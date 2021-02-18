Мороз бьет по лапам. Какие дикие животные страдают от аномальных холодов этой зимой

В Техасском заповеднике из-за аномальных холодов погибло двенадцать животных. От морозов были также оглушены тысячи морских черепах. Волонтеры пытаются согреть животных, но из-за постоянных перебоев электричества, это очень сложно сделать. В России из-за морозов пострадали некоторые виды птиц.

Из-за аномальных холодов штат Техаса в США погрузился в хаос. На этой неделе в разных городах штата не прекращаются перебои электричества, что значительно усложняет работу зоопарков и заповедников.

Некоммерческая организация Primates содержит 400 животных, подвергшихся жестокому обращению в сфере развлечений и исследований. На этой неделе она осталась без электричества, и сотрудникам пришлось согревать животных с помощью одеял, генераторов и обогревателей. Этого оказалось недостаточно, и в первый же день к ночи погибло 12 животных. Среди них были обезьяны, лемуры и одна шимпанзе, передает CNN.

«Я никогда, никогда не думала, что мой офис превратится в морг, но так оно и было», — сказала исполнительный директор компании Брук Чавес.

В какой-то момент она и ее сотрудники начали эвакуировать животных, и в процессе мобилизации команда стала находить других мертвых животных. По словам Чавес, узнать точное число погибших животных можно будет, когда сойдут холода.

«Я знаю, что мы потеряли много обезьян, лемуров и тропических птиц», — заявила она.

Некоторых из оставшихся животных смогли эвакуировать в зоопарк Сан-Антонио и соседний заповедник недалеко от Оклохомы. Некоторых волонтеры забрали к себе домой. Шимпанзе остались в заповеднике, потому что их трудно транспортировать. Работники стараются согреть их с помощью генераторов и обогревателей, подаренных населением.

Зоопарки также пытаются согреть своих питомцев, заделывая любые дыры и трещины в их вольерах. Зоопарк Сан-Антонио даже прибег к использованию ресторанов на территории для содержания фламинго и других животных.

Техасцам приходится привозить домой даже сельскохозяйственных животных, в том числе кур, коз, уток, свиней и коров, чтобы они не замерзли насмерть.

Обмороженные черепахи

Еще одной жертвой холодов в Техасе стали черепахи. Волонтеры спасают тысячи ошеломленных животных у побережья штата. Группа охраны природы Sea Turtle Inc. сообщила CBS News в среду утром, что уже спасла более четырёх тысяч черепах. Их оказалось так много, что на их объекте на острове Саут-Падре закончилось место. Часть черепах отправили в другое место.

Исполнительный директор Венди Найт сообщила, что на помощь им также пришла компания Илона Маска SpaceX. Она предоставила организации рано утром в среду достаточно большой генератор, чтобы восстановить питание их основного объекта и нагреть воду для черепах.

«Мы еще не знаем, успеет ли это спасти наших пациентов в больнице, но это огромный шаг вперед», — сказал Найт.

Команда добровольцев много часов работала во время шторма — пешком и на лодке, пытаясь найти и реабилитировать всех выброшенных на берег черепах в этом регионе.

В таких условиях черепахи испытывают переохлаждение. Температура их тела может упасть настолько низко, что они больше не могут двигаться, есть или держать голову над водой.

По данным Службы рыболовства и дикой природы США, пять видов морских черепах, обитающих в Техасе, считаются находящимися под угрозой исчезновения.

Российские морозы

Несмотря на то, что в России большинство животных привыкли к сильным морозам, этой зимой у нас тоже пострадали некоторые виды.

Например, в Якутии начались экстремальные холода, которые не все животные смогли пережить. В сети появились видео с замерзшим от холода вороном. Его опубликовал один из пользователей TikTok. В описании ролика говорится, что птица замерзла и упала.

Как писали Вести.Ru, в сети позже появились видео и с другими замерзшими насмерть птицами: рябчиками и ястребиной совой. Среди пострадавших животных еще оказалась косуля. И все же для Якутии — это более-менее естественная картина.

А вот в Калининградской области дикие лебеди совсем не ожидали холодов. По сообщениям Калининград.Ru, с января месяца в регионе держится минусовая температура, а в десятых числах февраля и вовсе достигла минус двадцати градусов. Из-за этого на водоемах стали замерзать дикие лебеди. К их спасению подключились волонтеры, специалисты «Биосферы Балтики», сотрудники МЧС и просто неравнодушные жители.

К сожалению, не всех птиц удается спасти, но местные специалисты стараются изо всех сил. Например, один раз спасателям пришлось раздробить лед, чтобы вытащить птиц из Калининградского судоходного канала.

После эвакуации их отправляют в реабилитационный стационар для выхаживания. За одни только выходные туда может поступить около 24 особей, что для зимы непривычно большое число.

А управление по охране животного мира Амурской области в своей странице в Instagram, опубликовало фото погибшей самки фазана. В описании они рассказали о том, что в Воскресеновском заказнике птицы мерзнут на лету. Всему виной дикие морозы.

«Для госинспекторов и охотоведов это печально, но неудивительно. В северных и центральных районах области всю неделю температура воздуха опускается ниже -50 градусов. Ситуацию, когда птицы замерзают на лету, госинспекторы охотуправления Амурской области давно не припомнят», — заявили в управлении.