Морская капуста поможет укрепить иммунитет осенью. Но она подойдет не всем
Морская капуста может помочь укрепить иммунитет. Она улучшает работу щитовидной железы, а также содержит полезные микроэлементы, которые есть далеко не во всех продуктах. Ее можно употреблять во время любого приема пищи, если у человека нет противопоказаний или индивидуальной непереносимости.
В осенний сезон для борьбы с вирусами россиянам посоветовали есть морскую капусту. В ней содержится много йода, который необходим для правильной работы щитовидной железы. Именно от нее и зависит сила иммунного ответа и способность организма противостоять вирусам.
Щитовидная железа также отвечает за настроение человека и его работоспособность, поэтому употребление морской капусты, богатой йодом, поможет улучшить ее работу.
Есть ли польза от капусты?
Морская капуста может кому-то показаться не самым вкусным и приятным продуктом. У некоторых людей может быть даже на нее аллергия, поскольку капуста очень богата йодом. Есть морскую капусту также не стоит тем, у кого присутствуют заболевания щитовидной железы.
Тем не менее в ее пользе сомневаться сложно. Диетолог, врач-эндокринолог Алексей Калинчев объяснил «360», что продукт можно смело включать в рацион, если нет никаких противопоказаний. Но нельзя забывать и про другие витамины.
Это полезный продукт, который обогатит рацион, но это не заменит употребления витамина D, который важен для иммунитета
Специалист также отметил, что морская капуста не может заменить и употребление поливитаминов. Единственное время, когда их можно не принимать, — это летний сезон фруктов.
«Обязательно нужно пить витамины и покупать их в аптеках и магазинах, которые торгуют нутрицевтиками», — заявил диетолог.
Какую капусту выбрать
Перед включением морской капусты в рацион нужно правильно ее выбрать. Кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко рассказала «360», что именно глубоководная морская капуста имеет полезные свойства.
«Чем дольше водоросли в воде, тем глубже они располагаются. А если они живут очень долго, то вбирают в себя максимум различных микроэлементов, включая марганец, магний молибден. Это те позиции, которые нужны в небольших количествах, но мы не всегда их можем получить из обычных продуктов», — заметила Мойсенко.
В магазине стоит обратить внимание на ферментированную капусту. По словам специалиста, такие продукты очень полезны для организма. Также можно покупать сухую морскую капусту, в ней тоже сохраняются микроэлементы. Римма Мойсенко напомнила, что в странах Востока, в частности в Японии, морская капуста в сухом виде или же нори часто присутствует на столе. Такую можно купить в специализированных магазинах.
Морскую капусту можно есть во время любого приема пищи. Римма Мойсенко поделилась одним из вкусных и полезных рецептов.
«Если капуста ферментированная, то ее можно есть вместе с отварным яйцом — и это будет отличный завтрак. Если это будет один раз в неделю, то это будет чудесно», — рассказала диетолог.
Засушенную капусту можно использовать в салатах, где преобладают овощи и белковые продукты.