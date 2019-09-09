  • Нужно ли взрослым пить молоко? Говорят, после 30 лет его сложно усвоить

    09 сентября 2019, 18:36

    Борис Ломакин, Екатерина Андронова

    Некоторые люди с возрастом замечают, что их организму все сложнее усваивать молочные продукты. Бытует мнение, что после 30 лет фермент, способствующий перевариванию углевода, почти не вырабатывается. Так ли это?
    Нужно ли взрослым пить молоко? Говорят, после 30 лет его сложно усвоить

    Маленьким детям необходимы продукты с содержанием лактозы — их организм растет. За исключением ситуаций, когда у малышей врожденная непереносимость фермента.

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    Многие жители азиатских стран уже с трех лет плохо усваивают лактозу, в то время как европейцы могут до 30 лет употреблять в пищу такие продукты и не чувствовать дискомфорта. Однако в разных источниках предоставлена противоречивая информация по поводу возраста, в котором полезность лактозы сходит на нет или становится причиной проблем со здоровьем.

    Для понимания: лактаза — фермент, вырабатывающийся в тонком кишечнике. Он нужен, чтобы переваривать лактозу — молочный сахар. Если производство фермента по каким-то причинам снижается, то употребление молочных продуктов доставляет дискомфорт.

    От семи и старше

    В беседе с «360» диетолог Ирина Бережная отметила, что у 50-60% людей с годами возникает взрослый тип лактазной недостаточности. Если говорить глобально, то после семилетнего возраста у большей части населения Земли выработка лактазы начинает угасать. Где-то у 10% населения планеты этого не происходит, и они до старости могут переносить молочные продукты. Но и эта статистика не полностью верна, так как всегда надо учитывать индивидуальные особенности.

    Нет никаких четких ограничений. Считается, что примерно с семи лет начинает прогрессировать, но если это генетически детерминированно у обоих родителей, то это может возникнуть и в более ранние сроки

    Ирина Бережная.

    Врач‐диетолог Елена Островская в разговоре с «360» отметила, что конкретного возраста, когда у человека начинается непереносимость лактозы, нет. Этот параметр у людей индивидуален.

    «Такого возраста нет. У всех в разное время может начаться ухудшение всасывания лактозы. Обычно это происходит после 40 лет, у некоторых раньше, у некоторых вообще в пожилом возрасте», — сказала она.

    Нужно ли взрослым пить молоко? Говорят, после 30 лет его сложно усвоить | Изображение 1
    Источник фото: Flickr/Max Wheeler

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    По словам диетолога, усвоение лактозы действительно усложняется с годами, но не у всех. Если есть генетическая предрасположенность, то ухудшение переносимости лактозы наступает быстрее и проявляется более активно.

    Если вдруг у человека есть непереносимость, то простое молоко можно заменять кокосовым, миндальным или любым другим, где не содержится этот углевод.

    Истоки заблуждения

    Диетолог Елена Соломатина в беседе с «360» сказала, что с течением возраста лактоза действительно усваивается хуже, но определенного времени, когда это происходит, нет.

    Индивидуально. У некоторых всю жизнь [организм] нормально воспринимает [лактозу]. Зависит от состояния поджелудочной железы и от того, как часто человек пьет молоко

    Елена Соломатина.
    Нужно ли взрослым пить молоко? Говорят, после 30 лет его сложно усвоить | Изображение 2
    Источник фото: Flickr/Kjokkenutstyr Net

    Но и здесь есть нестыковки. Бывает, что люди, постоянно пьющие молоко, не сталкиваются с лактазной недостаточностью. Однако у некоторых она врожденная. Это нечастое явление, но в таком случае человек не может переносить никакое молоко — ни цельное, ни кисломолочные продукты.

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    Также есть приобретенная лактазная недостаточность, когда фермент вырабатывается в меньшем количестве, чем в детстве. То есть если человек будет пить много молока, фермента не хватит, чтобы усвоить весь сахар, который содержится в продукте. В этом случае лучше переходить на кисломолочные продукты.

    Получается, что на способность усваивать молоко влияет много факторов — не только возраст, но также количество выпитого и даже национальность.

    Теория о взрослой невосприимчивости к молоку, по словам Соломатиной, в основном пошла от азиатских стран. Дело в том, что там сельское хозяйство никогда не было развито. Молоко коровье они не пьют, нет сельского хозяйства, как в России. Поэтому у них лактазная недостаточность развита больше. Это то же самое, как если бы мы сейчас стали питаться кореньями, а не привычной едой. Или если бы эскимосы перешли на вегетарианское меню.