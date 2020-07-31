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    31 июля 2020, 21:22

    Морозный «расизм», дошедший до абсурда. Национальный музей Дании откажется от слова «эскимос» в названии выставки

    Ксения Дагаева

    Национальный музей Дании уберет слово «эскимос» из названия выставки о Гренландии, которая открылась еще в 1992 году. По словам директора музея Мартина Аппельта, это уничижительное слово, пишет Kristeligt Dagblad. Ранее такую же точку зрения высказал производитель мороженого из США, когда решил изменить название продукции. Как название народа стало оскорбительным?
    Морозный «расизм», дошедший до абсурда. Национальный музей Дании откажется от слова «эскимос» в названии выставки

    «Нет никаких сомнений, что здесь, в Национальном музее, мы должны прекратить употреблять слово „эскимос“, поскольку многими жителями районов, откуда происходят многие собранные в музее экспонаты, оно воспринимается как уничижительное», — заявил директор музея.

    В местных словарях «эскимос» означает название людей, которые принадлежат к коренным азиатским народам. Они населяли арктическую часть Гренландии. Там же есть информация о том, что слово является уничижительным. Его рекомендуют заменять на «инуиты».

    Ранее к схожему выводу пришла глава отдела маркетинга компании Dreyer’s Элизабелл Маркес. Она решила изменить фирменное название и оформление мороженого Eskimo Pie, чтобы не оскорблять эскимосов. По словам Маркес, таким образом организация хочет присоединиться к решению вопроса расового равенства и подчеркивает, что признает термин «эскимо» унизительным.

    Перед этим клуб Канадской футбольной лиги «Эдмонтон Эксимос» также решил поменять название. Правда, не без давления активистов, которые сочли одно из слов оскорбительным и призвали убрать его. Руководство клуба сопротивляться не стало. Теперь клуб называется просто - «Эдмонтон».

    Составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович рассказала РИА «Новости», что слово «эскимос» переводится как «поедающий сырое мясо» и может быть уничижительным для жителей Аляски и Канады.

    «Они жили рядом с индейцами, и те дали им такое прозвище за то, что они едят свежемороженое мясо. Потом оно распространилось и на азиатских эскимосов. Поэтому сейчас наши соплеменники борются за название „инуиты“», — сообщила Радунович.

    При этом для жителей Чукотки слово «эскимос» не уничижительное. Правда, они также входят в международную организацию, поэтому наравне с соплеменниками хотят ввести в обиход слово «инуиты». Тем не менее преподаватель эскимосского языка и литературы отметила, что, на ее взгляд, слово «эскимо» уже давно ассоциируется с мороженным, а не с поедающими сырое мясо людьми.

    «Мы — инуиты, а мороженное — эскимо. Пусть так оно и будет. То, что на эскимо рисунок человека в меховом капюшоне, — это не оскорбляет совсем. По крайней мере, нас, эскимосов Чукотки и России, это не оскорбляет никак», — подчеркнула Радунович.

    Вопросы расовой дискриминации обострились в мире на фоне беспорядков, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда в США при задержании правоохранителями.

    Новости SMI.FM