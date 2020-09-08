Президент Филиппин помиловал морского пехотинца США, убившего в 2014 году трансгендерную женщину. Такое решение вызвало гнев народа. Левая правозащитная группа Карапатан назвала его «угодничеством империалистическим интересам США».

Американец Джозеф Скотт Пембертон был признан виновным в убийстве трансгендера Дженнифер Лауд в 2015 году. Он успел отбыть шесть из десяти лет, назначенных ему судом.

На прошлой неделе региональный суд первой инстанции в Олонгапо, занимавшийся делом Пембертона, приказал властям досрочно освободить его из-под стражи за хорошее поведение. Семья Лауд обжаловала это постановление.

В понедельник президент объявил о помиловании Пембертона, что означает немедленное освобождение из-под стражи. Об этом сообщил министр иностранных дел Филиппин в Twitter.

Филиппины и весь мир, никогда не забывайте имя и лицо этого человека. Это Джозеф Скотт Пембертон, убийца Дженнифер Лауд (филиппинской трансгендерной женщины). Сегодня он был помилован нашим правительством. Мы никогда не забудем и не простим. #JusticeForJenniferLaude

Левая правозащитная группа Карапатан немедленно осудила помилование как «презренное и бессовестное издевательство над справедливостью и угодничество империалистическим интересам США», пишет The Guardian.

Убийство

Пембертон приехал в Филиппины на совместные с США учения военнослужащих в 2014 году. Он был оператором противотанковых ракет. 19-летний Пембертон познакомился с Дженнифер Лауд, находясь в отпуске после учений. Они встретились в баре в Олонгапо.

В ту ночь он отправился вместе с Лауд в мотель, где чуть позже она была найдена мертвой. Пембертон сказал полиции, что разозлился, когда обнаружил у Лауд мужские гениталии. После этого он начал ее душить, но позже попытался оживить. В декабре 2015 года судья признал Пембертона виновным в убийстве.

Он отбывал наказание на территории главного военного лагеря в Маниле, который охраняют сотрудники службы безопасности Филиппин и США. Место содержания соответствовало условиям соглашения о посещении иностранных вооруженных сил между Филиппинами и США. Семья Лауд требовала, чтобы Пембертон содержался в обычной тюрьме.

Помилование

Власти объяснили помилование тем, что законодательство Филиппин позволяет сокращать сроки заключения за хорошее поведение. Адвокат семьи Лауд заявила, что закон не может применяться к Пембертону, который содержится один в военном лагере.

Критики помилования Пембертона в понедельник обвинили правительство Филиппин в том, что оно поставило военные отношения с США выше прав филиппинских граждан, пишет CNN.

Эдре Олалия, президент Национального союза народных юристов, назвал помилование «невероятным».

Решение суда еще раз напомнило о том, что военнослужащие США, нарушившие филиппинские законы, получают особое отношение. В стране зазвучали призывы прекратить военное присутствие США на Филиппинах. Многие выступают против двустороннего сотрудничества стран в военной сфере.

Сам Пембертон уже слышал новости и заявил, что очень счастлив. Он также выразил готовность извиниться перед семьей убитой Дженнифер Лауд.