Генерал-лейтенант бундесвера Альфонс Маис заявил о превосходстве армии России, а также о неисчерпаемых ресурсах страны. Более того, он уверен, что с годами военный потенциал РФ будет лишь расти. Поэтому военный предостерег Запад от недооценки Вооруженных сил России. Специалисты уверены, что эти слова — предупреждение американским политикам о том, что ФРГ не будет бесконечно помогать Украине.

Армия России становится только сильнее

У России есть практически неисчерпаемые ресурсы, и со временем она может стать еще сильнее. Об этом заявил инспектор сухопутных войск бундесвера, генерал-лейтенант Альфонс Маис в интервью газете Handelsblatt.

«Благодаря превосходству в артиллерии российская армия продвигается вперед километр за километром», — отметил военный.

Источник фото: личные соцсети Альфонса Маиса

Он также предостерег Запад от недооценки армии России. Маис подчеркнул, что российские вооруженные силы многому научатся в ходе противостояния на Украине.

«Это война на износ, которая поднимет вопрос того, как долго Украина сможет продержаться. <…> Армия России станет боеспособнее», — заявил Маис.

Предупреждение для Европы

Западным политикам стоит прислушиваться к опытным людям, ведь Маис прав. Об этом «360» рассказал главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык.

Генерал прав на 100%. Это предупреждение товарищам из Европы, которые допустили вмешательство в конфликт Сергей Ченнык.

С мнением немецкого генерал-лейтенанта о мощи армии России согласился полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин. Он отметил, что необходимо посмотреть на главные цели специальной операции.

«Если у нашей страны стоит цель полностью отчистить территорию Украины от бандеровцев и от нынешней власти, то это один вопрос. Если мы ограничимся выходом на берега Днепра, это другой вопрос. Здесь много вводных может быть. А так Маис прав. Правда, неизвестно, насколько его мнение весомое в Германии. Ведь там есть много разумных людей, которые говорят правильные вещи, но правительство к ним не прислушивается», — пояснил Литовкин в беседе с «360».

Он также отметил, что слова генерала бундесвера лишний раз дали понять, что Германия не будет спонсировать Украину вечно. В ФРГ не хватает собственного вооружения. Но США требуют от европейских стран поставлять технику на Украину, преследуя собственные цели.

Для того, чтобы у стран Европы опустошались склады, резервы. И американцы навязывали им свое вооружение, зарабатывая на этом Виктор Литовкин. военный обозреватель.

Однако говорить о том, что Германия сейчас прекратит поставки, нельзя, уверен Литовкин. Он подчеркнул, что канцлер ФРГ Олаф Шольц несамостоятельная фигура, которая не может отказаться от навязанной Западом политики и связанных с ней действий.

«Для США это способ заработать денег, с одной стороны. С другой — попытка вымотать Россию», — пояснил Литовкин.

Германия поставила меньше помощи Украине

Военная помощь Германии действительно оказалась меньше, чем в ФРГ обещали изначально. Шольц нарушил обещания и заметно сократил поставки вооружений киевскому режиму. Он ограничился отправкой раций и запчастей, пишет Die Welt.

Авторы отметили, что в правительстве Германии обещали оказывать Украине поддержку в разных сферах: «экономической, гуманитарной, финансовой и посредством поставок оружия». Но Германия ограничилась только отправкой раций, ручных гранат, деталей пулеметов и детонирующих шнуров. В последней поставке на Украине также значатся семь гаубиц, пять тысяч шлемов, оборудование для защиты от дронов и запчасти для автомобилей.

«В первую неделю июля Киев получил из Германии 42 тысячи продуктовых пайков. Во вторую — 102 небронированные автомашины», — пояснили в издании.

Из-за этого в бундестаге начало расти недовольство несоответствием заявлений канцлера и его действий. При этом Украина все же получает оружие в Германии. Только за собственные деньги.

Специальная военная операция на Украине

Специальная военная операция началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По данным Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа спецоперации. Она значительно снизила боевой потенциал ВСУ. При этом Союзные войска полностью выбили украинских силовиков с территории ЛНР. В ДНР уже освободили Волноваху, Мариуполь и Святогорск.