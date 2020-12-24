Сразу в несколько регионов Сибири придут сильные морозы. По прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до отметки -50…-55 градусов. С чем связана такая перемена погоды и как долго она будет длиться — в материале «360».

Сибирь попала во власть циклона

Как рассказала «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, это не перемена климата, это смена характера погоды.

Специалист объяснила, что до этого вдоль акватории арктических морей, по северу европейской территории дальше по северу Сибири перемещались атлантические циклоны, которые несли туда теплый воздух, но сейчас этот процесс нарушился. Таким образом, в некоторых регионах России распространилось влияние практически приполярного антициклона, с очень холодным воздухом.

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Во власть этого циклона попадут северные районы Сибири и северо-восток европейской России и именно с этим процессом связаны очень низкие температуры в этих местах. Обычно антициклоны довольно устойчивые, отметила Позднякова.

«Теплый воздух — он всегда более подвижный, холодный воздух — он всегда тяжелый и малоподвижный» — объяснил метеоролог. По ее предположению, холодная погода продержится в этих регионах как минимум неделю.

Погодная аномалия

Климатолог, старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов в беседе с «360» считает, что низкие температуры в Сибири — это погодные явления, которые являются маркером изменения климата.

Климат — это нечто такое, что меняется медленно, год от года, объяснил Карнаухов. Поэтому, когда происходят такие погодные аномалии, иногда они говорят о том, что меняется климат.

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Говоря о том, каким образом меняется климат, собеседник «360» выделил три основных тенденции. Первая — это глобальное потепление, в результате которого количество положительных аномалий становится больше. Вторая тенденция — это увеличение количества паров воды в атмосфере и увеличение интенсивности атмосферных процессов из-за глобального потепления. Следствием этого является рост экстремальных явлений: ураганы, наводнения, засухи. В частности, увеличивается амплитуда изменений температуры, то есть аномалии, как положительные, так и отрицательные. Этот тренд наблюдается сейчас.

Третья тенденция заключается в том, что из-за глобального потепления тают льды в Гренландии, меняется состав воды, что влияет на картину течений, и это может привести к развороту Гольфстрима. Это приводит к тому, что холодные аномалии сейчас наблюдаются достаточно часто.

По словам климатолога, Сибирь очень большая и в том, что в некоторых местах температура достигает отметки -60 градусов нет ничего сверхъестественного.

«Это, скорее всего, просто аномалия погодная, которая накладывается на эти три тренда», — объяснил Карнаухов.