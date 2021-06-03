Морской пат. Япония негодует из-за задержания своих рыбаков, но не отпускает российских

Япония направила протест из-за задержания судна, которое было поймано на нелегальном лове. Но при этом продолжает удерживать российский рыболовецкий траулер, столкнувшийся в тумане с японской рыбацкой шхуной. Звучат громкие ноты дипломатических протестов, но эксперты считают, что для волнений нет причин: ситуация для обеих стран абсолютно обычная.

Российские пограничники задержали в Охотском море японскую рыболовецкую шхуну «Эйхомару-172». Судно под японским флагом застали в российской экономической зоне в Охотском море из-за незаконной ловли. Экипаж судна не выполнил требование об остановке и попытался скрыться.

Во время бегства шхуна выполняла опасные маневры и чуть не столкнулась со сторожевым кораблем. После предупредительных выстрелов шхуна легла в дрейф, ее задержали и конвоировали в сахалинский порт Корсаков для разбирательства. При осмотре на судне нашли живого краба, а также промысловое оборудование.

В ассоциации рыболовецких судов города Вакканай, к которой приписано судно, заявили, что экипаж не вел лов в водах России. То же утверждает генеральный секретарь правительства Кацунобу Като. По его словам, траулер находился в японской исключительной экономической зоне. Дипломат потребовал немедленно освободить судно и находящихся на нем рыбаков.

Траулер в заложниках

Примечательно, что в самой Японии находится российское судно «Амур». Российский рыболовный траулер столкнулся с японским судном «Хокко-мару восемь» недалеко от острова Хоккайдо в Охотском море. Причиной столкновения мог стать густой туман, однако моряк с «Хокко-мару восемь» считает виновным российский экипаж.

Так как водоизмещение японского судна было намного меньше российского, от удара оно перевернулось. Все пять членов экипажа оказались в море. На российском судне никто не пострадал, экипаж «Амура» пришел на помощь морякам. Их подняли на борт и сообщили о происшествии в службу безопасности на море Японии.

Пока помощь шла, трое умерли от переохлаждения. Японцы задержали российский траулер в качестве залога — они ждут компенсации за столкновение с рыбаками. Был подан иск в гражданский суд города Асахикава, и в рамках этого с «Амура» изъяты документы, необходимые для плавания.

Конфликта не будет

Дипломат, заместитель руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в России, японовед Георгий Кунадзе рассказал «360», что пока рано выносить окончательное суждение о сложившейся ситуации. Он усомнился, что японцы зашли в территориальные воды России.

«Территориальные воды отсчитываются от линии отлива на 12 морских миль. А дальше начинается экономическая зона, в которой у России, как у владельца территории, от которой отсчитывается эта экономическая зона, права преимущественные. Но права запрещать лов, по-моему, у нее нет», — сказал Кунадзе.

Он отметил, что «рыбацкий конфликт», скорее всего, не вызовет обострения в отношениях России и Японии. По его словам, таких конфликтов происходит много, и не только с японскими, но и с южно- и северокорейскими, а также китайскими рыбаками. Иногда даже попадаются суда стран бывших союзных республик.

Давняя практика

Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Дмитрий Стрельцов в разговоре с «360» отверг версию о том, что задержание японского судна можно расценивать как попытку давления из-за столкновения рыболовецких судов Японии и России.

«Я сомневаюсь, что это может быть формой грубого давления. Данный инцидент находится в центре мирового общественного внимания, и там трудно что-либо скрыть. Думаю, что в любом случае это будет подано как совершенно независимые происшествия, не связанные между собой», — сказал Дмитрий Стрельцов.

Он отметил, что браконьерство — достаточно давняя практика, которая насчитывает десятки лет. Есть проблемы нелегального лова и контрабанды морепродуктов, когда их перегружали в открытом море с российских судов японцам. Такие случаи были, и с ними борются правоохранительные органы обеих стран.

«Были приняты соответствующие таможенные декларации, которые должны действовать в обеих странах. Нарушителей наказывают в соответствии с международной практикой. Поскольку Южные Курилы — часть территории России, нарушителей границ задерживают в соответствии с российским законодательством», — заключил Стрельцов.