Мощь российского оружия продолжает пугать Запад. Отчего оно непобедимо?

Президент России рассказал, что доля современного вооружения и военной техники в ядерной триаде составит более 88% в этом году. Новейшие системы еще годы и даже десятилетия будут неуязвимы для любых сил противовоздушной и противоракетной обороны.

Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сообщил, что к 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%, а в ядерной триаде (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы) уже в этом году превысит 88%.

Президент России сказал, что на боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности «Авангард», лазерные боевые комплексы «Пересвет». В конце 2022 года поступит на боевое дежурство первый полк, полностью укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат».

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин уточнил для «360», что все эти комплексы действуют на гиперзвуковых скоростях и они неуязвимы для современных западных средств ПВО.

В авангарде — «Авангард»

Военный эксперт, коммерческий директор «Арсенала» Алексей Леонков в беседе с «360» пояснил, что комплекс межконтинентальной дальности «Авангард» — это гиперзвуковой планирующий блок, относится к классу стратегических наступательных вооружений. Он используется в ответно-встречном ударе.

«„Авангард“ — моноблочное изделие. В отличие от „Сармата“, у которого несколько боеголовок, здесь одна боеголовка мегатонного класса. Мощности хватит, чтобы уничтожить любой важный объект военной и гражданской инфраструктуры вероятного противника или страны-агрессора», — рассказал военный эксперт.

Скорость у «Авангарда» порядка 27 чисел Маха (более 33 076 километров в час), при этом он использует технологию управляемого гиперзвука, то есть не просто летит, но еще и маневрирует. По словам Алексея Леонкова, остановить его практически нечем. Это не удастся лет 20, а может быть, даже и 30 ни одной противоракетной системе обороны.

«Сармат» и «Пересвет»

Новая баллистическая ракета «Сармат» пришла на смену ракете Р-36, которую за рубежом называли «Сатана». Она сможет нести 15 боеголовок по 450 килотонн либо 10 боеголовок по 750 килотонн. Эксперт рассказал, что все они при подлете к цели используют технологию управляемого гиперзвука, то есть для противоракетных систем они практически неуязвимы.

«Поэтому ракета „Сармат“ все объекты вероятного противника будет поражать со стопроцентной вероятностью. Остановить ее невозможно. Также эта ракета очень быстро стартует и выходит на так называемую опорную орбиту, чтобы максимально защитить ракету при старте от систем противоракетного вооружения», — пояснил Алексей Леонков.

А основная задача лазерного боевого комплекса «Пересвет», который будет входить в систему противовоздушной обороны, — работа по электронным средствам высокоточного оружия, комплексам разведки и авиационных комплексов. Поражающим элементом является лазерный луч, точнее, когерентное излучение, которое выведет из строя всю оптику-электронику, сделав непригодной во время боевых действий.

«То есть комплексы высокоточного оружия становятся бесполезными: разведка и авиационные комплексы теряют основные свои системы управления, целенаведения и целеуказания. Беспилотные самолеты-разведчики становятся не функциональными, а у авиационных комплексов остается только радар. Это позволит их легко уничтожить либо нашими системами противовоздушной обороны, либо военно-воздушными силами», — сказал военный эксперт.

Гонка за качеством

По словам Алексея Леонкова, все эти комплексы относятся к высокотехнологическим и просто взять вчерашнего школьника, год его продержать в войсках и сделать из него специалиста невозможно. Такого рода вооружением управляют либо контрактники, либо выпускники военных вузов.

«Можно проводить такую подготовку и в гражданских вузах. Вернуть военные кафедры и после двух-трех лет контрактной службы молодой человек получит дополнительную специальное образование, которое позволит его допустить к подобного рода вооружению», — предположил военный эксперт.

Он также рассказал, что любое новое средство вооружения, поступающее в войска, проходит период эксплуатационного испытания. То есть выявляются возможные недостатки или неудобства в эксплуатации, которые устраняются. Тому пример — история с танком «Армата».

«В нем было очень много различных инновационных систем, которые бы обеспечили эффективную работу. Но все это мало того что стоило дорого, но еще и было слишком сложно. Упростили, сделали более жизнепригодным, и сейчас, когда закончится проверка в войсках, мы услышим, сколько же танков „Армата“ поступит на вооружение», — сказал Алексей Леонков.

При этом любой комплекс, который принимается в состав вооруженных сил, должен иметь возможность модернизироваться. Их принимают на 30–40 лет, и чтобы спустя десятилетия оставаться актуальными, они должны быть подвержены модернизации. Это обязательное условие для всего вооружения, в том числе и для ядерной триады, подчеркнул эксперт.

«У нас идет наращивание вооружения не по количеству, а по качеству. Мы не занимаемся гонкой вооружений. Мы занимаемся теми средствами вооружений, которые своими качественными показателями превосходят другие средств вооружения», — сказал Алексей Леонков.