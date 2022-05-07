Россиянам напомнили о мошенниках перед Днем Победы. Злоумышленники давят на жалость и пользуются страхом

Перед Днем Победы участились случаи мошенничества. Аферисты выманивают у людей деньги под предлогом пожертвований для ветеранов, выгодных вложений или другой «помощи». Чтобы противостоять этому напору, достаточно соблюдать несколько простых правил.

Благотворительность, а не доверчивость

Россиян предупредили, что в преддверии 9 Мая активизировались мошенники. Под видом сотрудников благотворительных организаций и фондов они предлагают сделать пожертвования ветеранам. Однако на деле эта помощь оседает в карманах аферистов.

Перед тем как перечислять средства в таких случаях, стоит выяснить все об организации, которая проводит сбор. У благотворительного фонда обязательно будет сайт с ИНН, уставом, а также свидетельствами о внесении в единый государственный реестр и о государственной регистрации НКО. Там же должны быть опубликованы и отчеты обо всех пожертвованиях.

Если этих документов нет, скорее всего, вы столкнулись с мошенниками, и переводить им деньги не стоит.

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Также представители благотворительных фондов не обзванивают простых россиян и не собирают пожертвования на улицах, в метро и электричках.

Одним из верных признаков обмана можно считать просьбу перечислить пожертвование на банковскую карту.

Риск на «Госуслугах»

Мошенники по-прежнему пытаются брать от чужого имени кредиты. Злоумышленники могут действовать через взломанную учетную запись портала «Госуслуги».

Telegram-канал «Осторожно, Москва» рассказал историю радиоведущего из Москвы, который обнаружил у себя просроченные задолженности. Но сам никаких кредитов не брал.

Оказалось, что в личный кабинет мужчины на «Госуслугах» часто заходили с разных IP-адресов, а его кредитную историю проверяли различные финансовые компании. В январе и феврале злоумышленники оформили на москвича микрозаймы, а деньги переводили на счет в Тинькофф банке. Счет был открыт также благодаря данным с портала госуслуг.

Чтобы избежать таких взломов, эксперты советуют настроить двухфакторную аутентификацию в приложениях и на сайтах — в социальных сетях и на популярных сервисах. Тогда при каждом посещении приложения или сайта вам нужно будет ввести пароль от учетной записи, а затем код из СМС, которое придет на номер телефона, указанный в учетной записи.

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Функция двухфакторной аутентификации доступна и на портале «Госуслуги». Сам портал не выдает кредиты, но может предоставить ваши данные банкам. Именно этим и пользуются мошенники. Двухфакторная авторизация помешает это сделать.

Также эксперты напомнили, что никогда не нужно передавать свои логин и пароль третьим лицам, а также переходить по незнакомым ссылкам.

Телефонные мошенники

Телефонные мошенники также продолжают обманывать россиян. В Ижевске аферист смог заполучить более 700 тысяч рублей — он звонил пенсионерам и рассказывал, что их дети попали в аварию. За то, чтобы «уладить» случившееся, мошенник требовал 200 тысяч рублей.

А в Ростовской области 70-летнему пенсионеру позвонил «сотрудник брокерской компании». Он убедил жертву вложить в несуществующие акции сначала более 140 тысяч рублей, а потом взять кредит на 198 тысяч рублей и также перевести их мошеннику.

Важно помнить, что любые требования перевести деньги на «безопасный счет», даже если, по словам собеседника, он создан специально для вас, обычно исходят от мошенников. Также настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают одноразовый код из СМС или push-уведомлений. А следователи и другие сотрудники правоохранительных органов не выясняют никаких подробностей по телефону.

Что делать, если стал жертвой мошенников

Профессор криминалистики Анатолий Кустов в разговоре с «360» подчеркнул, что, если мошенникам все же удалось похитить деньги, нужно немедленно обратиться в полицию.

В заявлении нужно подробно описать произошедшее и рассказать, какой информацией мог завладеть злоумышленник — пароли, номера карт и счетов.

«Также нужно оперативно позвонить в банк и блокировать карты, счета», — подчеркнул он.

При этом защитить свои персональные данные куда сложнее, уверен Кустов. По его словам, пользователь никак не может предотвратить, например, взлом ресурса, который располагает его личной информацией — в том числе паспортными данными.

«Сегодня многие организации требуют их предоставить, в том числе и копии паспорта, чтобы подтвердить личность пользователя. Разумеется, такие сайты часто атакуют хакеры», — сказал Кустов.