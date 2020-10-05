Морские животные с Камчатки могли погибнуть по трем причинам. Разбор всех версий

У властей Камчатского края есть три версии загрязнения воды у берегов полуострова. Приоритетной считается та, что связана с человеческим фактором. «360» рассказывает, что еще могло стать причиной загрязнения.

Глава Камчатки Владимир Солодов утром объявил о трех версиях загрязнения воды. Химические вещества могли попасть в море по вине человека, из-за природного воздействия, например водорослей, или из-за вулканов.

«Упоминаются в версиях Козельский полигон ядохимикатов и Радыгинский полигон, на оба этих полигона завтра будут направлены группы», — сказал Солодов.

Во вторник на территории направят группы специалистов, которые обследуют их. По словам Солодова, за полигонами следят работники Роспотребнадзора и Министерства природы, но последняя проверка проводилась несколько месяцев назад. Тогда никаких проблем не обнаружилось. Хотя на Камчатке, по данным сайта «Кам.24», ранее уже происходили утечки с захоронения ядохимикатов под вулканом Козельский.

Специалисты выявили повышенные значения фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа в конце сентября. Там зафиксировали выброс огромного количества морских животных. Более того, восемь взрослых и ребенок обратились к врачам после посещения побережья Камчатки. У них зафиксировали химический ожог роговицы первой степени.

Действия человека

Эколог Дмитрий Лисицын в разговоре с «360» посчитал версию о человеческом факторе наиболее вероятной.

Лисицын подчеркнул, что выбросы морских обитателей на берег происходят ежегодно из-за штормов. Однако в истории с Халактырским пляжем есть сообщения об отравлении людей. Это, по словам собеседника «360», говорит о том, что идут испарения вредных веществ.

На днях появилась информация, что в районе загрязнения находились два российских нефтетанкера и два иностранных. Неподалеку от Камчатки находятся российские суда Prisco Alfa и Belogorsk. Первый танкер предназначен для перевозки химикатов и нефтепродуктов, он ехал из Петропавловска-Камчатского во Владивосток. Belogorsk вышел из Владивостока и следует на юго-запад, место прибытия не уточняется. Известно, что это нефтеналивной танкер, принадлежащий компании Price CO LTD.

Источник фото: РИА «Новости» / Александр Пирагис

Источник ТАСС в экстренных службах говорил, что некий коммерческий танкер проезжал мимо пляжа по морскому пути. У судна была течь, из-за которой и произошел разлив нефтепродуктов.

Водоросли

Биолог Евгений Абизов в разговоре с «360» выразил мнение, что произошедшее на Камчатке, скорее, итог человеческой деятельности. По словам специалиста, такой массовый замор морских обитателей вряд ли связан с биологическими процессами.

Абизов отметил, что биологическое загрязнение водорослями, особенно одноклеточными, может присутствовать. Обычно последствия этого процесса — зарастание и заболачивание водоема.

У меня есть подозрения, что корни надо искать в человеческой деятельности, то есть антропогенные факторы, поскольку массовый замор — это, скорее всего, происхождение не биологическое. Это не точно, надо мониторить Евгений Абизов.

К токсическому эффекту в воде может привести критическая масса флоры. Однако биологические объекты в одночасье такую летальную концентрацию вредных веществ создать не могут. Плюс должно быть большое количество этих объектов. А если их много, то меняется консистенция воды — она похожа на кисель. Таких изменений, по словам Абизова, не наблюдалось. Поэтому выброс вредных веществ — наиболее реальная версия.

Вулкан

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин рассказал «360», что извержение подводного вулкана может быть причиной загрязнения воды, однако в акватории Камчатки нашли остатки углеводородов. А это исключает подобную версию произошедшего. Шебалин отметил, что извержения вулканов происходят достаточно далеко от Халактырского пляжа.

Кроме того, извержение приводит к увеличению кислотности воды, но раньше в регионе подобных явлений не наблюдалось.

Сера присутствует, с водой соединяется, образуется серная кислота. Это частое явление, где бывают вулканы, такие кислотные водоемы образуются. Как правило, это такие водоемы на склонах вулканов, на Фудзияме такие кислотные ямочки есть. Это должно быть достаточно масштабно, чтобы столько животных погибло Петр Шебалин.

При этом масштабных извержений в последнее время не было.

В любом случае гибель морских обитателей на Камчатке обернулась проверками и угрозами виновным. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сказал, что если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц региона замалчивал факты, то они будут наказаны.