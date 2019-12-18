Умер «педагог тюремной школы». Бывший зек Мопс дядя Пес учил YоuТubе жизни на зоне

В возрасте 46 лет скончался блогер и бывший заключенный Сергей Новик, более известный под псевдонимом Мопс. Он научил подписчиков входить в хату, давал советы по поведению в тюрьме и делился разными лайфхаками. Как прошла жизнь зека, который стал популярным благодаря всего одному видео, — в материале «360».

Новик умер от туберкулеза в возрасте 46 лет, 27 из которых провел в тюрьме. По предварительным данным, состояние блогера ухудшилось из-за употребления алкоголя, а незадолго до смерти ему диагностировали двустороннюю пневмонию.

Бывший заключенный стал известен около шести лет назад, после появления видео «Мопс не гребень», где Мопс — Сергей Новик. Съемки проходили прямо в камере: на стене висел стяг донецкого «Шахтера», рядом была включена полуразбитая «плазма», а оператор снимал именно Новика — полуголого мужчину с татуировкой эполета на плече.

Оператором оказался его друг и покровитель Андрей Щадило, который начал видео со слов: «Иди сюда, шляпа усатая». Щадило прессовал Новика, задавал вопросы о жизни, поведении и сексуальных предпочтениях, проверяя его анальное отверстие на «дырявость». Мопс вяло отвечал на нападки, активно используя тюремный жаргон. Он иногда повышал голос, особенно, когда «папа» обозвал его «гребнем», что в переводе с фени значит «пассивный гомосексуалист», «опущенный».

Источник фото: YouTube/видео «Мопс не гребень»/в кадре — Сергей Новик (Мопс)

Мопсу и Щадиле повезло, что они вышли из тюрьмы в 2016 году, ведь в 2018-м соцсети начали блокировать страницы заключенных, которые создавали их с помощью нелегально полученных телефонов. Это мешало надзирателям контролировать связь зеков с внешним миром.

В 2016 году Мопс вышел из тюрьмы и понял, что стал популярным. Сейчас на канале «Мопс дядя Пес» более 450 тысяч подписчиков. В своих видео он много рассказывал о тюремной жизни: учил, как входить в хату; травил байки о своем сроке; а также общался с поклонниками, выяснял отношения с оппонентами и читал рэп. Его стримы выходили на Twitch три-четыре раза в неделю — каждый, по данным «Медузы», приносил порядка 1,5 тысячи долларов.

В стримах Мопс всегда делал одно и то же — выполнял задания зрителей, которые платили за это. Помогал Новику в этом нелегком начинании именно Щадило. Задания подписчиков были несложными: кто-то просил передать привет, другие — сказать «фарту масти ауе», а третьи хотели, чтобы Мопс спародировал чайку. Также Мопс пел песни под заказ, выпивал пол-литра водки залпом, глотал корицу, ел селедку и запивал ее молоком. Иногда доходило и до рукоприкладства — Щадило «давал лося» Мопсу. Иногда он получал «лося» даже от своей девушки Насти, с которой познакомился по переписке в одну из последних отсидок.

Источник фото: YouTube/видео «Мопс заехал в частный дом…»/в кадре — Мопс (слева), Андрей Щадило (справа)

В списке вещей, которые можно сделать с Мопсом, есть пункт — выстрелить Мопсу в голову из травматического пистолета. Зрители коллективно собирают 50 тысяч рублей, и каждый раз Новик просит Щадилу: «Андрюха, только не убей, пожалуйста». Видео больше недоступно на YouTube.

Тюремная жизнь

Новика называли Мопсом с шести лет. Кличку придумали друзья его отца, потому что он «как собака был — везде лазил, все было интересно». Первый раз Новик попал в тюрьму на свой день рождения — 9 июля 1987 года в Белой Церкви под Киевом. В этом городке он родился и вырос.

Тогда Мопс получил 5,5 года — его осудили за кражу с отягчающими обстоятельствами. Он засунул своей жертве включенный паяльник в задний проход, чтобы она сказала местонахождение банки с золотом. Зачем он пошел на преступление? По его словам, он проиграл в карты и нужно было вернуть долг.

Карты — слабость Мопса. В одном из своих стримов он рассказал, что занимался сексом со священником, чтобы расплатиться с долгами.

После первой отсидки родители хотели отправить Новика в армию, но он не хотел так жить. В этой связи он придумал себе психическое заболевание — имитация болезни заключалась в том, что он испражнился под дверью кабинета врача. Это сработало, он получил белый билет, но через месяц вновь попал в тюрьму — за грабеж.

Источник фото: Pixabay

Мопс провел за решеткой в общей сложности 27 лет, а между отсидками были очень короткие промежутки — то три месяца, то полгода. Новику нравилось в тюрьме, но в 2016-м, после освобождения, он понял, что это была его последняя зона.

Несмотря на то, что в самом первом видео Мопса прессует сокамерник и создается впечатление, что он не на хорошем счету на зоне, это не так. О Новике в тюрьме ходили легенды, утверждал его друг Щадило, — он умело «ловил перебросы» (наркотики, телефоны).

У Мопса осталась взрослая дочь. В 2018-м году он хотел завести еще и сына.