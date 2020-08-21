Похищение со вкусом славы. Как кража «Мона Лизы» столетней давности сделала ее всемирно известной
Интересно, что портрет с самой загадочной улыбкой на свете занимал особое место еще в коллекции самого Леонардо да Винчи. Лиза дель Джокондо была женой простого флорентийского торговца, который хотел порадовать супругу портретом. Современники мастера указывают, что тот с неохотой выполнял заказы такого рода, но не в этом случае. Да Винчи якобы не уклонялся от работы и посвящал ей каждую свободную минуту.
Любопытно еще то, что картина в итоге не была отдана заказчику. Художник долго держал ее у себя незаконченной, а когда в зрелом возрасте уехал из Италии во Францию, то взял ее с собой — как один из близких сердцу шедевров.
Переезд стал ключевым в истории с похищением. Дело в том, что до конца не ясно, как картина оказалась в руках французского короля, но через какое-то время она стала экспонатом Лувра.
Знаменательное похищение произошло 21 августа 1911 года. Вором оказался работник музея, итальянский мастер по зеркалам Винченцо Перуджа (Vincenzo Peruggia). Хоть ученые спорят о точной цели кражи, пока все сходятся на том, что патриот хотел вернуть полотно на его историческую родину.
Полиции пришлось помучаться несколько лет, прежде чем установить похитителя. Этого было как раз достаточно, чтобы в мире поднялся настоящий ажиотаж.
Границы Франции закрыли, вся музейная администрация была уволена. Под подозрением находились известные люди (в том числе Пабло Пикассо). О сенсации не переставали писать газеты, у которых, разумеется, версий произошедшего было куда больше, чем у полиции.
«Кто украл „Мону Лизу“?» — под этим заголовком смаковались загадочные совпадения, любовные сплетни и малейшие детали полотна — именно тогда все стали говорить о «непостижимой» улыбке, загадочном взгляде и «невероятном эмоциональном напряжении», которое передает портрет. Кража сделала его настоящим символом искусства.
Картину нашли в Италии в 1913 году. Похитителю дали незначительный срок в тюрьме и в 1914 году Джоконда вернулась в Лувр. Только теперь она была знаменита на весь мир.