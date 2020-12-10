Журналистка и креативный продюсер телеканала «Дождь» Анна Монгайт заявила, что на востоке Москвы «пахнет несчастьем», а жить там — «приговор». Не понравился ей и район «Автозаводской» и ЗИЛа, зато Нью-Йорк со своими гетто и чудовищным метро оказался по душе. Многие медийные персоны посмеялись над такими снобистскими и неумными заявлениями. Так что, можно в итоге жить в Капотне?

Журналистка Анна Монгайт в интервью изданию «Москвич Mag» рассказала о своей жизни. В числе прочего она упомянула любимые и нелюбимые места Москвы. По душе телеведущей оказался район Пушкинской, а вот нелюбимым она назвала Капотню.

«Само собой, мне не нравится депрессивный восток, где всегда пробки, а в воздухе пахнет несчастьем. Мне кажется, люди добровольно не живут в районе Капотни. Это приговор», — заявила Монгайт.

Журналистка с мужем и сыновьями живет в большом лофте в самом центре Москвы, на территории бывшей фабрики «Мюр и Мерилиз» в Столярном переулке. Год назад средняя стоимость жилья там была в районе 55 миллионов рублей.

Эта история напоминает о том, как жители Патриарших прудов в 2016 году хотели выгнать из своего района «быдло из Бирюлева». Тогда московская «элита», проживающая на Патриарших, обсуждала, как «очистить» район от нежелательных гостей, которые до утра пьют в местных барах и ресторанах и «гадят в подъездах».

Анна Монгайт в разговоре тогда тоже участвовала, но не как привилегированный житель элитного района, а как журналист — свою позицию по вопросу «саранчи из Бирюлево» она не высказывала. Однако четыре года спустя шанс исправить это у нее появился.

Снобизм не приветствуется

В Сети высказывания Монгайт не оценили. Помимо Капотни обидела она и район «Автозаводской» и ЗИЛа, а Москву назвала близнецом Нью-Йорка, который попал в неблагополучную семью.

Ответ себя долго ждать не заставил. Журналист ВГТРК, депутат Московской городской думы Андрей Медведев написал в своем Telegram-канале целую сагу об ужасах жизни на востоке Москвы и о том, как «земная твердь заканчивается» за МКАДОМ — по мотивам слов Монгайт.

«На востоке Москвы проживают песьеглавцы, двухголовые люди и оборотни. <…> В Капотне же, на берегу реки Смородины, расположен вход в подземный мир, прямо в преисподнюю. Его охраняют заложные покойники и чудище о семи головах, зовущееся Абаддон», — иронизирует Медведев.

Журналист добавил, что на самом деле ему печально смотреть на то, что прогрессивные жители города, претендующие на либеральность взглядов, позволяют себе такие слова в адрес других горожан.

«[Модная публика с претензией на интеллигенцию] не знает и не понимает, чем живет обычный нормальный человек. Что он смотрит, о чем думает, что читает. Да. Читает. Впрочем, думаю, что многим в это даже и поверить трудно», — заключил он.

А пиарщик Дмитрий Коваленко, автор Telegram-канала «Закулиска», сыронизировал над тем, что Монгайт, называющая Москву «своим городом» родилась и до девяти лет жила в Одессе.

«Не всем свезло родиться в Коптево, и даже из Капотни в пионеры принимали возле Спасской башни. А тут человек девять лет, лучшие годы ходил от Дерибасовской до Малой Арнаутской, а может, и вообще по 35-й линии. Метро не видел. А тут такое», — написал он.

Высказались на этот счет как медийные личности, так и простые жители Москвы.

В том числе Монгайт упомянула и то, что в Москве есть очень разные районы: какие-то напоминают журналистке Челябинск, какие-то Вену, какие-то Петербург или Берлин. А еще она призналась, хоть «это уже не очень прилично», что кофе пьет по-прежнему в «Кофемании».

«Там по-прежнему неадекватно дорого, усталый интерьер, не самая вкусная еда. Но это буржуазный символ стабильности, для меня их латте „Сингапур“ — вкус родины», — сказала она.

Читатели не смогли удержаться от того, чтобы поиронизировать над этим.

Можно ли жить в Капотне?

Урбанист и научный сотрудник НИУ ВШЭ Виктория Мальцева объяснила, что Капотня — обычный район Москвы, а индустриальная ее часть постепенно сокращается.

«Да, там в свое время были размещены индустриальные производства. Сейчас они постепенно выводятся, что абсолютно нормально для любого города, прошедшего индустриальный период», — объяснила она.

В Москве, как и в других российских городах, считает Мальцева, нет районов с четким социальным делением на благополучные и гетто. Есть разная застройка, которая напрямую относится к историческому развитию города.

«В Москве много „депрессивных“ районов, но это не имеет никакого отношения к социальной группе людей, которые там живут. Москва довольно неравномерна: у нас нет таких районов, где живут только благополучные или только неблагополучные. Даже центр, несмотря на высокую стоимость недвижимости, все равно неоднородный», — объяснила Мальцева.

При этом сейчас реновация добралась и до Капотни. Рано или поздно там возникнут такие же арт-кластеры с модными лофтами, кофейнями и магазинами, как сейчас на ЗИЛе или Дмитровской, где были заводские строения «Хлебозавода» и «Флакона», а сейчас неподалеку находился офис «Джодя», где работает Монгайт

На самом деле, отметила Мальцева, преступности значительно больше в центральных районах Москвы — из-за туристов и активной жизни. А индустриальные районы, как Капотня, имеют облик «гетто» только внешне — преступность там ниже.

Про Капотню как про один из самых благоустроенных и современных районов Москвы, даже сделали интерактивный проект — чтобы те, кто боится встретить там «псоглавцев» и «запах несчастья в воздухе», могли освежить свое представление об этом месте.