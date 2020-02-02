Моргенштерн записал песню с Ургантом. Шедевр «Я не воняю» появился за пару минут

На передачу к Ивану Урганту пришел скандальный рэпер Моргенштерн. Он славится тем, что может за пять минут создать песню, и именно это он и сделал совместно с ведущим. Вы сами можете послушать шедевр Morgenshtern feat Ургант под гордым названием «Я не воняю».

Гостем шоу «Вечерний Ургант» от 31 января стал рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев). Не столь важно, что говорил артист и как себя вел, так как на Первом канале не разгуляешься, учитывая аудиторию и строгие правила. Фанатов и зрителей в выпуске привлекли две вещи — новый альбом «Легендарная пыль», который Валеев записал по-особенному, и песня, записанная совместно с Ургантом.

«Легендарная пыль» — альбом Моргенштерна, который рэпер записал в прямом эфире на YouTube за неделю. Он вышел 17 января и набрал более 40 миллионов просмотров. Урганта удивил такой результат, но он не упустил возможность быстрее расположить собеседника к себе, поэтому они перешли на «ты».

— Алишер, перейдем на ты? Мне кажется, это нас немножко расслабит.

— Конечно! Тебе же тоже 20?

— Молодец! Мне 20? Я тебе в матери гожусь!

Во время шоу Валеев рассказал Урганту о своем творческом пути — о том, как начал заниматься музыкой, как над его творчеством издевались. Тогда он перестал заниматься рэпом и перешел на рок. После этого пришло время видеоблогинга — Валеев понял, что у него хорошо получается разоблачать рэперов, поэтому построил свою YouTube-карьеру на этом. С помощью канала блогер показывал подписчикам, что рэпером может стать кто угодно — и добиться определенных результатов.

В конце концов карьерный путь Моргенштерна все равно пришел к созданию рэпа. И артист оперативно показал, что имеет талант в этой области — он с помощью своего друга и Урганта записал полноценный трек под названием «Я не воняю». И речь шла совсем не про самого Моргенштерна. Это даже подметили администраторы шоу «Вечерний Ургант».

Многих поразила не сама композиция, а факт, что Моргенштерн не матерится целых 17 минут. Ведь обычно мат у него — часть творчества.

Но один пользователь все-таки заподозрил, что Моргенштерн матерился. Творчество рэпера строится в том числе на произношении непонятных звуков, слов, «проглатывании» фраз и тому подобном. В композиции, где Ургант пел «Я не воняю», они тоже есть. Юзер посчитал, что именно в эти моменты Моргенштерн матерился, но никто ничего не понял.

У некоторых пользователей появилось чувство несправедливости: почему все лавры Валееву, а не Славе — парню, который занимается звукозаписью и скрепляет все треки своего знаменитого друга?

А ведь Слава, как только его представили залу, хотел в первую очередь передать привет своей бабушке. Но Ургант не позволил, сказав, что сначала рэп, а только потом фамильярности. Слава перед исполнением песни действительно передал привет родственнице, но пользователям не понравилось, что молодому человеку не разрешили это сделать сразу.

Видимо, парень предвидел такую ситуацию, поэтому заранее подготовил пасхалку — в программе, где Слава соединял дорожки и помогал выбирать звук для Моргенштерна, слева есть поле с названием звуков. Предложение, подчеркнутое красной линией: «Передаю привет бабушке».

Источник фото: YouTube / «Вечерний Ургант» / MORGENSHTERN. Вечерний Ургант. 31.01.2020

Некоторым пользователям выпуск очень понравился.

Но и хейтеры не дремлют.