Морозный «расизм», дошедший до абсурда. Национальный музей Дании откажется от слова «эскимос» в названии выставки

«Нет никаких сомнений, что здесь, в Национальном музее, мы должны прекратить употреблять слово „эскимос“, поскольку многими жителями районов, откуда происходят многие собранные в музее экспонаты, оно воспринимается как уничижительное», — заявил директор музея.

В местных словарях «эскимос» означает название людей, которые принадлежат к коренным азиатским народам. Они населяли арктическую часть Гренландии. Там же есть информация о том, что слово является уничижительным. Его рекомендуют заменять на «инуиты».

Ранее к схожему выводу пришла глава отдела маркетинга компании Dreyer’s Элизабелл Маркес. Она решила изменить фирменное название и оформление мороженого Eskimo Pie, чтобы не оскорблять эскимосов. По словам Маркес, таким образом организация хочет присоединиться к решению вопроса расового равенства и подчеркивает, что признает термин «эскимо» унизительным.

Перед этим клуб Канадской футбольной лиги «Эдмонтон Эксимос» также решил поменять название. Правда, не без давления активистов, которые сочли одно из слов оскорбительным и призвали убрать его. Руководство клуба сопротивляться не стало. Теперь клуб называется просто - «Эдмонтон».

Составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович рассказала РИА «Новости», что слово «эскимос» переводится как «поедающий сырое мясо» и может быть уничижительным для жителей Аляски и Канады.

«Они жили рядом с индейцами, и те дали им такое прозвище за то, что они едят свежемороженое мясо. Потом оно распространилось и на азиатских эскимосов. Поэтому сейчас наши соплеменники борются за название „инуиты“», — сообщила Радунович.

При этом для жителей Чукотки слово «эскимос» не уничижительное. Правда, они также входят в международную организацию, поэтому наравне с соплеменниками хотят ввести в обиход слово «инуиты». Тем не менее преподаватель эскимосского языка и литературы отметила, что, на ее взгляд, слово «эскимо» уже давно ассоциируется с мороженным, а не с поедающими сырое мясо людьми.

«Мы — инуиты, а мороженное — эскимо. Пусть так оно и будет. То, что на эскимо рисунок человека в меховом капюшоне, — это не оскорбляет совсем. По крайней мере, нас, эскимосов Чукотки и России, это не оскорбляет никак», — подчеркнула Радунович.

Вопросы расовой дискриминации обострились в мире на фоне беспорядков, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда в США при задержании правоохранителями.