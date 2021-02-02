Монополия на смерть. Воронежский крематорий сделал дорогой пакет услуг обязательным

В Воронеже от Федеральной антимонопольной службы потребовали проверить местный крематорий. Скорбящим родным навязывали пакет услуг с немаленьким ценником, а тех, кто не хотел платить, просто отказывались обслуживать.

В минимальный пакет услуг по кремации входит полное сопровождение церемонии погребения — от доставки тела из дома или морга в крематорий до выдачи урны с прахом родственникам, специализированный гроб из натурального дерева, ритуальные принадлежности, катафалк, погрузка и выгрузка тела, кремация, формирование капсулы с прахом и оформление необходимых заказчику документов. И все это за 32 400 рублей.

Антимонопольщики заявили, что не нашли никаких нарушений, а специалисты «Воронежского похоронного бюро» сказали, что даже не получали от ведомства никаких документов. Зато поспешили отметить, что «полноценное пакетное предложение» является гарантией соблюдения эксплуатационных правил кремационного оборудования.

Навязчивый сервис

Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Алексей Сулоев в разговоре с «360» заявил, что никто не имеет права навязывать гражданам дополнительные услуги. А слова о сохранности оборудования назвал откровенным лукавством.

«Да, бывают случаи, когда кто-то из родственников что-то кладет в гроб для покойного, например бутылку шампанского. При нагревании она непременно взорвется — и осколки могут повредить оборудование. Вот только для того, чтобы избежать подобных случаев, достаточно просто рамок, как в аэропорту. То же и с гробом — если на нем есть лишние детали, их можно просто снять, а не навязывать покупку непосредственно у крематория», — отметил эксперт.

Он также припомнил, что от родственников иногда требуют оплатить аренду зала для прощания или довольно дорогую урну для погребения.

Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев, член рабочей группы по совершенствованию законодательства о погребении и похоронном деле ГД РФ Владимир Родькин также счел, что слова о безопасности крематория не выдерживают критики.

«Они благими намерениями прикрыли дорогу в ад, это очевидно. Какая разница для печки, на какой машине повезут покойного? Никакой. Какая разница, если гроб деревянный, где он куплен? Какая разница, какой костюм — синтетика или хлопчатобумажный? Все равно он сгорит», — сказал Родькин.

Управляющий партнер адвокатского бюро Москвы Виктор Демин рассказал, что кремирование регулируется федеральным законом о погребении и похоронном деле от 1996 года. Этот документ гарантирует перечень безвозмездных услуг по погребению: оформление документов, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, перевозка тела умершего на кладбище или в крематорий, погребение или кремация с последующей выдачей урны с прахом.

«Все это осуществляется органами местного самоуправления за счет специальных бюджетов — муниципальных или государственных. Но не за счет родственников умершего. Но вот дополнительные услуги сверх указанных — уже за счет родственников. Но они не являются обязательными и настаивать на них никто не имеет права», — сообщил юрист «360».

Монополия смерти

Кстати, именно органы самоуправления должны следить за качеством услуг и именно им нужно подавать жалобу. Тем более, что, по словам Алексея Сулоева, единственный в Черноземье крематорий ПАО «Воронежское похоронное бюро» принадлежит не только коммерческим структурам, но и городу. То есть юридически все нарушения ложатся не только на владельца, но и на мэрию.

К сожалению, публичное акционерное общество, несмотря на запросы Союза похоронных организаций и крематориев России, пока не показало документы, и нельзя сказать, какая доля принадлежит муниципалитету. Бизнесмены «от печи» вообще чувствуют себя довольно уверенно, ведь конкурентов у них нет: в городе лишь одно действующее кладбище, остальные давно переполнены и закрыты, мест для подзахоронений практически не осталось.

Кроме того, к ним везут тела из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Магаданской и Луганской областей. И это неудивительно, ведь крематориев на всю Россию не хватает — на сегодняшний день их всего 28: 16 частных и 12 муниципальных. Иными словами, на более чем пять миллионов россиян приходится один крематорий. В мире же он рассчитан на 200-400 тысяч человек.

Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Алексей Сулоев отметил, что сейчас идет повышенный спрос на кремацию. Это вызвано пандемией, а также падением доходов населения, ведь кремация стоит в два раза дешевле, чем захоронение на кладбище.

Контроль над кремацией

По словам Алексея Сулоева, наиболее эффективно отрасль курировала Федеральная антимонопольная служба. Она чуть менее пяти лет следила за рынком ритуальных услуг, и, так как у ФАС есть территориальные управления по всем регионам, она могла собирать информацию и оперативно проводить проверки, реагировать на жалобы.

Сегодня похоронными делами руководит Министерство строительства и ЖКХ.

«Если вы сейчас пошлете письмо с вопросом, его передадут в общественный совет при Минстрое и вы однажды получите отписку. Я сам член этого совета, и последний раз мы собирались больше года назад», — рассказал Сулоев.

В правовом поле ничего не меняется уже 20 лет — похоронному лобби новый закон невыгоден.

Кстати, что делать с прахом покойного, также регулируется законом РФ. Пепел в специальной капсуле, а по желанию и в урне, выдают лишь после предъявления документа на нишу колумбария или на кладбищенский участок, где будет захоронен прах. Последний предусматривается размером один квадратный метр.

Пользоваться этим местом или нет — решать родственникам. Они могут хранить прах у себя дома, захоронить его на даче, можно заказать быстроразлагаемую биоурну с семенами дерева, развеять пепел в море. Не стесненные в расходах люди могут запустить капсулу в космос, опустить на дно Марианской впадины или даже сделать из праха бриллиант.

Главное — быть осторожным, чтобы при жизни человек на бумаге подтвердил желание развеять свой прах. Это можно сделать нотариально и в завещании. В противном случае родственников могут судить за надругательство над телами умерших и местами их захоронения.