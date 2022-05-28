Молоко и соки предложили разливать в пластик и стекло. От ухода тетрапака выиграют и потребители, и экология

В России возникли сложности с упаковкой тетрапак. Одни производители ищут замену привычным картонным пакетам, другие снижают количество выпускаемой продукции. Перейти на другую упаковку сложно, но вполне реально. Подойдут и пластик, и стекло. К тому же их экологичность и возможности переработки куда выше, чем у тетрапака.

Компания Tetra Pak, выпускающая одноименные многослойные картонные пакеты, 23 мая якобы разорвала связи с дочерней компанией в России. Однако уже на следующий день информацию об уходе компании с российского рынка опровергли.

Проблемы с тетрапаком начались еще в марте. Тогда российские компании заявляли, что столкнулись с трудностями в покупке привычной упаковки. «Коммерсант» писал, что на время Tetra Pak пришлось отказаться от упаковок для напитков объемом два литра из-за дефицита сырья и логистических трудностей.

В апреле появились данные о том, что Tetra Pak запретил своему заводу в Подмосковье продавать упаковку для кефира и ряженки в России, хотя с молоком таких проблем не возникало. Сейчас же на заводе в Лобне столкнулись со срывом поставок картона и краски. В части упаковки для соков и молока пришлось отказаться от привычного дизайна — она потеряла белизну и красочность, но только временно.

Все это заставило производителей задуматься о замене тетрапака на другой вид упаковки жидких продуктов питания.

Неидеальный тетрапак

По словам эксперта тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области, эколога Ильи Рыбальченко, тетрапак не так хорош, как о нем принято говорить. Компанию Tetra Раk, именем которой называют все картонные пакты такого типа, считают лидером в области производства и переработки упаковки для жидких пищевых продуктов. Однако к переработке есть большие вопросы.

На самом деле толковых устройств для переработки тетрапака практически не существует Илья Рыбальченко.

По словам эколога, одна из ключевых проблем — разделение фракций, из которых состоит тетрапак. Это картон, полиэтилен и алюминий (фольга). К тому же трудности возникают и с остатками пищи, которые могут быть на выброшенном тетрапаке — тщательно промыть такую упаковку в разы сложнее, чем пластиковую или стеклянную бутылку.

«Все эти заводы через несколько недель сталкиваются с проблемой бактерий — они настроены на перемалывание бумажной массы и так далее. А учитывая то, что тщательно вымыть упаковку из-под молока не всегда получается, эти массы начинают бродить. И никто не знает, что с этим делать», — объяснил Рыбальченко.

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Пока нет качественно нового решения для переработки тетрапака, его экологичность крайне сомнительна, подчеркнул эколог. Хоть такая упаковка и удобна в использовании как для производителей, так и для потребителей.

Альтернатива есть

По словам руководителя экологического движения «За раздельный сбор» Татьяны Нагорской, сейчас у России есть шанс обратиться к более экологичной упаковке, раз все равно придется искать альтернативу тетрапаку. Сделать это будет непросто — главная сложность заключается в том, что производствам придется перестраивать разливочные линии, заточенные на конкретный вид упаковки, а это требует и времени, и вложений.

Конечно, тетрапак и аналоги являются очень высококачественной асептической упаковкой. С другой стороны, если мы сейчас перестраиваемся, то мы можем посмотреть на более экологичные способы упаковки товаров. Можно выбирать более простые варианты, которые будут одновременно дешевле Татьяна Нагорская.

Нагорская отметила, что огромное количество ресурсов тратится на наведение красоты, хотя основная функция упаковки — сохранить ее до момента употребления. Сокращение различных эстетических элементов может удешевить упаковку и упростить ее переработку. Например, напитки можно упаковывать в ПЭТ-бутылки, которые в России успешно перерабатывают.

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«Когда бутылка очень фигурная, ее полностью обтягивают термоусадочной этикеткой либо, например, делают этикетку, чтобы не было видно, что йогурт или кефир разложились на составляющие. Бутылки, которые покрыты термоусадочной этикеткой, выбраковывают и практически не перерабатывают, потому что она загрязняет ПЭТ-хлопья, которые идут на переработку», — объяснила Нагорская.

Также достойной альтернативой тетрапаку может стать секло, уверен Илья Рыбальченко. Оно перерабатывается на 100%, правда, значительно более требовательно в транспортировке. К тому же могут возникнуть проблемы и со сроком годности — в стекле кисломолочная продукция будет храниться меньше, чем в тетрапаке.

«С одной стороны, стекло является бесконечно перерабатываемым. Если собрать раздельно тарное стекло, из него можно сделать опять тару. В то же время стекло требует особого внимания, потому что оно тяжелое, достаточно дорогое в логистике. Стекло имеет смысл тогда, когда вы используете его многократно», — добавила Нагорская.

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При этом стеклянная тара, по мнению Нагорской, обойдется производителями дешевле, так как в его производство не нужно вкладываться каждый раз, а можно использовать повторно. Но для этого тоже должна быть инфраструктура. В любом случае, подчеркнула Нагорская, в ситуации смены упаковки государство должно помочь производителям.