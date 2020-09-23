Борьба с наркотиками перегрузила морги Мексики. Уничтожая крупные картели, силовики только увеличивают их число

Неправительственная организация Quinto Elemento Labs провела расследование и выяснила, что многих похоронили в общих могилах без необходимого вскрытия. Часть тел отправляли на кладбища прямо из похоронных бюро. Более 2,5 тысячи — передали медицинским школам.

«Вполне возможно, что студенты-медики учатся на телах людей, которых ищут их семьи. Судебно-медицинский кризис превратил мексиканское государство в похоронную машину: 27 271 неопознанных тел отправили из морга в братские могилы», — заявили в организации.

За последние 14 лет из-за войны с наркотиками в Мексике погибли почти 300 тысяч человек. 73 тысячи — пропали без вести.

Президент Фелипе Кальдерон впервые развернул вооруженные силы страны против наркокартелей в 2006 году. Тогда в местных моргах числились всего 178 неопознанных тел. За 13 лет это число возросло на 1032%. В некоторых случаях из-за нехватки мест приходится хранить трупы в рефрижераторных трейлерах. Зачастую мексиканцы протестуют из-за вони, идущей из переполненных моргов. Тем временем количество тел продолжает расти.

«Вообще, такая печальная статистика вроде тысяч неопознанных тел, о которых пишет The Guardian, картина довольно обычная для Мексики. Тут высокий уровень преступности, который с каждым годом увеличивается», — заявила в разговоре с «360» эксперт Центра изучения кризисного общества Татьяна Русакова.

По ее словам, причин несколько. Первая — неправильная стратегия мексиканских властей по борьбе с преступностью. Вторая — то, что Мексика мало вкладывает средств в свою безопасность. В Латинской Америке члены ОЭСР инвестируют 1,5% ВВП в безопасность, а Мексика — всего 0,7%, то есть в два раза меньше, чем даже ее соседи. Поэтому никакого положительного эффекта ожидать не приходится в ближайшее время, считает собеседница «360».

Она добавила, что 14 лет назад, развязав так называемую войну с наркотиками, власти рассчитывали захватывать главарей картелей и тем самым расправляться с ними. Однако это было ошибкой.

«Это то же самое, что рубить голову Змею Горынычу. Ты отрубил одну, а на ее месте вырастают еще три. Без главаря наркокартели начинают делиться, дробиться, и из большого одного наркокартеля вырастает еще много-много маленьких группировок. Они маленькие, но очень агрессивные и жестокие. Из-за этого уровень насилия возрастает», — заявила Русакова.

Для нового президента, пришедшего два года назад, Андреса Мануэля Лопес Обрадора, это был очень большой вызов. Однако фактически в стране ничего не изменилось. С каждым годом ситуация принимает все более угрожающие масштабы, отметила собеседница.

«Преступность сильно развита во всей Латинской Америке, за исключением, может, спокойных Чили и Уругвая. Это связано, прежде всего, с медленным экономическим развитием региона. Есть еще один момент… В Латинской Америке есть даже такое слово — „виоленсия“ (термин, вошедший в употребление в Колумбии для обозначения обстановки насилия и террора — прим. „360“). Не то, чтобы в этих странах была склонность к насилию, но, несмотря на отсутствие ярких территориальных конфликтов, внутренние конфликты сильно развиты в этих государствах», — заключила Русакова.