Монастыри уйдут на карантин. Как пандемия поменяла правила мировых религий

Пандемия коронавируса заставила мировые религии поменять свои правила, которым насчитывается не одна сотня лет. Сегодня Русская Православная церковь объявила, что закроет монастырь на карантин, если заболеет хотя бы один монах. Кроме того, патриархия напомнила об уже действующих требованиях к священникам.

Закрытие монастырей

Монастыри Русской Православной церкви закроют для прихожан на две недели, если там заболеет хотя бы один насельник. Об этом говорится в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия.

После закрытия обители всех находящихся в монастыре протестируют на коронавирус, а во всех помещениях проведут дезинфекцию. Отдельную норму прописали для архиереев монастырей в регионах, где эпидемическая ситуация особо сложная. Им предложили не дожидаться заражения, а закрыть доступ на территорию обители посторонним в профилактических целях.

Также Дионисий напомнил о мерах, которые патриарх Кирилл и Священный синод утвердили еще в марте. По этим правилам, прихожан в храмы пускают только в масках, внутри должны стоять диспенсеры с дезинфицирующим средством.

Священники при общении с прихожанами также должны носить маски. Снимать средства защиты запрещается даже во время исповеди и других таинств. Также служителям церкви рекомендовали отказаться от подачи рук для поцелуя, а перед каждым прикосновением к просфорам нужно обрабатывать руки.

Закрытие монастырей со стороны патриархии шаг вполне объяснимый. Весной в Серафимо-Дивеевском монастыре коронавирус подтвердился у 76 монахинь. Власти Нижегородской области направили в обитель сотрудников Минздрава и Роспотребнадзора для отслеживания ситуации. По всей территории монастыря провели дезинфекцию.

Пустая площадь

Начиная с 8 марта Ватикан отменил все публичные выступления главы Римско-Католической церкви. Площадь святого Петра перед главным собором закрыли. Однако через 20 дней понтифик вышел с обращением к «Граду и миру» (Urbi et Orbi).

Обычно это благословение верующих происходит только в Рождество и на Пасху. Но в связи с пандемией папа Франциск обратился к католикам в этот день.

Он стоял на практически пустой площади и читал отрывок из Евангелия от Марка о Христе и его учениках, которые попали в бурю.

Источник фото: YouTubе/Vaticannews

«Нас застала врасплох неожиданная и яростная буря, и все мы вдруг заметили, что находимся в одной лодке, одинаково хрупкие и растерянные», — прочитал папа, отметив, что в этом рассказе очень легко узнать современных людей.

Он назвал пандемию той тьмой, которая легла на улицы и площади городов и поблагодарил людей, которые в это сложное время не поддаются панике и поддерживают остальных.

Закрытые границы

На ежегодный хадж в Саудовскую Аравию не пустили иностранных мусульман. Из-за коронавируса и ужесточения страна закрыла свои границы и ввела жесткий санитарный контроль для посетителей Мекки.

Если годом ранее около мечети Аль-Харам собиралось до двух миллионов верующих, то в этом году семикратный обход вокруг священной Каабы совершили менее 10 тысяч человек. Все они соблюдали социальную дистанцию по разметке, которую сделали организаторы.

Источник фото: YouTubе/Euronews

Все пришедшие в Мекку паломники получили специальные молитвенные коврики и одежду с использованием серебряных нитей. Как пояснили специалисты из Саудовской Аравии этот способ позволяет убивать бактерии.

Внутрь пускали только верующих в возрасте до 50 лет без хронических заболеваний. Каждый из них предоставлял справку, что здоров и проходили тестирование. После этого все они получили браслеты, которые отслеживали их передвижение на протяжении двухнедельного карантина.

Для мусульман хадж — это один из столпов ислама. Если ему позволяют финансы и здоровье, то он должен повторить путь пророка Мухаммеда.