Моргенштерн превратил «Давай поженимся!» в цирк. Он сыпал деньгами, спорил с Гузеевой и изображал обезьяну

Одна из самых долгоиграющих программ на Первом канале — «Давай поженимся!» — неожиданно пригласила к себе в гости рэпера Моргенштерна. Он пришел туда поддержать друга Славу Марлоу (Артем Готлиб). Столкновение традиционного телевидения и модного артиста не обошлась без сюрпризов, эпатажа и спорных высказываний.

Мастер-класс по высокомерию

Слава Марлоу вместе с друзьями в прямом смысле слова вломились в студию шоу «Давай поженимся!».

«О, какие братишки к нам пришли! Здрасьте!» — поприветствовала их ведущая Лариса Гузеева.

Она сказала, что очень рада видеть молодых людей.

«Я не верила, что год может так погано закончиться без какого-то прекрасного потрясения для меня. Вот оно случилось. Я очень рада вас видеть», — заявила ведущая.

Гузеева похвалила Моргенштерна и его команду за то, что они не боятся быть успешными, богатыми и показывать это. По словам ведущей, во времена ее молодости это было неприлично. Она спросила их, как им живется в современных реалиях.

«Да неплохо. Остальным соболезнуем», —сказал ей артист.

Гузеевой такая циничность совсем не понравилась, и она тут же осадила Моргенштерна.

Вот это немного плебейское — соболезновать тем, кто сзади тебя. Благородные люди либо не замечают, либо, наоборот, более снисходительно [относятся] Лариса Гузеева.

Моргенштерн поинтересовался у нее, расценивать ли ему эти слова как оскорбление. Но главный герой программы перевел разговор в другое русло и назвал программу «Давай поженимся!» культовой.

«„Давай поженимся!“ — это культовая передача для российского телевидения. <…> Это достояние отечественного телевидения», — сказал Марлоу.

«Ты девственница?»

По сценарию программы главный герой должен выбрать одну из трех невест. В этот раз за сердце Марлоу боролись блогерша и бывшая пранкерша Надежда, балерина из Японии Марина и студентка журфака Саша.

Моргенштерн, хотя и пришел в качестве друга, постоянно перетягивал одеяло на себя и вел себя провокационно. Все это смотрелось избыточно и не совсем уместно.

У каждой из девушек он спрашивал: «Ты девственница?» Некоторых подозревал в корыстности. Во время знакомства с одной из героинь Моргенштерн подозвал охранников и попросил их достать пачку денег.

Совсем неуместно смотрелись эмоции, которые выразил артист во время появления японской балерины. Почему-то Моргенштерн решил встретить невесту друга в образе обезьяны и начал визжать. Некоторые пользователи превратили этот эпизод в мем.

Те редкие комментарии, которые оставлял Моргенштерн, когда не пытался привлечь к себе внимание странными поступками, тоже выглядели весьма спорно.

«Она японка, она крутая, у нее маленькие глаза, бери ее!» — сказал он в адрес Марины.

«Отец» Васильев

Продюсеры шоу не упустили и одну из самых обсуждаемых тем в интернете, связанных с Моргенштерном. По Сети гуляют десятки коллажей с изображением артиста и историка моды Александра Васильева. Многие заметили их сходство.

Ведущий «Модного приговора» вошел в студию с возгласом: «Сына!» После этого они с Моргенштерном еще какое-то время обыгрывали эту тему:

— Ты отец?

— Сколько лет, сколько зим!

— Можно эксперимент? Если мы прикоснемся головами — мы исчезнем? <…> Ты правда богатый? Пап, ты богатый?

—Да. Не так богат, как ты, сына. Ты помнишь, отцовский капитал надо платить.

Ведущая Роза Сябитова позвала в студию «эксперта», который должен был раскрыть анализ ДНК и подтвердить или опровергнуть их родство. После этого началось нечто совсем странное. На сцену вышла индианка и вместо того, чтобы раскрыть интригу, начала танцевать. В это светопреставление отлично вписались и Моргенштерн, и историк моды. Вот только о женихе, кажется, забыли. Это происходит примерно с 12-й минуты шоу.

После этого Васильев в течение программы пытался воспитывать Моргенштерна, что последнего еще больше раззадоривало.

— Деточка, ты голоден? Ты хочешь все съесть? Я понимаю, что ты тянешь одеяло на себя. Тебе кажется, что тебя недостаточно снимают. Достаточно. Детка, успокойся.

— Мне недостаточно внимания. Со мной не говорят, на меня не смотрят.

В какой-то момент как будто бы уставший от выходок молодого артиста Васильев сравнил его с Маугли.

«Маугли — это маленький дикарь из джунглей. Поэтому веди себя хорошо, не семени ножками, сиди аккуратно, держи спинку — и будет тебе счастье», — сказал историк моды.

Естественно, Моргенштерн перевоспитываться отказался. Вместо этого он на протяжении всего выпуска причесывался.🤷‍♀️

Видео выпуска уже стало № 1 во вкладке «В тренде» на YouTube, что, вероятно, и было целью создателей шоу. Про «Давай поженимся!» уже много месяцев ходят слухи о возможном закрытии. Так что участие Моргенштерна подзадорило публику и привлекло внимание к проекту.

Моргенштерн же еще раз подтвердил статус одной из самых обсуждаемых персон этого года. Как минимум его аудитории смотреть на артиста в любых предлагаемых обстоятельствах интересно. А какими способами Моргенштерн добивается внимания публики — другой вопрос.