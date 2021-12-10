Молодой актер до смерти забил чиновника Минэнерго за замечание. До этого он уже угрожал соседям

В Москве до смерти избили бывшего заместителя министра энергетики России Леонида Тропко. С 18 ноября политик находился в больнице с травмами головы. Напавшим на него оказался молодой актер Глеб Нейжмак-Иорданский. На своей странице в Instagram подозреваемый называет себя Люцифером, а также пишет, что является сексологом, фотомоделью и общественным деятелем. Юноша и раньше конфликтовал с другими соседями по подъезду. «360» собрал все, что известно о происшествии и личности напавшего на бывшего замглавы Минэнерго РФ.

Нападение

Инцидент произошел 18 ноября у подъезда дома, где жил Тропко. Между мужчинами, как сообщил «МК», произошел конфликт из-за двери, под которую 31-летний Нейжмак-Иорданский подкладывал камень. Старшим по подъезду был 69-летний экс-чиновник, и он попросил молодого актера этого не делать, чтобы не сломать дверь. Это стало причиной конфликта. Парень воспринял совет агрессивно и напал на пенсионера с кулаками.

Момент нападения запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на подъезде дома. Позже ролик на своей странице в Instagram опубликовал сам Глеб. Сейчас его аккаунт закрыт. Кадры опубликовал Life.

На кадрах видно, как после замечания Нейжмак-Иорданский бросается на Тропко, после того как экс-чиновник упал на землю, парень продолжал наносить ему удары. Актер не остановился даже после потери сознания оппонентом.

Тропко госпитализировали. В больнице, по данным РЕН ТВ, у экс-замминистра диагностировали гематомы и кровоизлияния в мозге, а также перелом. Он скончался в больнице 7 декабря.

Источник фото: Pixabay

Когда появились первые сообщения о происшествии, Нейжмак-Иорданского СМИ назвали близким другом актера Алексея Панина, однако сам Панин знакомство с подозреваемым в избиении экс-чиновника опроверг.

При этом Панин допустил, что когда-то мог записать видеопоздравление для Нейжмак-Иорданского.

«Я честно говорю: я не знаю, я не помню, кто это такой, кому я записывал. Действительно я записывал для многих людей поздравления <…>. Но я не могу сказать, кто это такой. Я даже в лицо не помню, хоть убейте. Знать не знаю», — заявил Панин в беседе с Пятым каналом.

«Обещал соседку кислотой облить»

Вдова Тропко Софья Шабанова рассказала в интервью Пятому каналу о Нейжмак-Иорданском. По ее словам, парень был агрессивным человеком с нестабильной психикой.

Женщина заметила, что неоднократно жаловалась участковому на странные выходки молодого актера. Ее заявления поддерживали и другие соседи. Однако, никаких мер принято не было.

«Он неадекватный! Он голым по лестнице ходил, бутылки из окна кидал. Бутылкой по ноге собаке попал. Он обещал соседку кислотой облить. Он вещи воровал. Меня обзывал по-всякому», — рассказала Шабанова.

Происшествия, как считает женщина, могло не быть, если бы ее муж не сделал замечание парню.

«Он моего мужа просто толкнул с лестницы, а потом бил ногами здесь. Корочка у него была, что он помощник депутата. Все писали на него заявления — никакой реакции. У мужа был диагноз — тяжелая черепно-мозговая травма», — отметила Шабанова. Она также добавила, что в больнице ее супруг заразился коронавирусом.

Дело на контроле СК России

Как сообщил РЕН ТВ, Глеб Нейжмак-Иорданский признал вину, с него взяли подписку о невыезде. Личность преступника удалось установить по записи с камер наблюдения.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства смерти Тропко.

Источник фото: РИА «Новости»

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве Стрижову А. А. оперативно выяснить все обстоятельства произошедшего, инициировав вопрос о передаче уголовного дела в производство следователей соответствующего территориального подразделения ведомства», — сообщили ТАСС в пресс-службе СК России.

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, отметили в пресс-службе ведомства.