Прогноз Минэкономразвития России показал, что Подмосковье войдет в пятерку субъектов с лучшей динамикой роста экономики. Это не случайно: основные показатели выросли, инвесторы приносят миллиарды рублей, главное — ежегодно создаются десятки тысяч рабочих мест. Как регион привлекает инвесторов и помогает местным жителям с трудоустройством — в материале «360».

Главные инвестиции

Подмосковье входит в тройку лидеров среди регионов по объему привлеченных инвестиций. Только за первое полугодие 2019 года регион привлек 373,08 миллиарда рублей. Это на 19,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Ожидается, что итоговый результат по инвестициям в конце года превысит один триллион рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Инвесторы успешно реализуют проекты в Подмосковье. За последние два года уже начали работать несколько из них. Так, в особой экономической зоне «Дубна» предприятие «Фрерус» начало разрабатывать и производить аппараты «искусственная почка» и диализные фильтры.

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Привлекает Подмосковье и иностранных инвесторов. Российско-индийская компания по производству лекарств ООО «ПСК ФАРМА» запустила первую очередь своего производства в особой экономической зоне «Дубна».

Немецкая фирма по производству радиаторов Kermi запустила производство в технопарке «Ступино». Там будут делать умные батареи, которые позволят нагреть воздух в помещении быстрее, чем обычные Пожалуй, самым главным реализованным проектом стал завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz. Его открыли в индустриальном парке «Есипово».

Общий объем инвестиций реализованных проектов составил 23,37 миллиарда рублей. И главный плюс: тысячи рабочих мест.

Но на этом Подмосковье не останавливается. В галерее можно увидеть еще девять проектов, которые реализуются в этом году.

Крупнейшие реализуемые в 2019 году инвестиционные проекты

Привлекательность региона

Что привлекает инвесторов и бизнесменов? Прежде всего поддержка и льготы. Компании, заключившие специальные инвестиционные контракты, или фирмы-участники региональных инвестиционных проектов получили льготы по налогам на прибыль и имущество в 2018 году.

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Подмосковье выдает субсидии на инженерную инфраструктуру, приобретение оборудования и уплату первого взноса при лизинге.

Фонды Подмосковья дают льготные займы и гарантии. По данным на 1 октября, региональный фонд предоставил девять займов на общую сумму 755,5 миллиона рублей. При этом общий объем инвестиций составил свыше трех миллиардов рублей.

В июне этого года в Подмосковье появился инвестиционный вычет по налогу на прибыль организаций. Все это играет на руку не только крупному, но среднему и малому бизнесу. Тем более, что в Подмосковье вести свое дело намного проще. Сейчас в регионе развиваются три особые экономические зоны: в городских округах Фрязино, Дубна и Ступино. В скором времени они появятся в городских округах Кашира и Домодедово.

В особой экономической зоне «Дубна» 157 резидентов, которые вложили 24 миллиарда рублей, создали 4 078 рабочих мест и уже заплатили 4,5 миллиарда налогов в бюджет Подмосковья. В особой экономической зоне «Исток» в городском округе Фрязино количество резидентов всего 19, но вложили они 22,6 миллиарда рублей, создали 343 рабочих места и перечислили налоги на сумму 5,2 миллиарда рублей. Особая экономическая зона «Ступино»: 13 резидентов, шесть миллиардов рублей инвестиций, 510 рабочих мест и 198,3 миллиона рублей налоговых отчислений.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме трех экономических зон в Подмосковье действуют 59 индустриальных парков, 14 технопарков и 21 промышленная площадка. Там разместились более 1,2 тысячи компаний. По итогам года общий объем привлеченных инвестиций составит более 32 миллиардов рублей и будет создано порядка 4 430 рабочих мест.

Всего же по итогам первого полугодия количество новых рабочих мест в Московской области составило 36 568.

Основные показатели растут

Если смотреть на картину в целом, то видно, что основные экономические показатели в Подмосковье растут. Если взять показатели на 1 сентября 2019 года и сравнить их с аналогичным периодом прошлого года, то видно, что объемы промышленного производства выросли на 12,1%. Если говорить в конкретных цифрах, это — 1,96 триллиона рублей — пятый показатель по России.

Растут и объемы торговли: как оптовой, так и розничной. Объемы первой составили 4,3 триллиона рублей, что на 16,1%, чем в прошлом году. А розничной — 1,7 триллиона. Это второй показатель по России.

Выросла и средняя зарплата жителей Подмосковья. По данным регионального Министерства экономики и финансов, в первом полугодии 2019 года она составила 54,2 тысячи рублей — на 7,3% выше, чем год назад. Что не менее важно, стабильно растет число рабочих мест. В первом полугодии их появилось более 36 тысяч. По прогнозу властей, по итогам 2019 года число новых рабочих мест для местных жителей превысит 56 тысяч.

Стабильный рост отмечают не только российские власти, но и международные рейтинговые агентства. Так, Fitch и Moody’s дают позитивный прогноз, а AKPA считает подмосковную экономику стабильной.