один — получить деньги здесь и сейчас. Вполне возможно, что личные данные даже и не будут использоваться, потому что их ценность гораздо ниже, чем потенциальный доход Арсений Щельцин.

Однако остается риск того, что мошенники попытаются завладеть и вашими личными данными, например связкой логина и пароля, адресом электронной почты, номером телефона, карты и так далее. Согласен с этим и координатор Центра безопасного интернета, ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев.

«В первую очередь злоумышленники заинтересованы в данных, которые непосредственно приведут их к деньгам жертвы, либо в персональных данных, которые через несколько итераций также, как правило, приводят к деньгам. Насколько быстро — зависит от объема данных, полученных от жертвы», — объяснил он.

Их же в дальнейшем могут просто продать, а могут попытаться более сложными способами добраться до денег, например взломать страницы в соцсетях или даже приложение мобильного банка.

Где смотреть Олимпиаду-2022 официально

Урван Парфентьев подчеркнул, что обычно список ресурсов, которые могут официально транслировать такие мероприятия, как Олимпийские игры, достаточно мал. И незнакомых сайтов там, скорее всего, не окажется.

«В первую очередь мы говорим об официальном новостном ресурсе либо мероприятия, либо организации. Либо об официальных порталах тех же телеканалов, которые осуществляют вещание события и в интернете», — сказал он.

Безопасно и легально Олимпийские игры — 2022 в Пекине транслируют только на Первом канале, «России 1», а также на «Матч ТВ» и телеканале Telesport.

Остальные ресурсы, предупреждают эксперты, могут оказаться ловушкой мошенников, стремящихся любой ценой завладеть вашими личными данными и деньгами.