Василия Пронин воевал в Великой Отечественной войне, а на параде Победы в 2021 году сидел рядом с Владимиром Путиным. Недавно его обокрали — разыграли сцену под видом участкового и грабителя и забрали 400 тысяч рублей. И это не единственная схема, по которой у ветеранов выманивают деньги. Ведь пожилые люди — целевая аудитория мошенников.

Под видом участкового

Василий Пронин, которому во время парада Победы Владимир Путин помог укрыться от холода плащом, рассказал «360», как у него украли деньги. Мошенников было двое. Один из них представился капитаном полиции и предупредил, что в районе орудует банда преступников. Якобы они уже ограбили нескольких человек. Подставной правоохранитель попросил позвонить ему в случае появления преступников, которые не заставили себя ждать.

Вскоре с Прониным связался второй бандит. Он угрожал пенсионеру и его супруге расправой и требовал 400 тысяч рублей. Напуганный ветеран позвонил лжекапитану. Под видом операции по поимке злоумышленников у Пронина украли те самые 400 тысяч.

Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 159 УК, предусматривающей наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, принудительных работ или лишения свободы на срок до шести лет.

Хочется верить, что обидчиков Пронина быстро найдут — дело уже на контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Знают о ситуации и в Кремле: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что «этих подонков найдут». Но жертв тех, кто выдает себя за государственных служащих, очень много. Преступники выдают себя за представителей власти, полицейских, коммунальщиков или газовщиков, и все, чтобы войти в доверие к пожилым людям и получить доступ к их кошельку, физическому или электронному. Деньги выманивают под предлогом защиты или выплаты льгот. Примеров, к сожалению, множество.

Опасность социальных сетей

Раиса из Челябинска освоила компьютер в 75 лет. Для этого она ходила на специальные курсы для пожилых людей. Пенсионерка зарегистрировалась в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». Там она пять лет активно вела диалоги со знакомыми, искала рецепты новых блюд и читала новости.

«Я знала, что какие-то выплаты положены пенсионерам в связи с пандемией, но кому и в каком размере, не запомнила. Вечером мне написала соседка по даче в «Одноклассниках», что ей пришли пять тысяч от президента, и сказала, что может проверить, перечислены ли мне эти деньги, — процитировали Раису в Life.

В итоге «соседке» пенсионерка выдала и номер банковской карты, и номер телефона, и даже код из сообщения, который пришел. Через несколько минут после этого переписка исчезла, а Раиса потеряла 106 тысяч рублей.

«Все мои похоронные накопления с карты исчезли. <…> В банке говорят, что их вывели на какой-то электронный кошелек, а в полиции сказали, что отследить злоумышленников невозможно. Но заявление я все-таки написала», — заявила Раиса.

«Пенсионный фонд» взял деньги и исчез

Пенсионер Василий Николаевич лишился своих сбережений и без интернета. Он нашел в почтовом ящике письмо, адресованное ему лично. Там указали и адрес, и номер телефона Василия Николаевича. Его приглашали в «подразделение Пенсионного фонда по вопросу перерасчета пенсии», куда он отправился уже на следующий день.

Там пожилому человеку объяснили, что его пенсия должна быть больше, о чем и обещали позаботиться сотрудники «фонда». Для этого предложили заключить договор. Документ Василий Николевич подписал и даже заплатил по нему 60 тысяч рублей. Пенсионера попросили подождать результатов месяц.

Время прошло, пенсия осталась прежней, а «фонд» исчез. Правоохранители объяснили Василию Николаевичу, что он не первый, кто пострадал от мошенников, действующих по такой схеме.

Вредоносные ссылки

Также пенсионеров обманывают, делая рассылки сообщений с информацией о поступлении «бонуса от государства». В таких письмах есть ссылки, по которым якобы нужно перейти. Делать этого не следует.

Перейдя по злополучной ссылке на сайт-подделку официальных ресурсов, пенсионер оставляет свои личные и банковские данные, а затем теряет все сбережения.

Стоит отметить, что похожие схемы применяют не только в отношении пожилых людей. Часто на них могут попасться и члены многодетных семей, и инвалиды — все, кто может претендовать на какие-либо дополнительные выплаты.