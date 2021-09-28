Морская капуста поможет укрепить иммунитет осенью. Но она подойдет не всем

Морская капуста может помочь укрепить иммунитет. Она улучшает работу щитовидной железы, а также содержит полезные микроэлементы, которые есть далеко не во всех продуктах. Ее можно употреблять во время любого приема пищи, если у человека нет противопоказаний или индивидуальной непереносимости.

В осенний сезон для борьбы с вирусами россиянам посоветовали есть морскую капусту. В ней содержится много йода, который необходим для правильной работы щитовидной железы. Именно от нее и зависит сила иммунного ответа и способность организма противостоять вирусам.

Щитовидная железа также отвечает за настроение человека и его работоспособность, поэтому употребление морской капусты, богатой йодом, поможет улучшить ее работу.

Есть ли польза от капусты?

Морская капуста может кому-то показаться не самым вкусным и приятным продуктом. У некоторых людей может быть даже на нее аллергия, поскольку капуста очень богата йодом. Есть морскую капусту также не стоит тем, у кого присутствуют заболевания щитовидной железы.

Тем не менее в ее пользе сомневаться сложно. Диетолог, врач-эндокринолог Алексей Калинчев объяснил «360», что продукт можно смело включать в рацион, если нет никаких противопоказаний. Но нельзя забывать и про другие витамины.

Это полезный продукт, который обогатит рацион, но это не заменит употребления витамина D, который важен для иммунитета Алексей Калинчев.

Специалист также отметил, что морская капуста не может заменить и употребление поливитаминов. Единственное время, когда их можно не принимать, — это летний сезон фруктов.

«Обязательно нужно пить витамины и покупать их в аптеках и магазинах, которые торгуют нутрицевтиками», — заявил диетолог.

Какую капусту выбрать

Перед включением морской капусты в рацион нужно правильно ее выбрать. Кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко рассказала «360», что именно глубоководная морская капуста имеет полезные свойства.

«Чем дольше водоросли в воде, тем глубже они располагаются. А если они живут очень долго, то вбирают в себя максимум различных микроэлементов, включая марганец, магний молибден. Это те позиции, которые нужны в небольших количествах, но мы не всегда их можем получить из обычных продуктов», — заметила Мойсенко.

В магазине стоит обратить внимание на ферментированную капусту. По словам специалиста, такие продукты очень полезны для организма. Также можно покупать сухую морскую капусту, в ней тоже сохраняются микроэлементы. Римма Мойсенко напомнила, что в странах Востока, в частности в Японии, морская капуста в сухом виде или же нори часто присутствует на столе. Такую можно купить в специализированных магазинах.

Морскую капусту можно есть во время любого приема пищи. Римма Мойсенко поделилась одним из вкусных и полезных рецептов.

«Если капуста ферментированная, то ее можно есть вместе с отварным яйцом — и это будет отличный завтрак. Если это будет один раз в неделю, то это будет чудесно», — рассказала диетолог.

Засушенную капусту можно использовать в салатах, где преобладают овощи и белковые продукты.