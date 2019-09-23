За последние восемь лет средний возраст вступления россиянок в брак сместился с 18-24 до 25-34 лет. Причин для этого много: отсутствие работы или своего жилья, стремление получить образование, выстроить карьеру или пожить для себя. Почему современные россиянки в этом плане поступают правильно?

В последние восемь лет средний возраст вступления россиянок в брак вырос на 7-10 лет. Об этом со ссылкой на отчет Росстата сообщило РИА «Новости». По мнению завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елены Егоровой, девушки, как правило, откладывают поход в ЗАГС из-за стремления получить образование, построить карьеру или из-за желания пожить в свое удовольствие. Кого-то останавливает нестабильное положение, отсутствие работы или жилья. А некоторые просто живут с избранником без росписи.

Сотрудники ЗАГСов рассказали об отказе молодоженов от свадебных традиций Подробнее

Но есть, на мой взгляд, и другие причины, по которым девушки не спешат с замужеством. Например, инфантилизм, страх взрослой жизни и боязнь ответственности.

Тот же Аркадий Гайдар, которого так любят приводить всем в пример, в 16 лет полком командовал. Большинство наших бабушек в 9-10 лет готовили на всю семью, а в 18-20 первого, а то и второго ребенка рожали.

А мы, а у нас? Гаджеты с утра до ночи, виртуозное использование компьютера и «полезные» бытовые навыки: умение разогреть суп в микроволновке, да запустить робота-пылесоса. Не все такие, не спорим. Но многие современные студенты, а то и выпускники, живут с родителями, нередко, полностью или частично за их счет.

Самый необычный брак зарегистрировали в Жуковском. Жениху почти 100 лет, невесте – под 80 Подробнее

К тому же, менталитет россиян постепенно меняется. Если раньше девочкам с детства вдалбливали, что нужно уметь и то, и это, «ты же будущая жена», «замуж никто не возьмет», то сейчас умение варить борщ или связать свитер — давно не признак хорошей супруги. Да и барышни все чаще понимают, что отсутствие в 25 лет обручального кольца на пальце не показатель того, что жизнь не удалась, а ты неудачница.

Хорошо это или плохо? С одной стороны, наверное, плохо. Теоретически, чем раньше девушка выходит замуж, тем это лучше для демографии. Вот только рождение первенца сейчас тоже все чаще откладывают на потом.

Медицина шагнула далеко вперед, продолжительность жизни выросла, детская смертность снизилась. Куда спешить? Тем более, при наличии финансов, а значит няни и домработницы, не страшно и в 45 родить. Насмешек, осуждения или удивления такие «взрослые» жены и мамы давно ни у кого не вызывают.

С другой стороны, чем осознаннее любой человек подходит к браку, тем меньше шансов, что семья распадется. Обретая жизненный опыт, девушки, как минимум, начинают уже осознавать, что жить придется не с красивым и ярким фасадом, а со всеми достоинствами и недостатками человека. Понимают, что в избраннике они принять могут, а что для них совсем неприемлемо. Тогда, как-то и сиротливо лежащие в углу носки меньше раздражают, и не так поставленные чашки тоже. Хотя, конечно, никто ни от чего не застрахован. И любой человек из нас может, например, внезапно влюбиться и уйти.

Полвека в любви и согласии. Семейная пара из Рошаля получила медаль «За любовь и верность» Подробнее

И все же получив образование и выстроив маломальскую карьеру, у женщины меньше шансов попасть в финансовую зависимость. На оплачиваемой должности те же декретные — выше, а высококласссных специалистов всегда ждут обратно. Ведь «лужайки» не гарантировано идут в комплекте с «зайками».

Да и вообще, лучше начинать семейную жизнь не с проживания бок о бок с предыдущим поколением или на съемной квартире, а в своей, пусть и ипотечной однушке. Не перебиваться со стипендии на родительскую матпомощь, а жить на заработанное. Тогда, возможно, бытовых проблем, претензий и конфликтов будет меньше.

Но есть еще и третья сторона. Выходить замуж нужно хоть в 18, хоть в 40 только по безусловной любви, когда вы принимаете человека со всеми его достоинствами и недостатками. Когда вам с ним хорошо и не нужно работать над отношениями. Когда любите не за что-то, пусть бы за заботу, нежность или доброту, а просто потому что. Никакого голого расчета и терпения на всю жизнь не хватит. Если в избраннике все прекрасно, кроме какого-то принципиального для вас момента, ничего не получится. Копящееся раздражение — подобно бомбе замедленного действия: рано или поздно рванет и все разрушит.