Молодой уралец погиб под колесами собственного авто. Его ошибка была фатальной

В Свердловской области молодой водитель погиб под колесами собственного автомобиля. Он оставил машину на нейтральной передаче, та покатилась и задавила парня. Похожие трагедии уже имели место. Всегда ли виной забывчивость автовладельцев, разбирался «360».

Авария произошла в Кушве. Ее жертвой стал 19-летний местный житель, сообщил сайт E1.ru со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД по региону. Lada Kalina скатилась на своего владельца, когда тот уже шел от парковки к подъезду. Он скончался до приезда скорой.

Случай «из ряда вон»

Автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с «360» назвал ситуацию неординарной и признался, что впервые слышит о подобном за многолетнюю практику.

«Машина может покатиться, если стоит <…> под наклоном. Он может кинуть любой камень под колесо — она остановится. Может прыгнуть в салон, дернуть ручник — она остановится. Может поставить на передачу — она остановится», — заметил специалист.

Это из ряда вон выходящая ситуация. Один раз на 10 лет Дмитрий Славнов автоэксперт.

В ГИБДД уточняли, что водитель «не принял необходимые меры, в результате чего произошло самопроизвольное движение ВАЗ-111930 с последующим наездом». Стаж вождения у 19-летнего жителя Кушвы был год и девять месяцев.

Славнов подчеркнул, что в автошколах учат снимать автомобиль с передачи или режима «драйв», если речь идет об автоматической коробке передач. После этого нужно поставить машину на «паркинг» и обязательно поднять ручной тормоз. Автоэксперт допустил, что свою роль сыграла неопытность водителя.

«Тут нет никакой неисправности. Мне кажется, это халатность или разгильдяйство», — предположил он.

Смертельная забывчивость

По словам Славнова, уралец мог забыть снять автомобиль с «драйва». Схожий случай произошел в январе 2021 года в Москве. Тогда BMW седьмой серии насмерть задавила мужчину. Он не поставил коробку-автомат в положение «паркинг». Иномарка вдавила своего владельца в будку охраны на стоянке. Москвич погиб на месте.

Автоэксперт Дмитрий Попов тогда пояснил «360», что в автоматической коробке находится гидротрансформатор. Пока рычаг переключения передач не установлен в режим «паркинга», часть крутящего момента будет передаваться дальше. Проще говоря, машина поедет раньше, чем человек нажмет на газ.

Иногда к трагедии приводит и неисправность транспортного средства. Пример этому — нелепая смерть актера Антона Ельчина в США в 2016 году. Тело 27-летнего молодого человека нашли возле его дома в долине Сан-Фернандо друзья. Его зажало между между Jeep Grand Cherokee и кирпичным почтовым ящиком.

По предварительной версии, Ельчин не поставил машину на ручной тормоз, и она скатилась прямо на него. Но после его смерти автовладельцы решили судиться с Fiat Chrysler. Они указали на сбивающий с толку дизайн рычага переключения передач. Из-за него многие путали нейтральную передачу со стояночной. Неисправность могла послужить причиной гибели актера. Производитель авто, писал телеканал CNN, умалчивал о дефекте. Проблема затронула порядка 811 тысяч автомобилей и привела к множеству инцидентов.

Дмитрий Славнов, оценив произошедшее в Свердловской области, не стал утверждать о неисправности отечественного авто.