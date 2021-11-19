Мусульмане попросили установить молельные комнаты в столичном метро и торговых центрах — о таком желании заявил муфтий Москвы. Он напомнил, что в городе проживают порядка трех миллионов мусульман и на всех — четыре мечети. Однако урбанисты выступили против. Они уверены, что в такой ситуации будет сложно выполнить все правила безопасности, а также не обделить вниманием другие религии.

Пропустить молитву — грех

Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов рассказал РИА «Новости», что молельные комнаты в метро помогут мусульманам совершать пятикратную обязательную молитву в общественных местах, не смущая остальных горожан.

Муфтий отметил, что молельные комнаты уже есть в аэропортах, хосписах и некоторых медицинских учреждениях. Уже идут переговоры по поводу установления таких помещений в торговых центрах. Теперь мусульмане захотели открыть их и в метро. На данный же момент им приходится молиться в переходах. Аляутдинов добавил, что из-за недостатка специальных площадок мусульманам приходится молиться в общественных местах.

«Важно напомнить: люди совершают молитву в метро, на улицах не просто так. Намаз — основа жизни мусульманина, это обязательное предписание, которое верующий должен выполнять строго пять раз в день вне зависимости от того, где он находится», — заявил муфтий.

Главный имам Исторической мечети города Москвы Рамиль Хазрат Садеков также считает, что в общественных местах нужно огородить специальное пространство для молитвы.

«Я сам, когда нуждаюсь в молитве, вынужден найти укромное место, чтобы людей не смущать. В огородах, на газонах, под лестницами торговых помещений, потому что у нас пятикратная молитва. Пропустишь — грех», — пояснил Садеков.

По его словам, эталон в этом плане Лондон. Там очень много специально отведенных для молитв мест, а также мечетей, в отличие от Москвы. Там, по мнению Садекова, стараются сделать все, чтобы уважительно относиться к людям другого вероисповедания. При этом делают все возможное, чтобы они не мешали другим.

Молельных комнат в метро не будет

В департаменте транспорта столицы радиостанции «Говорит Москва» заявили, что не рассматривают возможность открытия молельных комнат в метро. В ведомстве пояснили, что уважают чувства верующих, но в общественном транспорте нет возможности создать безопасные условия для обрядов любых верований.

В случае установления молельных комнат для мусульман нужно обеспечить все необходимо и для представителей других конфессий. Об этом «360» рассказал специалист по территориальному развитию и планированию города, архитектор и урбанист Олег Васильев.

«Также я не уверен, что доступ к этим молельным комнатам будет отвечать требованиям безопасности, которая установлена в метрополитене. <…> В торговых центрах — это вообще частная организация. Если владельцы посчитают это необходимым, они могут это сделать. Просто это должно быть предусмотрено в проекте», — пояснил Васильев.

Он добавил, что такие моменты предусматривают в основном в мусульманских странах. Схожую точку зрения «360» высказал и генеральный директор ООО НПЦ «Развитие города», кандидат технических наук Илья Киевский.

«Я против [установления молельных комнат в метро]. У нас не религиозное государство, а светское. У нас для этого существуют мечети — и в Москве, и в Московской области. Проблем никаких нет. У нас многоконфессиональное государство. Тогда нужно делать все и для православных, и для иудеев. Количество представителей никакого значения не имеет», — пояснил Киевский.

Он отметил, что к определенным часам, имея постоянный режим, подготовиться можно. Более того, по его словам, специальных помещений по типу молельных комнат в метро в большинстве стран нет.