Грядет крупнейший скандал в США. Мормоны «напророчили» $100 млрд
В США разгорается скандал вокруг «взявшихся из воздуха» ста миллиардов долларов. Эти деньги предназначались на благотворительные нужды, но в итоге легли мертвым грузом на счетах неприметного инвестиционного фонда.
Если верить бывшему сотруднику компании Ensign Peak Advisors Дэвиду Нильсену, лидеры крупнейшего объединения мормонов — Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (СПД)— используют Ensign как свой личный банк и копят миллиарды долларов, полученных в результате пожертвований, вместо того, чтобы тратить их на добрые дела.
41-летний Нильсен тоже мормон, однако после увольнения из фонда составил и направил в Налоговую службу США подробную жалобу на свое руководство. Он уверен, что их действия вводят в заблуждение простых мормонов и нарушают федеральные законы.
Пока неизвестно об официальной реакции Налоговой службы, СПД выпустила заявление в котором отрицает какое-либо нарушение закона. Если эта история получит продолжение, она вполне может вылиться в крупнейший скандал в политической жизни США 2020 года.
Суть претензий
Газета Wаshingtоn Роst приводит выдержки из жалобы Нильсена и анализирует их с помощью эксперта по налогам. Ситуация такова: ежегодно мормоны собирают около семи миллиардов долларов пожертвований. Эта сумма не берется на пустом месте, согласно вероучению церкви, каждый активный член должен стараться жертвовать ей 10% своего дохода.
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Шесть миллиардов долларов уходят на нужды СПД, еще один миллиард кладется на счета Ensign. Хотя эти деньги должны тратиться так же, как и остальные, они вкладываются в недвижимость, ценные бумаги и наличность. Таким образом, с 1997 по 2019 годы неприметная компания, зарегистрированная как церковная НКО, накопила те самые 100 миллиардов.
Эта сумма сравнима с финансами крупнейших НКО в мире. Билл Гейтс чуть богаче, но вот его благотворительный фонд (самый большой по бюджету в мире) в два раза меньше — около 47 миллиардов долларов. Университетский фонд Гарварда (опять же, самый большой среди всех вузов) так вообще составляет всего 41 миллиард в той же валюте.
Но если деньги Гарварда и Гейтса в теории предназначены на помощь другим людям, то на деньги мормонского фонда покупаются участки земли и акции крупных компаний. По словам Нильсена, за 22 года работы Ensign ни разу напрямую не тратился на благотворительность, религиозные цели или образование.
Если экс-менеджер инвестиционного фонда точен в своих показаниях, то это действительно серьезное нарушение и ситуация куда сложнее, чем кажется. Статус религиозной организации, согласно американскому законодательству, позволяет не платить налоги, но только если деньги тратятся не на личные или деловые цели. Злоупотребления налоговыми исключениями, особенно в таком крупном размере, могут вызвать самые серьезные последствия — за финансовые преступления в США можно навсегда лишиться свободы.
Конфликт интересов
Вот только СПД — это не вылупившаяся вчера секта, но огромная организация существующая уже почти два столетия. С тех пор как ее первый пророк Джозеф Смит записал Книгу Мормона, вглядываясь в шляпу с «провидческими камнями», его последователи несут «слово божье» в своем своеобразном понимании в самые далекие уголки мира.
Может все дело в шляпе, а может в умелом менеджменте, но на сегодня мормонизм стал одной из самых быстрорастущих религий Америки, чья влияние выходит далеко за пределы центрального оплота — штата Юта и его столицы Солт-Лейк-Сити.
Во главе церкви стоит 95-летний Рассел Нельсон, которого члены церкви считают пророком и носителем откровений, но он далеко не самый могущественный мормон. Среди известных политиков этой веры есть, к примеру, экс-кандидат в президенты США Митт Ромни — состоятельный бизнесмен и сенатор от Юты, в свое время он был епископом СПД.
Религиозные объединения всегда играли серьезную роль в местной политике и злить церковь, в которой состоит около 15 миллионов человек, просто так никто не будет. Сейчас в стране и так не самые стабильные времена — на фоне попытки импичмента президента Дональда Трампа раскол между демократами и республиканцами только нарастает, и обе партии остро нуждаются в союзниках.
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Интересно, что Налоговая служба за 20 лет так и не за интересовалась Ensign, успевшей хорошенько засветиться: например, влить сотни миллионов долларов в почти обанкротившуюся страховую компанию и почти полтора миллиарда в торговый центр в Солт-Лейк-Сити. Видимо, дело в том, что богатство мормонов уже давно «секрет Полишинеля» — еще в 1997 году журнал Time посвятил им обложку с ехидной подписью «Мормоны инкорпорейтед». Тогда журналисты оценили состоянии церкви в 30 миллиардов долларов.
Пока не нашлось достаточно смелого налоговика, чтобы выяснить правду о доходах СПД, главной угрозой для лидеров мормонов остаются обвинения в конфликте интересов от их собрата по религии. Похоже, что за сухими строками его жалобы кроются глубокие личные эмоции.
Ставший информатором и пошедший против пророка и церкви, Нильсен не только перечисляет примеры нарушений закона, но и яростно клеймит практику десятин. «Вы готовы платить десятину вместо оплаты счетов за воду и электричество или покупки еды для своей семьи, при этом зная, что ваша церковь будет сидеть на своих миллиардах до второго пришествия Христа?», — возмущается он
Если и есть ответ на этот риторический вопрос, то он довольно безрадостный — слишком уж часто искренняя вера простых людей становится заложницей циничных дельцов от религии, превращающих ее в источник сверхприбылей.
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