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    09 декабря 2021, 05:00

    Молоко обозвали канцерогеном, увеличивающим риск рака на 80%. Какие еще продукты могут спровоцировать онкологию

    Главный онколог «СМ-Клиника» Серяков назвал продукты, употребление которых может привести к развитию рака

    Валерия Шафирко, Евгения Бардонова

    Ученые пришли к выводу, что ежедневное употребление молока, даже в небольших количествах, может увеличить риск заболевания раком груди на 80%. Этот эффект потенциально может быть связан с естественными стимуляторами, содержащимися в молоке, которые способствуют росту и делению клеток — архетипическому механизму рака, считают исследователи. «360» разбирался, можно ли без рисков для здоровья употреблять молоко и молочную продукцию.

    Больше исследований

    Исследование, финансируемое Национальным институтом рака и Всемирным фондом исследований рака Соединенного Королевства, изначально начиналось с целью определения связи между потреблением сои и раком груди.

    В ходе эксперимента был проведен анализ данных когорты более чем 50 тысяч женщин за восьмилетний период, отмечается в статье Express. В течение этого времени участницы эксперимента заполняли анкеты о своих диетических привычках. Половина женщин в исследовании придерживались вегетарианской диеты и пили соевое молоко, а остальные употребляли обычное молоко.

    Молоко обозвали канцерогеном, увеличивающим риск рака на 80%. Какие еще продукты могут спровоцировать онкологию | Изображение 1Источник фото: Pixabay

    Ученые скорректировали все факторы, влияющие на риск рака, среди которых потребление алкоголя, физическая активность, гормоны и репродуктивный анамнез.

    Ведущий автор исследования Гэри Фрейзер пояснил, что в процессе стало ясно, что нужно внести поправки на молочные продукты.

    Среди всех участниц эксперимента, у которых не было онкологии на старте, у 1057 развился рак груди.

    В результате связь между соей и раком груди установить не удалось, но результаты показали, что виной всему молоко.

    Исследование показало, что «ежедневное употребление молока, даже в небольших количествах, может увеличить риск заболевания раком груди на целых 80%», пояснил Фрейзер.

    Молоко обозвали канцерогеном, увеличивающим риск рака на 80%. Какие еще продукты могут спровоцировать онкологию | Изображение 2Источник фото: Pixabay

    Этот эффект потенциально может быть связан с естественными стимуляторами, содержащимися в молоке, которые способствуют росту и делению клеток — архетипическому механизму рака. Эти стимуляторы повышают уровень фактора роста IGFI (инсулиноподобный фактор роста), который сильно влияет на риск рака груди. То есть для взрослых людей в некоторых случаях молоко можно считать канцерогеном.

    Благодаря наблюдательному плану исследования, удалось установить только корреляцию между потреблением коровьего молока и раком груди, вместо того чтобы подтвердить причинно-следственный эффект.

    Пока что ученые не делают категоричных выводов, поскольку данные о том, что молоко и молочные продукты вызывают рак груди, противоречивы — другие работы не выявили похожей взаимосвязи.

    По словам ученых, для изучения этого вопроса нужно проводить больше исследований.

    Что полезно, а что нет

    Молоко, в том числе коровье, содержит достаточное количество биологически активных веществ, в первую очередь — эстрогенов, объяснил в беседе с «360» главный онколог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

    При раке молочной железы у женщин рост развития опухолевых клеток, чаще всего, стимулируют эстроген и прогестерон. Когда проводят гистологическое исследование, иммуногистохимическое исследование, обязательно смотрят рецепторы эстрогена и прогестерона, отметил Серяков.

    Считается так, что большое количество молока может дать человеку большое количество женских половых гормонов — эстрогенов, — и при большом количестве употребленного молока, более одного стакана и длительное время, то есть на протяжении месяцев и лет, может излишне стимулировать эпителии молочных желез, и тем самым способствовать трансформации нормального железистого эпителия молочной железы в опухолевого, с развитием уже аденокарценомы, объяснил собеседник «360».

    По словам Серякова, есть такой посыл для взрослых людей, что когда человек вырос, ему цельное обычное молоко особо и не нужно, а вот допустим, как источник белка, жиров, витаминов и углеводов могут подойти продукты кисло-молочные.

    Молоко обозвали канцерогеном, увеличивающим риск рака на 80%. Какие еще продукты могут спровоцировать онкологию | Изображение 3Источник фото: Pixabay

    К таким продуктам относятся кефир, ряженка, а также кисло-молочные продукты, которые делаются на Кавказе.

    Вот в кисло-молочных продуктах уже концентрация этих эстрогенов минимальна, они практически разрушены. <…> Для взрослого человека более полезными продуктами являются кисло-молочные

    Александр СеряковГлавный онколог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор

    По словам Серякова, существует перечень продуктов, которые могут повлиять на развитие заболевания раком. В первую очередь, по его словам, колоректальный рак, рак толстой и прямой кишки, связан с потреблением красного мяса: свинины, говядины, баранины. И более опасными являются продукты переработанного мяса: копченые колбасы, сырокопченые, сосиски, сардельки.

    Учитывая, что к таким продуктам добавляются нитриты для сохранения внешне привлекательного вида, это все способствует постепенному раздражению, синдрому раздраженной толстой кишки, с сохранением там хронического воспаления.

    Одна из теорий развития полипов в толстой кишке является воспалительная. То есть постоянное воспаление в ободочной кишке. Вот оно может поддерживаться в том числе и продуктам не только красного мяса, а в первую очередь продуктам переработанного мяса

    Александр СеряковГлавный онколог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор

    Поэтому рекомендуется не злоупотреблять продуктами переработанного мяса, красного мяса, а сделать акцент на других сортах мяса, например, мяса птицы, а также на рыбе, на морепродуктах.

    Также на развитие колоректального рака, рака ободочной и прямой кишки, негативно влияет консервированные продукты, фастфуд.