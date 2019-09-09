Нужно ли взрослым пить молоко? Говорят, после 30 лет его сложно усвоить

Некоторые люди с возрастом замечают, что их организму все сложнее усваивать молочные продукты. Бытует мнение, что после 30 лет фермент, способствующий перевариванию углевода, почти не вырабатывается. Так ли это?

Маленьким детям необходимы продукты с содержанием лактозы — их организм растет. За исключением ситуаций, когда у малышей врожденная непереносимость фермента.

Многие жители азиатских стран уже с трех лет плохо усваивают лактозу, в то время как европейцы могут до 30 лет употреблять в пищу такие продукты и не чувствовать дискомфорта. Однако в разных источниках предоставлена противоречивая информация по поводу возраста, в котором полезность лактозы сходит на нет или становится причиной проблем со здоровьем.

Для понимания: лактаза — фермент, вырабатывающийся в тонком кишечнике. Он нужен, чтобы переваривать лактозу — молочный сахар. Если производство фермента по каким-то причинам снижается, то употребление молочных продуктов доставляет дискомфорт.

От семи и старше

В беседе с «360» диетолог Ирина Бережная отметила, что у 50-60% людей с годами возникает взрослый тип лактазной недостаточности. Если говорить глобально, то после семилетнего возраста у большей части населения Земли выработка лактазы начинает угасать. Где-то у 10% населения планеты этого не происходит, и они до старости могут переносить молочные продукты. Но и эта статистика не полностью верна, так как всегда надо учитывать индивидуальные особенности.

Нет никаких четких ограничений. Считается, что примерно с семи лет начинает прогрессировать, но если это генетически детерминированно у обоих родителей, то это может возникнуть и в более ранние сроки Ирина Бережная.

Врач‐диетолог Елена Островская в разговоре с «360» отметила, что конкретного возраста, когда у человека начинается непереносимость лактозы, нет. Этот параметр у людей индивидуален.

«Такого возраста нет. У всех в разное время может начаться ухудшение всасывания лактозы. Обычно это происходит после 40 лет, у некоторых раньше, у некоторых вообще в пожилом возрасте», — сказала она.

Источник фото: Flickr/Max Wheeler

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По словам диетолога, усвоение лактозы действительно усложняется с годами, но не у всех. Если есть генетическая предрасположенность, то ухудшение переносимости лактозы наступает быстрее и проявляется более активно.

Если вдруг у человека есть непереносимость, то простое молоко можно заменять кокосовым, миндальным или любым другим, где не содержится этот углевод.

Истоки заблуждения

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «360» сказала, что с течением возраста лактоза действительно усваивается хуже, но определенного времени, когда это происходит, нет.

Индивидуально. У некоторых всю жизнь [организм] нормально воспринимает [лактозу]. Зависит от состояния поджелудочной железы и от того, как часто человек пьет молоко Елена Соломатина.

Источник фото: Flickr/Kjokkenutstyr Net

Но и здесь есть нестыковки. Бывает, что люди, постоянно пьющие молоко, не сталкиваются с лактазной недостаточностью. Однако у некоторых она врожденная. Это нечастое явление, но в таком случае человек не может переносить никакое молоко — ни цельное, ни кисломолочные продукты.

Также есть приобретенная лактазная недостаточность, когда фермент вырабатывается в меньшем количестве, чем в детстве. То есть если человек будет пить много молока, фермента не хватит, чтобы усвоить весь сахар, который содержится в продукте. В этом случае лучше переходить на кисломолочные продукты.

Получается, что на способность усваивать молоко влияет много факторов — не только возраст, но также количество выпитого и даже национальность.

Теория о взрослой невосприимчивости к молоку, по словам Соломатиной, в основном пошла от азиатских стран. Дело в том, что там сельское хозяйство никогда не было развито. Молоко коровье они не пьют, нет сельского хозяйства, как в России. Поэтому у них лактазная недостаточность развита больше. Это то же самое, как если бы мы сейчас стали питаться кореньями, а не привычной едой. Или если бы эскимосы перешли на вегетарианское меню.