Похищение со вкусом славы. Как кража «Мона Лизы» столетней давности сделала ее всемирно известной

109 лет назад о знаменитой «Джаконде» знали лишь избранные знатоки и особые ценители искусства Высокого Ренессанса. Однако романтичная кража сделала так, что о полотне заговорил весь мир. Ее печатали газеты, она вдохновляла поэтов по всему миру, а сам вор даже стал героем литературных произведений.

Интересно, что портрет с самой загадочной улыбкой на свете занимал особое место еще в коллекции самого Леонардо да Винчи. Лиза дель Джокондо была женой простого флорентийского торговца, который хотел порадовать супругу портретом. Современники мастера указывают, что тот с неохотой выполнял заказы такого рода, но не в этом случае. Да Винчи якобы не уклонялся от работы и посвящал ей каждую свободную минуту.

Любопытно еще то, что картина в итоге не была отдана заказчику. Художник долго держал ее у себя незаконченной, а когда в зрелом возрасте уехал из Италии во Францию, то взял ее с собой — как один из близких сердцу шедевров.

Переезд стал ключевым в истории с похищением. Дело в том, что до конца не ясно, как картина оказалась в руках французского короля, но через какое-то время она стала экспонатом Лувра.

Знаменательное похищение произошло 21 августа 1911 года. Вором оказался работник музея, итальянский мастер по зеркалам Винченцо Перуджа (Vincenzo Peruggia). Хоть ученые спорят о точной цели кражи, пока все сходятся на том, что патриот хотел вернуть полотно на его историческую родину.

Пустая стена в Лувре после похищения

Полиции пришлось помучаться несколько лет, прежде чем установить похитителя. Этого было как раз достаточно, чтобы в мире поднялся настоящий ажиотаж.

Границы Франции закрыли, вся музейная администрация была уволена. Под подозрением находились известные люди (в том числе Пабло Пикассо). О сенсации не переставали писать газеты, у которых, разумеется, версий произошедшего было куда больше, чем у полиции.

Вор

«Кто украл „Мону Лизу“?» — под этим заголовком смаковались загадочные совпадения, любовные сплетни и малейшие детали полотна — именно тогда все стали говорить о «непостижимой» улыбке, загадочном взгляде и «невероятном эмоциональном напряжении», которое передает портрет. Кража сделала его настоящим символом искусства.

Картину нашли в Италии в 1913 году. Похитителю дали незначительный срок в тюрьме и в 1914 году Джоконда вернулась в Лувр. Только теперь она была знаменита на весь мир.