Молоко обозвали канцерогеном, увеличивающим риск рака на 80%. Какие еще продукты могут спровоцировать онкологию

Ученые пришли к выводу, что ежедневное употребление молока, даже в небольших количествах, может увеличить риск заболевания раком груди на 80%. Этот эффект потенциально может быть связан с естественными стимуляторами, содержащимися в молоке, которые способствуют росту и делению клеток — архетипическому механизму рака, считают исследователи. «360» разбирался, можно ли без рисков для здоровья употреблять молоко и молочную продукцию.

Больше исследований

Исследование, финансируемое Национальным институтом рака и Всемирным фондом исследований рака Соединенного Королевства, изначально начиналось с целью определения связи между потреблением сои и раком груди.

В ходе эксперимента был проведен анализ данных когорты более чем 50 тысяч женщин за восьмилетний период, отмечается в статье Express. В течение этого времени участницы эксперимента заполняли анкеты о своих диетических привычках. Половина женщин в исследовании придерживались вегетарианской диеты и пили соевое молоко, а остальные употребляли обычное молоко.

Источник фото: Pixabay

Ученые скорректировали все факторы, влияющие на риск рака, среди которых потребление алкоголя, физическая активность, гормоны и репродуктивный анамнез.

Ведущий автор исследования Гэри Фрейзер пояснил, что в процессе стало ясно, что нужно внести поправки на молочные продукты.

Среди всех участниц эксперимента, у которых не было онкологии на старте, у 1057 развился рак груди.

В результате связь между соей и раком груди установить не удалось, но результаты показали, что виной всему молоко.

Исследование показало, что «ежедневное употребление молока, даже в небольших количествах, может увеличить риск заболевания раком груди на целых 80%», пояснил Фрейзер.

Источник фото: Pixabay

Этот эффект потенциально может быть связан с естественными стимуляторами, содержащимися в молоке, которые способствуют росту и делению клеток — архетипическому механизму рака. Эти стимуляторы повышают уровень фактора роста IGFI (инсулиноподобный фактор роста), который сильно влияет на риск рака груди. То есть для взрослых людей в некоторых случаях молоко можно считать канцерогеном.

Благодаря наблюдательному плану исследования, удалось установить только корреляцию между потреблением коровьего молока и раком груди, вместо того чтобы подтвердить причинно-следственный эффект.

Пока что ученые не делают категоричных выводов, поскольку данные о том, что молоко и молочные продукты вызывают рак груди, противоречивы — другие работы не выявили похожей взаимосвязи.

По словам ученых, для изучения этого вопроса нужно проводить больше исследований.

Что полезно, а что нет

Молоко, в том числе коровье, содержит достаточное количество биологически активных веществ, в первую очередь — эстрогенов, объяснил в беседе с «360» главный онколог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

При раке молочной железы у женщин рост развития опухолевых клеток, чаще всего, стимулируют эстроген и прогестерон. Когда проводят гистологическое исследование, иммуногистохимическое исследование, обязательно смотрят рецепторы эстрогена и прогестерона, отметил Серяков.

Считается так, что большое количество молока может дать человеку большое количество женских половых гормонов — эстрогенов, — и при большом количестве употребленного молока, более одного стакана и длительное время, то есть на протяжении месяцев и лет, может излишне стимулировать эпителии молочных желез, и тем самым способствовать трансформации нормального железистого эпителия молочной железы в опухолевого, с развитием уже аденокарценомы, объяснил собеседник «360».

По словам Серякова, есть такой посыл для взрослых людей, что когда человек вырос, ему цельное обычное молоко особо и не нужно, а вот допустим, как источник белка, жиров, витаминов и углеводов могут подойти продукты кисло-молочные.

Источник фото: Pixabay

К таким продуктам относятся кефир, ряженка, а также кисло-молочные продукты, которые делаются на Кавказе.

Вот в кисло-молочных продуктах уже концентрация этих эстрогенов минимальна, они практически разрушены. <…> Для взрослого человека более полезными продуктами являются кисло-молочные Александр Серяков Главный онколог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор

По словам Серякова, существует перечень продуктов, которые могут повлиять на развитие заболевания раком. В первую очередь, по его словам, колоректальный рак, рак толстой и прямой кишки, связан с потреблением красного мяса: свинины, говядины, баранины. И более опасными являются продукты переработанного мяса: копченые колбасы, сырокопченые, сосиски, сардельки.

Учитывая, что к таким продуктам добавляются нитриты для сохранения внешне привлекательного вида, это все способствует постепенному раздражению, синдрому раздраженной толстой кишки, с сохранением там хронического воспаления.

Одна из теорий развития полипов в толстой кишке является воспалительная. То есть постоянное воспаление в ободочной кишке. Вот оно может поддерживаться в том числе и продуктам не только красного мяса, а в первую очередь продуктам переработанного мяса Александр Серяков Главный онколог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор

Поэтому рекомендуется не злоупотреблять продуктами переработанного мяса, красного мяса, а сделать акцент на других сортах мяса, например, мяса птицы, а также на рыбе, на морепродуктах.

Также на развитие колоректального рака, рака ободочной и прямой кишки, негативно влияет консервированные продукты, фастфуд.